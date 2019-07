Preparan una huelga general agraria en toda España Protesta agraria. / a.d. Lunes, 15 julio 2019, 00:35

Diversas formaciones y plataformas agrarias de varias autonomías tratan de organizar una huelga general del campo español para los días 18 y 19 de septiembre. Entre las entidades organizadoras hay fuerte presencia de la Plataforma Citrícola que ya protagonizó manifestaciones en diversas poblaciones de la Comunitat Valenciana. Ahora buscan el respaldo de las organizaciones profesionales agrarias para alcanzar mayor eco en su protesta. No obstante, algunas organizaciones tradicionales se muestran algo reticentes puesto que no confían en este tipo de convocatorias, estiman que es muy difícil hacer parar a todo el campo (no son fábricas) y, por otro lado, tampoco les gusta que otros tipos de formaciones ganen protagonismo. Los organizadores han elegido este lema para su protesta: 'Todos somos sector primario'. Remarcan que la citricultura «está en situación agónica» y en el caso de que no prosperara la huelga general barajan alternativas como concentraciones en los pueblos y mercados mayoristas.