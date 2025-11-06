El Sabadell se conjura en la Comunitat para convertirse en «el mejor banco de España»

En el marco de las convenciones anuales organizadas por el Banco Sabadell, un ciclo de encuentros que ha tenido parada en seis ciudades —Barcelona, ... Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián— la entidad ha reunido a más de 1.500 directivos de toda España y ha reafirmado su plan de crecimiento para los próximos años. En este sentido, el encuentro celebrado en Alicante sirvió para que la dirección territorial que abarca la Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares subrayara su papel estratégico dentro del grupo.

Así, el consejero delegado del banco, César González-Bueno, aseguró ante los asistentes que el Sabadell «está preparado para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España». En su intervención, recordó que el Plan Estratégico 2025-2027 mantiene sus objetivos: aumentar la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, reforzar el foco en España, avanzar en la digitalización, gestionar con eficiencia los costes y mejorar el perfil de riesgo.

«Estamos preparados y en una situación envidiable», destacó González-Bueno, quien añadió que el banco acelerará su crecimiento y la generación de capital «con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida a nuestros accionistas».

El directivo señaló como principal valor diferenciador de la entidad «la gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio» de su plantilla. «Esto nos ha permitido en los últimos meses mantener la confianza de nuestros clientes y ganar la de muchos otros», añadió. Según el consejero delegado, los niveles de compromiso interno «están en récord histórico» y la cohesión entre equipos es «cada vez más elevada» gracias a la transformación interna acometida por el banco.

Por su parte, Carlos Ventura, director general de Banca de Empresas, Red y Banca Privada, coincidió en que el Sabadell «tiene ante sí una oportunidad única y diferencial para continuar con su crecimiento sano y su historia de éxito, especialmente en el segmento de las pymes y las empresas, nuestra joya de la corona».

También intervino Jaime Matas, director de Red, quien destacó que el proyecto del Sabadell «demuestra que somos una red unida, con carácter, visión y talento. Estamos preparados para construir el futuro de la entidad, creciendo con las personas, nuestros clientes y nuestros accionistas».

Compromiso con el tejido económico valenciano

Durante la convención de la Dirección Territorial Este, celebrada en Alicante, su responsable Fernando Canós quiso poner el acento en la dimensión regional del banco: «Nuestros profesionales, a pesar de la incertidumbre, han sido capaces de seguir trabajando con un gran compromiso, lo cual se ha notado en que accionistas, clientes, asociaciones e instituciones han seguido confiando en nosotros».

Canós aseguró que «Banco Sabadell tiene un gran futuro y vamos a seguir trabajando duro para afianzar nuestros vínculos con las grandes empresas, las pymes y las familias de la Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares». La entidad, con más de 140 años de historia, consolida así su papel como uno de los principales motores financieros del arco mediterráneo y refuerza su apuesta por el crecimiento sostenible en los mercados regionales donde tiene mayor arraigo.