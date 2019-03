Los pueblos de interior y su lucha por tener un cajero Sábado, 30 marzo 2019, 23:55

Los grandes afectados por la desaparición de oficinas bancarias han sido hasta ahora los pequeños municipios. De hecho, según la información a disposición del IVF, en la Comunitat Valenciana existen 235 municipios que no cuentan con ninguna oficina bancaria. Estamos hablando de una población total de 125.723 personas sin servicios financieros. Ya no son negocio para las entidades, que no ven compensado el coste de tener un cajero en esta localidad y es la Generalitat la que ha tenido que poner en marcha un plan para facilitar el acceso a dinero en efectivo. La iniciativa se puso en marcha esta legislaturas y, son 95 los municipios que han solicitado adherirse a este proyecto, 13 pertenecen a la provincia de Alicante, 37 a la de Castellón y 45 a la de Valencia. La mecánica del plan se concreta en que el Consell alquilará los cajeros que ofrezcan las entidades valencianas por un periodo de cinco años y un coste estimado de mantenimiento y funcionamiento de 10.000 euros anuales por aparato. Para ello, licitará concursos para 4 lotes territoriales a los que podrán optar diferentes entidades financieras. Por su parte, los consistorios adheridos deberán de prestar un espacio para garantizar la seguridad del servicio.