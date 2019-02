Rebrotan los almendros talados por tener la Xylella Un operario tala con motosierra almendros infectados de Xylella en Tárbena (Alicante). / reuters La Universidad de Elche está encargada de buscar qué cultivos alternativos podrían implantarse en las parcelas afectadas Agricultura rocía los tocones con herbicida para rematarlos V. LLADRÓ Domingo, 17 febrero 2019, 23:56

Con la llegada de la época de floración de los almendros, los tocones de miles de árboles que fueron talados, dentro de las medidas oficiales para intentar frenar la expansión de la Xylella fastidiosa, han comenzado a emitir brotes a lo largo y ancho de las zonas de La Marina y el Comptat donde se han ido expandiendo las actuaciones de erradicación.

Unos brotes que han servido para que los agricultores, propietarios de fincas afectadas y vecinos en general, que se han venido manifestando en contra de las talas masivas, señalen la aparente contradicción de lo realizado: se eliminan hasta los árboles sanos, porque así lo indican las pautas que se siguen de erradicación, que tratan de suprimir cualquier foco que pudiera propagar la bacteria, y luego se olvida la aparición de estos rebrotes, que en teoría podrían ser inmejorables elementos de multiplicación de lo que se quiere evitar.

De hecho, los técnicos de la Conselleria de Agricultura, o personal contratado al efecto, se están dedicando a pulverizar con herbicidas esos rebrotes de los tocones talados, para terminar de rematarlos, porque proceder a su arranque sería más costoso y complicado.

No es la primera vez que aparece esta cuestión. En muchos casos, después de ser talados los almendros, comenzaron a brotar enseguida, planteando a todo el vecindario la notable paradoja y reforzando así los argumentos de quienes defienden que mejor sería limitarse a eliminar sólo los ejemplares realmente infectados, no como se hace ahora, cuando se cortan también los de toda la parcela con algún 'positivo' y las colindantes en amplios radios alrededor.

Otro punto que les resulta absurdo a los afectados es que no les permitan ni llevarse la leña tras cortar sus árboles, cuando su fin sería calentarse, quemarla en chimeneas y estufas de las casas. La negativa se basa en que la normativa de erradicación impide tal cosa, pero no lo entiende nadie.

Como no se entiende tampoco que a estas alturas no se conozcan aún propuestas convincente sobre nuevos cultivos alternativos para los campos ahora vacíos. La Universidad Miguel Hernández de Elche ha sido encargada del estudio, pero las posibilidades son limitadas, y más no habiendo disponibilidad de agua de riego en la mayoría de los casos.