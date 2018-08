Requisitos para beneficiarse del complemento salarial para jóvenes de 430 euros La nueva medida entró en vigor el sábado 4 de agosto LAS PROVINCIAS Lunes, 6 agosto 2018, 00:54

El pasado sábado 4 de agosto entró en vigor el Complemento Salarial Juvenil. Desde ese día, los jóvenes en el paro y que no estén recibiendo formación que estén inscritos al Sistema Nacional de Garantía Juvenil podrán recibir esta ayuda si acceden a un contrato de formación.

¿Qué requisitos tiene?

Son beneficiarios de esta ayuda, los jóvenes -entre 16 y 30 años- que estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil que no tengan el bachillerato, o títulos de técnico de grado medio y cualquiera superior, así como algún certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3. Los beneficiarios deberán acceder a un contrato de formación o aprendizaje y no haber trabajado o recibido formación un día antes de presentar la solicitud. No pueden estar ya trabajando ni estudiando.

¿Cómo pedirla?

En la web del Servicio de Empleo se puede descargar la solicitud y presentar la documentación en la oficina de prestaciones del SEPE en los 15 días hábiles siguientes al inicio del contrato para la formación y el aprendizaje.

¿Cuánto dura el contrato?

La duración mínima del contrato para acceder a los 430 euros mensuales es de doce meses. El complemento se podrá prorrogar hasta 18 meses, aunque si el beneficiado tiene alguna discapacidad superior al 33%, la duración podrá ser de 36 meses.

¿A quién beneficia?

Hasta 800.000 personas están inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil de los que algo más de 200.000 tienen contrato. Con el SMI de 735,9 euros mensuales, el beneficiario pasaría a ganar 1.165,9 euros.