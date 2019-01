Récord de contratos incumplidos Protesta de citricultores, en diciembre pasado, ante la sede central de la Conselleria de Agricultura. / juan j. monzó A las prácticas de no pagar o dejar de recolectar se suma la argucia de aplicar descuentos a posteriori por la supuesta cosecha en malas condiciones Los abogados de las organizaciones agrarias no dan abasto con el aluvión de denuncias contra firmas comerciales VICENTE LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 21 enero 2019, 00:02

'Donde no hay harina, todo es mohína', dice el refrán. Y a fe que se está confirmando en el sector citrícola. A los precios paupérrimos, las cosechas que se quedan en el campo porque no hay tiempo de recolectarlas ni mercados que las absorban, la competencia creciente de países terceros y la aparente caída del consumo, se añade ahora lo que era de esperar y que no es más que consecuencia de la combinación de todo lo anterior: una lluvia de denuncias de agricultores contra firmas comerciales que han incumplido los contratos de compra y les han dejado en la estacada.

Los abogados de las organizaciones agrarias no dan abasto, preparando los expedientes de los agricultores que denuncian y las pertinentes demandas judiciales, y se supone que la parte más gorda aún está por llegar: se irá definiendo conforme avance la campaña y aparezcan muchos más casos.

De nada vale, por lo que se ve, la cacareada Ley de la Cadena Agroalimentaria, ni tampoco la sucesión de contratos aprobados desde la Administración y que se presentan periódicamente con la vitola de ser los instrumentos definitivos que den seguridad a los productores.

Le dicen al agricultor que le descuentan la fruta supuestamente mala, sin probarse su existencia

Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) se ha llamado la atención sobre la envergadura que está cobrando el problema. «La crisis citrícola dispara las denuncias de los agricultores ante los tribunales por incumplimiento de contratos, impago y destríos abusivos», anunció la semana pasada la formación agraria.

Y no ha salido a la luz todo lo que está pasando. Apenas una mínima parte se acaba conociendo. Muchos agricultores prefieren no arriesgar más, a sabiendas de que es difícil de recuperar lo que no han cobrado por las buenas, o no quieren ponerse en nuevos gastos si se trata de partidas pequeñas. En cambio, cada vez más, hay agricultores que dan el paso de denunciar y de «llegar hasta el final» por una cuestión de principios, también de dignidad, y con el convencimiento de que sólo así se podrá conquistar cierto orden.

Como es fácil suponer, entre las prácticas irregulares más habituales están las de no pagar lo acordado, retrasar los pagos en exceso, no recolectar a tiempo lo adquirido, hasta que se estropea, o imponer cambios en las condiciones inicialmente pactadas. Pero a todo ello, que es de sobra conocido y sufrido por infinidad de agricultores, se suma ahora una práctica que se ha extendido con rapidez y sumo descaro.

Consiste tal operativa en comunicar al agricultor, días o semanas después de haberse realizado la recolección (incluso sin comunicárselo, se aplica directamente en la liquidación de pago final), que se le hace un descuento de tal porcentaje (30%, 50%...) que no le pagarán, con la excusa de ser fruta que supuestamente no eran comerciales. Pero no hay pruebas. Y fue recolectada y llevada al almacén de turno.

El agricultor no ha participado para nada en el asunto. Le dicen, a toro pasado, que tienen fotos de su naranja, que cuentan con el informe de un perito... Por supuesto que será un perito buscado por la firma que quiere eludir el pago. Y las fotos referidas igual pueden ser de tal partida o de otra cualquiera. Más bien lo segundo. Es decir, que ante un juez no son pruebas, porque no ha participado directamente la parte vendedora, ni se le ha dado cancha para conocer de verdad y defenderse, sino que se le echan encima una serie de argumentos con carga falaz, a ver si cuela.

Y probablemente cuele en muchos casos. Esa es la cuestión de la que se valen. Aunque algunos productores denuncien y acaben ganando en los tribunales, otros muchos desisten de hacerlo. Así que, entre pagar ya y probar suerte, es fácil que los desaprensivos opten por lo segundo, y a ver qué se consigue. Aunque sean condenados a pagar en unos casos, posiblemente se libren en otros muchos. De ahí que desde AVA se reclame que actúe la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), porque estas prácticas no se pueden tolerar y no se trata sólo de lo que se dilucide en un pleito, hay que evitar que proliferen irregularidades de este tipo.

Por otro lado existen firmas comerciales que son cooperativas y que realizan prácticas similares con sus socios, dejando en los campos altos porcentajes de fruta sin coger, pero en este caso no caben demandas, porque los afectados son a la vez propietarios de las entidades.

Y luego, entre unos y otros se presume de asumir los principios de la RSC (responsabilidad social corporativa). Ya se ve.