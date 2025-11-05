Los Premios AJEV 2025 ya tienen finalistas

EXTRA Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:06 Compartir

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) ha anunciado los finalistas de la nueva edición de los Premios AJEV, uno de los reconocimientos más destacados al talento joven empresarial de la provincia.

Los nombres de los ganadores se conocerán en la gala de entrega, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en La Rambleta, centro cultural de referencia en València, y que contará con la asistencia de representantes institucionales y del tejido empresarial valenciano.

El jurado, que se reunió el pasado lunes, estuvo formado por Paz Navarro, presidenta de AJEV; Ana Vila, vicepresidenta 1ª de AJEV y presidenta de AJE CV; Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; Francisco Lorente, marketing manager de ESIC Comunidad Valenciana; Ramón Ferrandis, director del CEEI Valencia; Juan Gallur, director de Banca Empresas en Caixa Popular; Gerardo Benlloch, director de oficina MAPFRE Salud; Lucía Calabria, subdirectora de Emprendimiento de València Innovation Capital; y José Vicente Gosálbez, concejal de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de València.

17 finalistas de sectores muy diversos

Las empresas finalistas representan una amplia variedad de sectores, con un denominador común: sus líderes tienen menos de 45 años, cuentan con sede social en la provincia de València y una trayectoria mínima de dos años —salvo en la categoría Empresa Revelación, dirigida a emprendedores y emprendedoras menores de 35 años y compañías de menos de tres años de vida.

«Nuestros premios visibilizan el enorme talento joven que existe en nuestra provincia. Los y las jóvenes empresarias merecen un reconocimiento por su esfuerzo diario y por su contribución al progreso económico y social. Este año, además, celebramos el 40 aniversario de AJEV, cuatro décadas creando futuro a través del talento y la innovación», señala Paz Navarro, presidenta de AJEV.

Finalistas por categorías

Tras una deliberación muy reñida por el alto nivel de las candidaturas, los finalistas de los Premios AJEV 2025 son:

Premio «Cupra JR Valle» a la Innovación: Darwin, Indaws y Yurest.

Premio «ESIC» al Empleo: CIPS Logistics, Comercial Ryalimp y Gente de Bien.

Premio «MAPFRE» al Impacto Social e Igualdad: Don Pa Artesans, Texlimca y Winncare.

Premio «Cámara Valencia» a la Internacionalización: Cefiba, Hosper Profesional y Slimbook.

Premio «Caixa Popular» a la Empresa Revelación: Mentelem, Your Friends Are Boring y Veneno Concept.

En la categoría principal, Joven Empresario/a del Año, el jurado ha seleccionado tres referentes del emprendimiento valenciano «al frente de proyectos con un crecimiento muy destacado en los últimos años, combinando innovación, generación de empleo e impacto social», destaca Navarro.

Los finalistas son:

Alberto Añaños, Live4Life

Marcos Gómez, Yurest

Raúl Hinarejos, Viraje Arquitectura

Una gala diferente para un público joven

Como es tradición, los nombres de los ganadores se mantendrán en secreto hasta el momento de la gala para conservar la expectación.

«La Gala de los Premios AJEV siempre se ha caracterizado por ser un evento fresco, inspirador y diferente, pensado para un público joven y dinámico. Buscamos sorprender, emocionar y poner en valor el talento empresarial valenciano», añade Navarro.

La gala cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Empleo y Emprendimiento y València Innovation Capital del Ayuntamiento de València, así como de Cupra JR Valle, MAPFRE, Cámara Valencia, Caixa Popular, ESIC y Adooh Comunicación.

Gala Premios AJEV 2025

Jueves, 13 de noviembre

La Rambleta, València

Asistencia gratuita y abierta a todo el público con inscripción en www.ajevalencia.org