«Tenemos ratas y cucarachas en los vestuarios»: Los vigilantes de la cárcel de Picassent, al límite

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el «abandono absoluto» que sufre la plantilla de seguridad del centro penitenciario de Picassent, ... compuesta por 27 trabajadores contratados a través de la empresa Coviar. El sindicato asegura que las condiciones laborales de los vigilantes han alcanzado un punto «insostenible» por la falta de medidas de prevención, higiene y seguridad, y acusa a la compañía de actuar con «negligencia continuada» ante las reiteradas quejas de los empleados.

Según ha informado CSIF, los vigilantes carecen de equipos de comunicación adecuados y ni siquiera disponen de aseos en el acceso principal, donde pasan gran parte de su jornada. A ello se suma la ausencia de mobiliario ergonómico, lo que les obliga a trabajar en condiciones que califican de «precarias e inhumanas» durante turnos prolongados.

El sindicato señala, por otro lado, un «alarmante deterioro higiénico» en las dependencias destinadas al personal, donde se ha detectado la presencia de ratas y cucarachas en vestuarios y zonas de descanso: «El entorno laboral se ha convertido en un espacio insalubre e indigno, impropio de unas instalaciones del Estado». Además, alegan a este periódico que no pueden facilitar fotografías de lo denunciado por confidencialidad y tratarse de «puestos de seguridad internos con ubicaciones y equipos sensibles».

Ante esta situación, CSIF asegura que ha intentado mantener un diálogo con la empresa adjudicataria para buscar soluciones, sin éxito. «Lejos de asumir sus responsabilidades, Coviar ha trasladado el problema a la unidad policial encargada de la seguridad exterior, desentendiéndose por completo de su obligación con los trabajadores», lamentan.

La central sindical subraya que la falta de respuesta agrava el riesgo para la salud del personal y compromete la calidad del servicio en un entorno de alta exigencia como el penitenciario. «Estamos hablando de quienes garantizan la seguridad en una cárcel, y lo hacen en condiciones indignas y peligrosas», recalca la organización.

Por todo ello, CSIF ha exigido a la empresa y a la administración penitenciaria una actuación «inmediata y contundente» que garantice unas condiciones laborales dignas, seguras y saludables, tal y como establece la normativa de prevención de riesgos laborales. El sindicato advierte de que, si la situación no se corrige de manera urgente, no descarta emprender acciones ante los organismos competentes. «Vamos a seguir denunciando esta dejadez hasta que se garantice un entorno seguro para los vigilantes», concluye la organización.