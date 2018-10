El PP reclama en el Senado la implicación del Gobierno frente a los ajustes de Ford Una trabajadora de Ford en la planta de montaje de Almussafes. / LP El Consell insiste en confiar en que el dinero público inyectado hasta ahora atenúe los efectos de la reestructuración en el caso de Almussafes Á. MOHORTE Jueves, 18 octubre 2018, 00:44

Valencia. El peligro que se cierne sobre el futuro de la factoría de Ford en Almussafes debe agitar también al Gobierno de España. Esto es lo que ha planteado el senador del Partido Popular Antonio Clemente en una moción con la que propone a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio de la Cámara Alta a instar al Gobierno a implicarse en la defensa de la continuidad de la compañía y del sector valenciano.

Concretamente, reclama que se realice una política económica en favor de la industria de la automoción, «no tomando decisiones que pongan en peligro la continuidad» de sus factorías en España.

En el caso a la planta de Almussafes, demanda al Ejecutivo de Pedro Sánchez implicarse para que la empresa matriz de Ford España «tenga alicientes que contribuyan a asegurar la integridad de los empleos y el futuro de la factoría en su actual ubicación».

La moción popular plantea que también se favorezca el desarrollo de nuevos polos de producción y empleo

Sin embargo, en un tercer punto de la moción también pone la venda antes de la herida y demanda «adoptar medidas adicionales de respaldo a la zona de influencia de Almussafes para favorecer el desarrollo de nuevos polos de producción y empleo que aporten nuevas oportunidades de crecimiento».

El documento del senador valenciano señala que el sector del automóvil tiene una importancia estratégica en la economía española con 17 factorías que fabrican más de 40 modelos y generan 300.000 puestos de trabajo directos y más de dos millones de indirectos. De este modo, España es el octavo productor mundial con cerca de tres millones de automóviles y vehículos comerciales.

Sin embargo, el Consell confía en que la competitividad de la planta de Ford Almussafes se tenga en cuenta en la matriz para tomar las «medidas adecuadas» por parte de la compañía, que ha puesto en cuestión su negocio en Europa, en un momento en el que el sector del automóvil atraviesa dificultades.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, admitió ya ayer la preocupación del Gobierno valenciano por el anuncio de la dirección de la firma de revisar la producción de las plantas en Europa y tomar medidas duras pero reiteró que la factoría de Almussafes es «una planta de las más o la más competitiva» del continente.

Puig se mostró convencido de que el mercado «le dará la fortaleza suficiente» a la planta valenciana y de que la propia compañía tomará «las decisiones adecuadas» en unos momentos en que hay dificultades para todo el sector automovilístico. Recordó que la planta presenta un diálogo social permanente y una estabilidad laboral que han hecho posible el avance de la factoría para convertirla en la más competitiva de Europa.

De la misma manera, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, defendió que la productividad de la planta de Almussafes debería tenerse en cuenta en las medidas que adopte Ford, y manifestó el apoyo económico de la Generalitat a la factoría: el Gobierno valenciano ha destinado más de 40 millones de euros en el periodo 2016 a 2018 al centro de Ford en Almussafes, y es un apoyo orientado a mantener la estabilidad de la plantilla y los derechos de los trabajadores.

La compañía con sede en Dearborn (Michigan) reconoce que «está perdiendo la paciencia» con su filial europea y está «extremadamente insatisfecha» por las pérdidas que acumula en el continente. Por ello, se contempla el cierre de instalaciones y despidos para que su filial vuelva a ser rentable a partir de 2019 y que esa mejora se mantenga en el tiempo porque «a medio plazo debe alcanzarse en Europa un beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) del 6 al 8% de las ventas».

El escenario no es una alternativa, sino la única salida porque, hasta que no se alcance este objetivo, no habrá nuevas inversiones en Ford Europa, según trasladó la dirección a los trabajadores tras la reunión del pasado 9 de octubre.

Esta reunión del Comité de Empresa Europeo del pasado 9 de octubre y la próxima que se celebrará el 15 de noviembre debería ser el preludio de posteriores rondas de negociaciones nacionales con los representantes de los trabajadores en los diferentes centros de trabajo, advierte el comité, al tiempo que critica la falta de detalles y unos planes claros.