Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tellado avanza que Feijóo dará a conocer «rápido» su candidato para sustituir a Mazón tras «consultar» con el PPCV
Imagen de archivo de un patio en la cárcel de Picassent LP

«Tenemos ratas y cucarachas en los vestuarios»: Los vigilantes de la cárcel de Picassent, al límite

El sindicato CSIF denuncia el «abandono» de los empleados de Coviar en el centro penitenciario y acusa a la empresa de mantener a su plantilla en condiciones indignas e insalubres

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el «abandono absoluto» que sufre la plantilla de seguridad del centro penitenciario de Picassent, ... compuesta por 27 trabajadores contratados a través de la empresa Coviar. El sindicato asegura que las condiciones laborales de los vigilantes han alcanzado un punto «insostenible» por la falta de medidas de prevención, higiene y seguridad, y acusa a la compañía de actuar con «negligencia continuada» ante las reiteradas quejas de los empleados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  7. 7 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  8. 8

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  9. 9 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  10. 10 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Tenemos ratas y cucarachas en los vestuarios»: Los vigilantes de la cárcel de Picassent, al límite

«Tenemos ratas y cucarachas en los vestuarios»: Los vigilantes de la cárcel de Picassent, al límite