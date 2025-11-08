El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo coste de estos productos

Mario Lahoz Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:49 | Actualizado 07:59h.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nuevo listado de precios de diferentes productos de tabaco, como cigarros, cigarritos o cigarrillos. La Resolución del 7 de noviembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir de este sábado 8 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Algunas marcas modifican su precio como es el caso de Ducados 25 Azul Duro, que pasa a costar 7,50 la unidad a partir de esta semana. Los nuevos costes se aplicarán a partir de este mismo sábado en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares.

En las semanas anteriores también cambiaron de precio algunas marcas muy populares como Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield, entre otras. A continuación detallamos las marcas de tabaco que modifican sus precios en la península.

Península y Baleares

A) CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

B.N. Beige Duro. 6,20

B.N. Clásico Duro. 6,20

Ducados 25 Azul Duro. 7,50

Ducados Azul Blando. 6,20

Ducados Azul Duro. 6,20

Ducados Azul/Blanco Blando. 6,20

Ducados Azul/Blanco Duro. 6,20

Ducados Blanco Duro. 6,20

Ducados Dark Blue 22 (22). 6,60

Gauloises Brunes. 6,35

Gitanes Cortos Con Filtro Duro. 7,00

Gitanes Cortos Sin Filtro Duro. 7,00

Herencia Blando. 6,35

Herencia Duro. 6,35

Sombra Dark Blue KS Box (20). 5,35

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

FLORES Y RODRÍGUEZ

Flores y Rodriguez 18th Anniversary Gran Toro C (24). 12,95

CONSTANTINO GONZÁLEZ

Constantino González Claro Lancero 7 x 42 M (10). 5,85

FARIAS

By Farias (25). 1,00

Superiores (25). 1,90

Superiores (5). 1,90

Superiores (50). 1,90

PARTAGÁS

Cedros Año Chino (18). 64,00

TRINIDAD

Trinidad Short (40). 1,50

C) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/envase

COBURN

Capa Natural Blue (el envase de 20). 3,85

Capa Natural Red (el envase de 10). 2,00

Capa Natural Red (el envase de 20). 3,80

Dark (el envase de 20). 3,80

DUCADOS

Mini (el envase de 20). 4,10

Mini Classic (el envase de 20). 4,10

Rubio Cigarritos (el envase de 12). 2,35

Rubio Cigarritos (el envase de 20). 3,75

Rubio Cigarritos (El envase de 10). 2,00

DUX

Maior (el envase de 10). 3,50

Puritos (el envase de 10). 3,15

ENTREFINOS

Cortados (el envase de 10). 5,50

Java (el envase de 10). 5,50

Mini (el envase de 20). 5,00

FARIAS

Chicos (el envase de 10). 6,10

Club (el envase de 20). 5,85

Mini (el envase de 10). 2,90

Mini (el envase de 20). 5,50

Puritos (el envase de 10). 6,00

FLEUR DE SAVANE

Petit Cigare (el envase de 20). 5,90

MONTES SERIE N

Serie N.P.C. Bundle (el envase de 20). 34,00

Serie N.P.L. Bundle (el envase de 20). 39,00

Serie N.P.N. Bundle (el envase de 20). 50,00

Serie N.R. Bundle (el envase de 20). 40,00

WEST

Cigarritos (el envase de 17). 3,10

D) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Musth Gap Fut (200 g). 32,30

Musth Koko Dream (125 g). 22,60

Musth Ornj Team (200 g). 32,30

Musth Red Gape (200 g). 32,30

Musth Rocketman (200 g). 32,30

Musth Sea Backtrn Ti (200 g). 32,30

Stral Alberino (200 g). 17,90

Stral Alberino (50 g). 5,00

Stral Black Mln (200 g). 17,90

Stral Black Mln (50 g). 5,00

Stral Kiva (200 g). 17,90

Stral Kiva (50 g). 5,00

Stral Lit Schi (200 g). 17,90

Stral Lit Schi (50 g). 5,00

Stral The Rza (200 g). 17,90

Stral The Rza (50 g). 5,00

Stral Tik Tok (200 g). 17,90

Stral Tik Tok (50 g). 5,00

Tangiers 10 (250 g). 37,00

Tangiers 111 (250 g). 37,00

Tangiers 113 (250 g). 37,00

Tangiers 114 (250 g). 37,00

Tangiers 118 (250 g). 37,00

Tangiers 119 (250 g). 37,00

Tangiers 123 (250 g). 37,00

Tangiers 132 (250 g). 37,00

Tangiers 135 (250 g). 37,00

Tangiers 136 (250 g). 37,00

Tangiers 138 (250 g). 37,00

Tangiers 139 (250 g). 37,00

Tangiers 143 (250 g). 37,00

Tangiers 16 (250 g). 37,00

Tangiers 19 (250 g). 37,00

Tangiers 24 (250 g). 37,00

Tangiers 27 (250 g). 37,00

Tangiers 3 (250 g). 37,00

Tangiers 34 (250 g). 37,00

Tangiers 35 (250 g). 37,00

Tangiers 38 (250 g). 37,00

Tangiers 4 (250 g). 37,00

Tangiers 5 (250 g). 37,00

Tangiers 51 (250 g). 37,00

Tangiers 57 (250 g). 37,00

Tangiers 58 (250 g). 37,00

Tangiers 59 (250 g). 37,00

Tangiers 6 (250 g). 37,00

Tangiers 62 (250 g). 37,00

Tangiers 63 (250 g). 37,00

Tangiers 69 (250 g). 37,00

Tangiers 74 (250 g). 37,00

Tangiers 76 (250 g). 37,00

Tangiers 77 (250 g). 37,00

Tangiers 78 (250 g). 37,00

Tangiers 8 (250 g). 37,00

Tangiers 87 (250 g). 37,00

Tangiers 9 (250 g). 37,00

Tangiers 90 (250 g). 37,00

Tangiers 91 (250 g). 37,00

Tangiers 92 (250 g). 37,00

Tangiers 93 (250 g). 37,00

Tangiers 94 (250 g). 37,00

Tangiers 96 (250 g). 37,00

Tangiers 96a (250 g). 37,00

Ceuta y Melilla

A) CIGARRILLOS

Euros/unidad

Ducados Azul Blando. 4,25

Ducados Azul Duro. 4,25

Herencia Blando. 4,45

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

FARIAS

Superiores (25). 1,45

Superiores (5). 1,45

Superiores (50). 1,45

C) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/envase

DUCADOS

Mini (el envase de 20). 3,60

Mini Classic (el envase de 20). 3,60

DUX

Maior (el envase de 10). 3,10

Puritos (el envase de 10). 2,80

ENTREFINOS

Cortados (el envase de 10). 4,10

Java (el envase de 10). 4,10

Mini (el envase de 20). 4,10

FARIAS

Chicos (el envase de 10). 4,50

Club (el envase de 20). 5,00

Mini (el envase de 10). 2,50

Mini (el envase de 20). 4,80

FLEUR DE SAVANE

Petit Cigare (el envase de 20). 4,90

Pincha aquí para ver el documento del BOE

Estancos abiertos 24 horas en Valencia

- Estación de servicio Repsol: Av. de les Corts Valencianes, 57, 46015

