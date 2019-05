El próximo Consejo Europeo tratará la competencia al alza de países terceros Lunes, 6 mayo 2019, 00:20

El próximo Consejo Europeo tratará sobre la problemática de la creciente competencia que los cítricos de países terceros están planteando a los propios productores europeos, según ha anunciado en Valencia el comisario de Agricultura. Intercitrus le planteó que no puede ser que la UE favorezca importaciones mientras se queda cosecha en los campos y la que se vende no cubre los costes, lo que fue asumido por Hogan como algo a corregir. Si al principio de la reunión estaba algo reticente respecto al alcance de la crisis, tras la catarata de datos que le ofrecieron acabó entendiendo la magnitud del problema. Si dijo al principio que no se importaba tanto de países terceros, aceptó luego que sus datos eran muy parciales y hasta se mostró de acuerdo en revisar tratados.