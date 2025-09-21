Cómo recuperar nutrientes y energía de aguas residuales

V. LL. VALENCIA. Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:46 Comenta Compartir

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (Coaial) ha hecho públicos los premios que su fundación, FPIA, concede con carácter anual. En la categoría de 'Innovación', el galardón de la edición de 2025 se otorga al proyecto 'Recreate', desarrollado por el grupo mixto Calagua, de las universidades de Valencia (UV) y Politécnica (UPV), para reaprovechar nutrientes y energía en los sistemas de depuración de aguas residuales. En la categoría 'Excelencia Profesional', se reconoce la destacada labor de José Miguel Ferrer Arranz en la Conselleria de Agricultura y como docente. Por último, el premio 'Iniciativa y Desarrollo' se ha concedido al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, una institución casi tan antigua como el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y que desarrolla una labor similar en una superficie de riegos históricos de 6.800 hectáreas en la Vega Baja del Segura.

El proyecto 'Recreate' supone un cambio radical en la forma de entender el tratamiento de aguas negras, pasando de gestionarlas como un mero residuo que estorba y cuyos efectos negativos hay que minimizar, a considerarlas como una fuente infinita de nuevos recursos que se pueden gestionar de forma independiente, dentro de los modernos conceptos de economía circular. Los resultados son espectaculares. Con la aplicación de las tecnologías de 'Recreate' se consigue recuperar energía (vía metano) y separar nutrientes (sobre todo nitrógeno y fósforo) de las aguas depuradas, para poder utilizarlos a continuación en fertilización agraria, jardines, bosques, etc.

En las depuradoras se obtiene hoy, en el mejor de los casos, agua libre de patógenos pero con contenidos variables de nutrientes, lo que obliga a gestionar la reutilización de los caudales con cuidados añadidos para no ocasionar problemas ambientales ni en los cultivos. Sin embargo, con el sistema 'Recreate' se obtienen cuatro productos bien valorados: agua limpia para riego, nutrientes separados (con especial relevancia del fósforo, que ahora sólo se consigue en minas y va escaseando), energía y un biosólido sanitariamente seguro. El conjunto se define como «auténtica biofactoría» de regeneración de recursos para la agricultura que evita emisiones contaminantes.

José Miguel Ferrer es doctor ingeniero agrónomo, con una trayectoria de más de cuatro décadas dedicadas al servicio público, la docencia universitaria, la investigación y la divulgación. En buena medida es el padre de la implantación de la PAC en la Comunitat Valenciana y quien sentó los cimientos y ordenó las políticas públicas para el desarrollo de gran parte de nuestra industria alimentaria. Durante su larga trayectoria profesional fue director general de la Producción Agraria en dos ocasiones.

Los premios de la Fundación para la Promoción de la Ingeniería Agronómica se entregarán el próximo día 25 en el transcurso de una jornada que se ha convertido en una cita de referencia, a la que acuden representantes de diferentes entidades e instituciones de ámbito local, autonómico y nacional de los sectores agroalimentario, ambiental y biotecnológico.

Por otro lado cabe destacar que el Coial ha sido designado por la Dirección General de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana como Entidad Colaboradora de Certificación (ECC) de la Comunitat Valenciana, siendo la primera entidad en lograr tal hito, figurando ya en el registro habilitado a tal efecto.