VICENTE LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04

Las nuevas variedades de patrones de aguacates obtenidas en Israel están llegando a España, dadas sus buenas características diferenciales y el creciente interés por este cultivo en gran parte del litoral ibérico, incluido Portugal y desde luego la Comunitat Valenciana, donde es en estos momentos una de las producciones estrella.

Al igual que en otros tipos de frutas, como en cítricos (mandarina Orri), los investigadores israelíes han conseguido muy buenos resultados en sus trabajos encaminados a obtener variedades exclusivas de aguacates más productivas y que resuelvan los principales problemas que encuentran los cultivadores de casi todas las zonas productoras del mundo.

Según han detallado a productores valencianos responsables de los viveros Brokaw, ubicados en Málaga y especializados en la producir plantones de frutas tropicales, Israel ha centrado principalmente la investigación sobre aguacates en la obtención de patrones enanizantes (menor tamaño del árbol y mayor intensidad de plantación), más productivos, con menos necesidades de agua de riego y con resistencias notables a situaciones de sequía o encharcamiento, así como a suelos con altos índices de caliza y ocasionales heladas.

Brokaw ha celebrado una reunión técnica con varias decenas de productores valencianos de aguacates a fin de detallarles estas y otras cuestiones técnicas y debatir sobre diversos aspectos relacionados con el desarrollo del cultivo. El encuentro ha tenido lugar en las instalaciones del Jardín Botánico de Cullera (carretera Nazaret-Oliva, km 27), un emblemático espacio privado dedicado a la conservación y la divulgación de la diversidad vegetal, donde se combina el atractivo de su amplísima exposición (visitable) de exóticas especies arbóreas de todo el mundo, incluidos frutales tropicales y colecciones de palmeras, con la comercialización de plantas y la dirección técnica de plantaciones. Su propietario, Patricio Hinojosa, fue de los primeros introductores de aguacates, mangos y otras frutas exóticas en tierras valencianas, por lo que atesora un acreditado currículum profesional reconocido entre veteranos productores, así como entre quienes se introducen de nuevo en este territorio y necesitan disponer de un buen asesoramiento para no fallar.

Entre los nuevos patrones (pies o portainjertos) de Israel se encuentran el Maoz y el Ashdot 17. Naturalmente están registgrados (patentados), por lo que se precisa disponer de licencias para luego distribuir las sublicencias a productores, con el consiguiente pago de royalties, y actualmente se está en la tarea de resolver estos trámites para proceder a su multiplicación y venta en España, dada la gran demanda de innovaciones de este tipo para planificar nuevas plantaciones.

Investigación

La investigación israelí se ha centrado sobre todo en los patrones porque vieron la gran necesidad de aportar resistencias a sequía y encharcamientos, heladas, caliza, etc., que son problemas muy extendidos, cada vez más, conforme se amplían las zonas productoras. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana predominan los suelos calcáreos, cuando el aguacate es una especie a la que le gusta precisamente lo contrario. Luego hay que trabajar en su adaptación, y qué mejor que ir directamente a variedades resistentes. Luego está el tema del tamaño del arbolado, donde la tendencia que predomina es la de intensificar plantaciones con árboles de porte más reducido, en marcos más estrechos (hasta 5x2 metros), para lo que es necesario inducir menor desarrollo con patrones enanizantes. La previsión es situarlos en menos de cuatro metros de altura y realizar podas mecanizadas, tanto con tractor y barra de discos como con cortasetos manuales donde no puede pasar la maquinaria grande, y en el interior quitar a mano pocas ramas.

El riego

La cuestión del agua preocupa mucho, tanto desde el punto de vista de la escasez, como se sufre en la Costa del Sol, como en aspectos relacionados con la opinión pública, cuando se achaca en ocasiones que el aguacate consume demasiados recursos. Estas críticas, frecuentes desde formaciones ecologistas, están propiciando que se generen argumentos para desmentir tales acusaciones y explicar las cosas como son y, a la vez, que se desarrollen procedimientos para reducir en lo que se pueda el consumo hídrico y aumentar la productividad por unidad de superficie.

Esta cuestión es uno de los principales caballos de batalla. Producir más implica, por lo general, tener que gastar más agua. Los especialistas citaron récords de hasta 22.000 kilos por hectárea, lo que exige regar más de lo habitual, pero también se citan ya casos más moderados en ambos datos, mejorando los ratios, y desde luego hay esperanzas en mejorar resultados globales con nuevos patrones disponibles, como los de Israel.

Hasta tal punto existe dependencia tecnológica agraria de las innovaciones y desarrollos de dicho país, y no solo en el terreno de la Defensa, cuando se agudizan las críticas por lo que está pasando en Gaza y se plantean por ello respuestas con boicots.