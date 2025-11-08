Un reconocimiento a la heroicidad y la dignidad del trabajo agrario valenciano

Jurado y premiados de la séptima edición de los Premis Agro 2025, reconocidos por su compromiso con la excelencia y la innovación en el sector agroalimentario valenciano.

El sector agroalimentario valenciano celebró el pasado jueves 6 de noviembre la entrega de la séptima edición de los Premis Agro, organizados por LAS PROVINCIAS con Banco Santander como Global Partner y la colaboración de Patatas Aguilar, Kiwa y el Comité de Gestión de Cítricos (CGC). El acto tuvo lugar en La Rotativa, el espacio de eventos del diario, y reunió a profesionales, representantes institucionales y entidades vinculadas al mundo agrario. La jornada reconoció la capacidad de resistencia y adaptación de un sector que, pese a la sequía y los temporales, continúa batiendo récords.

Antes de la entrega de galardones, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, participó en una entrevista moderada por Jorge Alacid, jefe de Coordinación de LAS PROVINCIAS, en la que analizó los principales desafíos del campo valenciano. Barrachina subrayó la fortaleza del sector frente a las adversidades: «La capacidad de nuestros agricultores es extraordinaria. Con pocas ayudas y pese a las trabas, la sequía y la riada, han batido récords de exportación».

El conseller incidió en la necesidad de evitar el abandono y garantizar el relevo generacional. «Un agricultor lo que quiere es que le dejen en paz, que pueda trabajar. Uno no trabaja de agricultor, uno es agricultor las 24 horas del día, los siete días de la semana», expresó, destacando el compromiso de quienes se dedican al campo. También advirtió del riesgo de excluir a los profesionales mayores: «Es muy bueno que entren jóvenes, pero es muy malo expulsar por caprichos digitales a nuestros mayores», subrayó.

En su intervención, Barrachina mostró su confianza en la capacidad de superación del sector agroalimentario valenciano, pese a las dificultades del contexto global. Reconoció la competencia desigual frente a mercados como el marroquí, pero destacó la calidad y el esfuerzo de los productores locales: «La inteligencia de nuestros comercializadores, productores y elaboradores es tal que tenemos el mejor aceite, la mejor trufa, el mejor cítrico y el kaki más saludable del mundo. Esto lo consiguen los héroes de lo cotidiano», afirmó.

Los galardonados

Tras la entrevista, se entregaron los galardones a los grandes protagonistas de la jornada. El Premio a la Innovación fue para la empresa Madeinplant, reconocida por su apuesta por la biotecnología aplicada al desarrollo de cultivos. La firma está integrada por un equipo especializado en reprogramar plantas para mejorar sus características. Al recoger el galardón, el CEO, Federico Grau, subrayó: «Me parece muy importante el hecho de que estas nuevas técnicas se estén implementando ya y mostrando a nuestros productores que es una tecnología real, porque esta tecnología tiene un futuro primario»

El Premio a la Exportación recayó en Benihort, la Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló, referente en la distribución de frutas y hortalizas. La cooperativa, con más de ocho décadas de historia, ha ampliado su presencia en mercados internacionales. Al recoger el galardón, su presidente, Sergio Ortiz, recordó la importancia de la labor del sector: «Comer tenemos que comer todos los días y ese producto sale del campo».

El Premio a la Integración Medioambiental se otorgó a Hermanos Monrabal, empresa reconocida por su innovación en la producción hidropónica en invernadero, que permite ahorrar hasta un 50% de agua. Javier Monrabal recogió el galardón y, tras agradecer el reconocimiento, destacó su voluntad de «continuar trabajando que al final es lo que nos gusta».

Quesos Catí fue galardonado con el Premio a la Transformación Agroalimentaria, un reconocimiento a su excelencia en la maduración de sus quesos artesanales, avalados por más de 60 premios. Miguel Vives, gerente de la empresa, destacó la necesidad de apoyar este tipo de proyectos, ya que «el mundo rural se está despoblando y estas iniciativas pueden garantizar el futuro de las zonas rurales». Además, añadió «estos premios animan a continuar luchando» por el desarrollo del sector.

El Premio a la Mujer del Año fue para María Elvira Chorques, ganadera y veterinaria de Enguera, reconocida por su compromiso con la ganadería ecológica. Chorques expresó: «Me dedico a la actividad del ganado ovino, principalmente a la raza Guirra, que es autóctona de la Comunitat y está en peligro de extinción. Pero yo siempre digo que en extinción está el oficio del pastor. Aquí estoy, luchando para que ese oficio no desaparezca. Uno de mis proyectos principales es la prevención de incendios. Mi rebaño sale a pastar a las montañas favoreciendo que, esa vegetación que mañana se podría considerar como foco de un incendio, no lo sea».

El Premio a la Iniciativa Joven reconoció la labor de los agricultores afectados por la dana del pasado año, que salieron a las calles para colaborar en las primeras labores de recuperación tras la catástrofe. Rubén Bartual, representante del colectivo, recogió el galardón: «Yo trabajaba en otro sector y siempre admiré a mi padre por su trabajo en el campo, su autonomía, su libertad, su responsabilidad y su capacidad de tomar decisiones día a día. Hasta que llegó la dana. Pasó lo que pasó, salimos a la calle y mi única idea e iniciativa fue que los agricultores de la zona nos estaban ayudando y había que sacar su producto».

El Premio a Toda una Vida reconoció la dedicación y compromiso de José Miguel Ferrer. Al recoger el galardón, Ferrer destacó que «este reconocimiento resalta una vocación de servir al sector agroalimentario desde la administración pública». Además, quiso poner en valor el trabajo colectivo: «Detrás de cada premio individual siempre hay un trabajo en equipo. Mi agradecimiento más sincero a mis compañeros y compañeras de la Conselleria de Agricultura de la Comunitat Valenciana, con quienes he compartido proyectos, desafíos y satisfacciones».