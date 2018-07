Francisco Mora: «El problema ahora no son las grandes superficies, sino el negocio electrónico» Francisco Mora, presidente de Grecotex, en su negocio de cortinas. / Damián Torres El Presidente del Gremio de Comerciantes Textiles asegura que la digitalización es clave para la supervivencia de los comercios pero reclama regular la venta online LAURA PAVIA Valencia Martes, 24 julio 2018, 20:09

Francisco Mora (Albacete, 1963), dirige el negocio de cortinas de su padre, Paco Mora Cortinas, desde 1986. Es el nuevo presidente del Gremio de Comerciantes Textiles, Moda y Complementos de la Comunitat Valenciana (Grecotex) y Vicepresidente en Cecoval. Es vocal en la Asamblea General de la Confederación Española de Comercio y forma parte de la comisión que elabora los estatutos de Confecomerç.

-¿En qué situación se encuentra el sector, ha superado ya la crisis?

-Podemos decir que hemos salido de la crisis, se vende más, pero, si no te fijas sólo en el número de ventas en general, puedes observar que esos aumentos no corresponden en su mayoría al comercio minorista sino a grandes superficies y a cadenas más importantes.

-¿Cómo afecta la apertura de los grandes comercios en festivo?

-Eso afecta siempre. Todo lo que se vende en festivo no se vende en días laborales.

-¿Cuáles son sus prioridades como Presidente de Grecotex?

-Lo primero es que la organización sea autosuficiente. Lo llevo diciendo muchos años tanto en Grecotex como en Cecoval, que sobre todo desde que vino la crisis cualquier organización al final se tiene que poder gestionar con sus propios medios. En estos cuatro años lo que quiero es que, cuando termine mi mandato, la organización sea totalmente independiente económicamente. Ahora la verdad es que la mayoría tenemos nuestros propios recursos pero aún así necesitamos los convenios que tenemos con la Administración para hacer números y cuadrar todo. También hay que ir de la mano con la Universidad porque tiene un conocimiento en tecnología y procedimientos del que el comerciante carece. La tecnología en sí tiene poco valor, el valor está en cómo la aplicas y el especialista en el sector puede saber cómo hacerlo. En mi negocio llevo quince años colaborando con la Universitat Politècnica de València.

-En la Comunitat Valenciana, ¿el marco legislativo es favorecedor para el pequeño comercio?

-El problema que tenemos ahora ya no son las grandes superficies contra el pequeño comercio, sino la venta a través de plataformas online, no sólo en España sino a nivel mundial, tipo Amazon, que están arrasando. Esto empobrece al pequeño comercio y a la sociedad, que sufre esa competencia que en el fondo, hasta que se cambien las leyes, es una competencia desigual. La sociedad va por delante del poder político a la hora de legislar y el periodo entre que llegan las grandes plataformas que están vendiendo desde otros países con coste inferior a nivel de trabajadores y de distribución, con impuestos mínimos en países como Irlanda y con paraísos fiscales, hasta que se regule estamos sufriendo. El tema de los horarios comerciales y la apertura en festivos es algo que se ha dilatado en el tiempo y que no favorece en absoluto al pequeño comercio ni a los trabajadores del pequeño y del grande.

-¿Cómo afectan los manteros?

-Hay dos cosas que amenazan al pequeño comercio. A nivel externo, por arriba están las grandes plataformas, y luego por abajo está la venta ilegal y las marcas que se plagian. Además, a nivel interno tenemos que revisar constantemente nuestros modelos de negocio. Actualmente todo cambia, no hay ningún modelo de negocio que esté funcionando y que a corto plazo tengas la seguridad de que siga así, de repente puede aparecer una plataforma online que revolucione el sector. Eso es lo que a nosotros nos toca vivir, a nosotros y a todos.

-¿Cómo esperan que influya la inclusión de complementos y calzado en el gremio?

-Cuantos más seamos, más cosas conseguiremos juntos y más rápido. El mismo objetivo que tengo a nivel personal lo tengo como dirigente empresarial y de las organizaciones de las que formo parte. Grecotex es la asociación de comerciantes con mayor número de comercios asociados en la Comunitat Valenciana. Ahora en Cecoval estamos uniéndonos con Covaco y se ha creado Confecomerç, por lo que vamos a ser más grandes, tendremos más fuerza y podremos negociar mejor, hacer mejores proyectos, competir mejor...

-¿Tienen algún proyecto o estrategia en mente para aumentar la competitividad?

-El más importante es ayudar a los pequeños comercios en la digitalización. El comercio tiene que vender en todos los canales, el físico y online, lo que se conoce como unicanalidad. Si no te relacionas con el cliente a través de internet estás muerto, es muy difícil que sobrevivas. Si están solos, en la inversión y formación de medios, se encuentran un poco perdidos. Todo cambia tan rápido, la tecnología, la forma de venta, de relacionarte con los clientes... y necesitamos ayudar a los compañeros de profesión que no están asociados.

-¿Qué nivel de empleo hay en los pequeños comercios?

- En Grecotex tenemos una bolsa de empleo que nuestros asociados sí que saben que existe y que funciona muy bien y colaboramos con el Servef. También nos reunimos con la teniente de alcalde de Valencia, Sandra Gómez para colaborar con la Administración, porque ellos también miran por la empleabilidad.