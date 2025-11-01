El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas: este es su nuevo coste
Consumo ·El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo coste de estos productos
Valencia
Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:37
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nuevo listado de precios de diferentes productos de tabaco, como cigarros, cigarritos o cigarrillos. La Resolución del 31 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir de este sábado 1 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.
En las semanas anteriores también cambiaron de precio algunas marcas muy populares como Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield, entre otras. A continuación detallamos las marcas de tabaco que modifican sus precios en la península.
Península y Baleares
A) CIGARRILLOS
Euros/cajetilla
Reds American Blend KS RC 20s. 4,60
Reds American Blend White KS RC 20s. 4,60
B) PICADURAS DE PIPA
Euros/unidad
Harbour Red (150 g). 11,20
Harbour Red (20 g). 1,60
Harbour Red (500 g). 39,00
Ceuta y Melilla
A) CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/unidad
A. FLORES
A. Flores Half Corona-Capa Madura Latas M (25). 3,25
CONSTANTINO GONZÁLEZ
Constantino González Corto 4 X 50 M (25). 2,75
Constantino González Robusto 5 X 52 M (25). 3,25
EL CRIOLLITO
DBL Magnum 6X60 C (24). 3,85
DBL Magnum Mazo (20). 3,60
Half Corona Mazo (20). 2,50
Pincha aquí para ver el documento
Estancos abiertos 24 horas en Valencia
- Estación de servicio Repsol: Av. de les Corts Valencianes, 57, 46015