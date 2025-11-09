Las pymes valencianas miran al exterior

Extras Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:35 Compartir

La Rotativa de LAS PROVINCIAS vuelve a convertirse en el epicentrodel debate empresarial con un tema de plena actualidad como es la internacionalización como motor de crecimiento para las pymes. Este miércoles 12 de noviembre, diferentes expertos acudirán a la sede de este periódico para debatir sobre como en un momento en el que la economía global se redefine a pasos acelerados, salir al exterior ya no es una opción, sino una necesidad para muchas empresas que quieren seguir creciendo y competir en un entorno cada vez más exigente.

El encuentro, organizado por LAS PROVINCIAS junto a BBVA, pondrá sobre la mesa los desafíos y las oportunidades que supone cruzar fronteras. Contará con la participación de Alberto Carretón, director de Pymes de la Territorial Este de BBVA; Luz Martínez, directora del Área Internacional de Cámara Valencia; y Enrique Castella Mement, director de Marketing de Juan Motilla S.L., una empresa familiar que ha sabido abrirse paso en el exterior sin perder su esencia.

A lo largo del foro se abordarán cuestiones esenciales como el papel de la innovación en la expansión internacional, las barreras que aún frenan a las pequeñas y medianas empresas o la importancia de contar con aliados financieros capaces de acompañarlas en ese proceso. BBVA, con su experiencia global y su firme apuesta por la digitalización, expondrá cómo apoya a las pymes a dar ese salto decisivo, ayudándolas a crecer con seguridad y solidez en nuevos mercados.

También se analizará cómo factores como el tamaño de la empresa o el contexto geopolítico influyen en la toma de decisiones. Desde la Cámara Valencia se ofrecerá una visión realista de la situación actual del tejido empresarial y de los programas de apoyo disponibles para facilitar la salida al exterior.

Según los últimos informes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones españolas alcanzaron los 384.465 millones de euros en 2024, situándose como el segundo mejor dato de la serie histórica. Una cifra que confirma el empuje del sector exterior y el potencial de nuestras pymes para seguir creciendo más allá de nuestras fronteras.

Con un formato dinámico la mesa de expertos 'Pymes en expansión: crecer en nuevos mercados' pretende inspirar a los empresarios valencianos a dar el paso, demostrando que con estrategia, innovación y acompañamiento experto, expandirse al mundo es totalmente posible. El debate servirá para plantear si cada frontera que se cruza es oportunidad para crecer.