Sales Business School y be thinK transformarán el rendimiento comercial de las empresas valencianas

La prestigiosa Sales Business School (SBS), institución de referencia en formación especializada en ventas y be thinK han alcanzado un acuerdo estratégico por el cual la consultora valenciana será la encargada de liderar y desarrollar los programas formativos de la escuela de negocios y dirección en la región.

Con más de 90.000 profesionales del área comercial formados y una metodología actualizada que combina aprendizaje práctico, acompañamiento individualizado y orientación a resultados, Sales Business School se ha consolidado como el referente internacional en formación de Ventas para profesionales y empresas. Entre sus clientes se encuentran algunas de las compañías más destacadas del panorama empresarial como Apple, Telefónica o Banco Santander.

Asimismo, la consultora be thinK, liderada por Ismael Olea, acumula una trayectoria de más de cinco años trabajando con empresas punteras en la Comunidad Valenciana, diseñando programas formativos a medida con altos índices de satisfacción y fidelización.

Víctor Costa, CEO de Sales Business School, ha destacado que «nuestra misión es profesionalizar lafunción comercial y llevar la excelencia en ventas a todos los rincones de España. Gracias a esta alianza con be thinK ampliaremos nuestra presencia en la Comunidad Valenciana, formando a más equipos de ventas con metodología probada, lo que permitirá la mejora medible del rendimiento comercial. En Sales Business School creemos firmemente que las ventas no se aprenden, se entrenan, y por eso nuestros programas se centran en la práctica, la acción y la transformación real de las capacidades del equipo. Junto a be thinK compartimos la convicción de que el crecimiento de cualquier empresa empieza por el desarrollo del talento de su fuerza de ventas.»

Por su parte, Ismael Olea, Director General de be thinK, ha subrayado que «para nosotros es una oportunidad única acercar a la Comunidad Valenciana la mejor formación en ventas del mercado. Con Sales Business School damos un salto de calidad que permitirá a las empresas valencianas contar con herramientas, metodologías y acompañamiento de primer nivel para potenciar sus resultados comerciales.»

Con este acuerdo, Sales Business School refuerza su expansión nacional ampliando su presencia en una de las regiones empresariales más dinámicas del país. Be thinK se convierte así en su Brand Ambassador en la Comunidad Valenciana, mejorando su propuesta de valor con la incorporación de programas formativos de alto impacto y aplicabilidad inmediata.

Sobre Sales Business School

Sales Business School es la primera escuela de negocios y dirección especializada en ventas y consultoría comercial. Con una metodología 100% práctica, ha formado a miles de profesionales comerciales, mandos intermedios y directivos en empresas líderes. Su enfoque se centra en la aplicación real, la medición del desempeño y la transformación sostenible del talento comercial.

Sobre be thinK

be thinK es una consultora valenciana especializada en desarrollo de talento, liderazgo y transformación organizacional. Durante los últimos años ha trabajado con algunas de las principales compañías de la Comunidad Valenciana, ofreciendo soluciones formativas adaptadas a las necesidades reales de cada cliente.