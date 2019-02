«Rusia no nos compra naranjas por el veto, pero Alemania le vende coches» El presidente del Comité de Gestión, junto a una línea de selección y empaquetado de mandarinas en un almacén citrícola. / juanjo monzó «Pelearemos contra la competencia desleal, que no es sólo de Sudáfrica, están Egipto, Turquía y otros, y tampoco es esta la única causa de la crisis» Manuel Arrufat Parra Presidente del Comité de Gestión de Exportadores de Cítricos VICENTE LLADRÓ Sábado, 9 febrero 2019, 00:16

Acaba de estrenarse formalmente en la cúpula de la asociación que agrupa a la mayor parte de las firmas comerciales y exportadoras de la citricultura española, pero ya venía rodado. Acumula décadas de experiencia en el sector, encima la ha perfeccionado trabajando durante los últimos años para firmas cerámicas de Vila-real en mercados exteriores, y la asunción del cargo ha tenido un estudiado periodo de transición, al lado del presidente que iba a salir, Vicente Bordils, para afianzar el rodaje. Y el resultado es que Manolo Arrufat ofrece bastante seguridad con lo que explica, por su tono sosegado y conciliador, y hasta cierto grado de optimismo ante el futuro, lo que no está nada mal en estos tiempos de honda crisis naranjera.

-Los desastres de esta campaña ¿serán para siempre, como auguran los más pesimistas, o tienen remedio?

-Naturalmente que saldremos, y seguro que reforzados, como tantas veces nos ha pasado, pero para eso hay que trabajar bien, tener muy claro lo que pasa, afrontar todas las causas que influyen negativamente, potenciar nuestras virtudes y ventajas, corregir vicios, combatir trabas; desde luego actuar con paciencia y mucha inteligencia, y hacerlo todo el sector unido, porque, por encima de diferencias, nos estamos jugando el futuro colectivo y ahí tenemos que ir todos juntos.

-Dicen que la gran culpa está en las importaciones de Sudáfrica.

-Esa es una parte, pero no la única, ni siquiera la más grande. Importar cítricos del hemisferio sur en verano es habitual y no nos daña, naturalmente siempre que se traiga la fruta cuando aquí no queda, que no haya solapamientos y que rija la reciprocidad; es decir, que se exija a los demás lo mismo que nosotros hemos de cumplir en todos los órdenes, si no es competencia desleal, y contra esto pelearemos duro.

-Pero se ha asentado la idea de que nuestras clementinas no han 'funcionado' porque Europa estaba llena de mandarinas sudafricanas.

-Hay que tener presente que nuestra cosecha vino retrasada al principio, luego se amontonó la oferta de diversas variedades, había problemas de calibres pequeños, en Europa hacía calor y el consumo no 'tiraba', y como remate se puso a llover y lo acabó de complicar todo. Casi nunca hay una sola causa de algo, suelen combinarse varias.

-Incluso se sigue acusando ahora a las importaciones sudafricanas.

-Es evidente que hace meses que eso no ocurre, en el hemisferio sur es verano. Pero sufrimos la fuerte competencia de otros países que ahora venden barato en Europa:. Egipto, Marruecos, Turquía... El crecimiento de Egipto es muy fuerte y preocupante y amenaza directamente la segunda parte de nuestra campaña, a partir de ahora, cuando nuestra reconversión varietal se ha orientado precisamente en llenar este espacio con nuevas variedades de mucha calidad.

-¿Por qué se olvida Europa de la preferencia comunitaria y favorece tanto a países de fuera?

-Ahí tenemos mucho que trabajar y debemos hacerlo bien, con eficacia, convenciendo de que la naranja no puede ser siempre usada como moneda de cambio, pero con datos rotundos, inapelables, y si es preciso sacando los colores por comportamientos indebidos. No puede ser que a estas alturas sigamos sin que Rusia nos compre naranjas y mandarinas, por el veto, y sin embargo Alemania les vende a los rusos todos los coches que quieran de sus marcas. Nosotros no tenemos nada que ver con las razones políticas que desembocaron en el veto, y nos lo tragamos mientras otros quedan al margen. Si dan facilidades a la competencia, le exigen menos, no nos dejan vender a quien le vendíamos...

-Y no cuajan los anunciados mercados emergentes...

-Esa es otra: China, Japón, Corea... están lejos y nos imponen protocolos de exportación leoninos, muy difíciles de cumplir. Algunos de ellos se tienen que renegociar -como el de Japón- pero para ello hace falta el debido impulso técnico y político. En otros casos, por el contrario, estos protocolos deberían inspirar a Europa sobre cómo reclamar a la fruta de países terceros medidas parecidas a las que nos exigen. Estamos cargados de razones por las plagas y enfermedades que entran y las que amenazan con entrar, como el Greening.

-Otro punto pendiente desde hace años es el de la publicidad.

-Desde luego se vende mejor lo que se anuncia, lo que se da a conocer y se valora. Hace tiempo que no lanzamos campañas para incentivar el consumo. Pero no debemos precipitarnos. Hemos de preparar las cosas con tranquilidad para hacerlo bien. No vale limitarse a decir: 'Coman naranjas', y ya está. Debemos ser más profundos para acertar con lo que invirtamos. No hay que relajarse, pero tampoco decidir en caliente; es mejor definir un diagnóstico total de la situación antes de empezar a actuar.

-El hecho de que vaya a presidir también Intercitrus parece que da garantías de que haya consenso en reflotar la interprofesional.

-Intercitrus debe ser la plataforma que nos reúna a todos los subsectores con voluntad de entendimiento para afrontar todo lo que nos afecta en conjunto, por el bien general.

-¿Se olvidarán viejas rencillas entre comercio privado y cooperativas?

-Yo creo que eso está ya muy superado. El tiempo pasa y todo evoluciona. Para empezar, la mayoría de los comerciantes se han ido haciendo productores, y muchas cooperativas también compran para complementar su oferta; todo se hace diverso y toma otra óptica.

-¿Las dificultades acaban uniendo?

-Seguro. Pero además hay voluntad colectiva de afrontar con seriedad el futuro, y eso exige pasar páginas y analizar bien el presente para saber dónde y cómo actuar.