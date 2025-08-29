Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Reuters

Ribera advierte que la UE puede retirarse del acuerdo comercial si Trump sigue amenazando

La vicepresidenta de la Comisión Europea señala que es necesario «evitar la tentación de plegarse a sus intereses» contra las leyes digitales

E. C.

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:04

La comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, ha anunciado este viernes que la UE debe ser «valiente» y estar preparada para retirarse del acuerdo comercial ... con EE UU si Donald Trump lleva adelante sus amenazas de cargar con más aranceles a Europa en caso de que esta no modifique sus leyes digitales. Según ha declarado al Financial Times, la también vicepresidenta primera de la Comisión Europea ha solicitado al bloque que «evite la tentación de plegarse a los intereses de otros» y eluda aceptar cualquier medida coercitiva de EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  3. 3 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  4. 4 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  5. 5 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  6. 6 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  7. 7 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  8. 8 Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves
  9. 9 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  10. 10 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ribera advierte que la UE puede retirarse del acuerdo comercial si Trump sigue amenazando

Ribera advierte que la UE puede retirarse del acuerdo comercial si Trump sigue amenazando