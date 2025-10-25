El nuevo precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo Los últimos días de octubre sufre la menor variación, con solo tres marcas afectadas

El precio del tabaco ha cambiado durante este último mes en numerosas marcas de cigarros, cigarritos y en especial en productos de picadura de pipa, unas tarifas que se aplicarán en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. Sin embargo, desde este sábado 25 de octubre de 2025 solo anuncian variaciones en los precios tres marcas de cigarros y cigarritos o picadura de pipa como Davidoff, Orient o Musth, según ha publicado el BOE.

Hacienda permite consultar también los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio. Los precios que se muestran son tanto los de expendeduría (en el estanco), como con recargo.

Puedes utilizar el buscador para encontrar el precio de los cigarrillos, cigarros, tabaco de liar o picadura de pipa en la tabla, a fecha 27 de septiembre.

Península y Baleares

Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la península e Illes Balears, serán los siguientes:

A) CIGARROS Y CIGARRITOS

DAVIDOFF

Davidoff Year of the Horse (10). 65,00

ORIENT

Orient Cities Series Pyramides Extra Aged 54 x 6

Cairo (20). 19,50

Orient Cities Series Robustos Extra Extra Aged 52 x 5

Ispahan (20). 18,90

Orient Cities Series Short Robustos Extra Aged 50 x 4

Casablanca (20). 16,90

Orient Cities Series Short Salomon Extra Aged 58 x 6

Istanbul (20). 19,50

Orient Cities Series Toro Gordo Extra Aged 60 x 6

Samarcande (20). 23,00

B) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Musth Cosmos (125 g). 22,60

Musth Space Invaders (125 g). 22,60

Musth Tarxun (125 g). 22,60

Consulta en este PDF la resolución completa: publicada en el BOE.

La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

