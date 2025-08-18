Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El 74% del riego valenciano ya es a goteo y solo gasta el 48% del agua

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:02

Los avances en riego a goteo han sido sobresalientes en la Comunitat Valenciana durante las últimas décadas, hasta el punto de que el 74% de la superficie regada en la región ya utiliza este sistema, según datos del Grupo de Riegos del IVIA. Y lo más importante aún: ese 74% de la superficie consume sólo el 48% del agua contabilizada o disponible para todo el regadío, lo que muestra su mayor eficiencia. No obstante cabe señalar que gran parte del 26% que no está a goteo son arrozales y huerta tradicional protegida, donde el goteo no se contempla, por lo que ahí no cabe esperar muchos cambios. También cabe señalar que no todo lo que se riega a manta desperdicia agua; muchas veces es tan efectivo o más que otros riegos a goteo con poco control. Las pérdidas de caudal están mucho más en las conducciones clásicas de canales y acequias al aire libre que en la aplicación final en parcela, donde el agricultor puede que no disponga de infraestructuras generales para acometer el cambio, pero puede hacer riegos a manta con similar eficacia que a goteo, y más si es agua cara de pozo.

