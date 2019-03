Productos que contenían matrina Lunes, 25 marzo 2019, 00:02

En sectores hortofrutícolas europeos se ha armado un gran revuelo tras haberse detectado que algunas partidas de frutas y hortalizas contenían trazas de matrina, un alcaloide derivado de plantas, eficaz contra plagas en cultivos, que, sin embargo, no se encuentra registrado en estos momentos en la UE para dicho uso. Por tanto, su empleo no está formalmente permitido, y los supermercados han incrementado su vigilancia para detectar y rechazar lo que pueda haberse tratado con matrina. Automáticamente se ha puesto en marcha una 'guerra' comercial para rechazar aquellos productos plaguicidas que puedan contener esta sustancia, pese a que no figura en ninguna etiqueta. Se supone que debe ir camuflada en las composiciones, amparándose en el hecho de que, al desconocerse que podía estar utilizándose, tampoco figuraba en los listados de compuestos a investigar. Pero ahora ya la tienen muy en cuenta los laboratorios especializados en análisis multirresiduos.