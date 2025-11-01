El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas: este es su nuevo coste

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cejatillas de tabaco en una imagen de archivo.

Consumo ·

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo coste de estos productos

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:37

Comenta

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nuevo listado de precios de diferentes productos de tabaco, como cigarros, cigarritos o cigarrillos. La Resolución del 31 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir de este sábado 1 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

En las semanas anteriores también cambiaron de precio algunas marcas muy populares como Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield, entre otras. A continuación detallamos las marcas de tabaco que modifican sus precios en la península.

Península y Baleares

A) CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Reds American Blend KS RC 20s. 4,60

Reds American Blend White KS RC 20s. 4,60

B) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Harbour Red (150 g). 11,20

Harbour Red (20 g). 1,60

Harbour Red (500 g). 39,00

Ceuta y Melilla

A) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

A. FLORES

A. Flores Half Corona-Capa Madura Latas M (25). 3,25

CONSTANTINO GONZÁLEZ

Constantino González Corto 4 X 50 M (25). 2,75

Constantino González Robusto 5 X 52 M (25). 3,25

EL CRIOLLITO

DBL Magnum 6X60 C (24). 3,85

DBL Magnum Mazo (20). 3,60

Half Corona Mazo (20). 2,50

Pincha aquí para ver el documento

Estancos abiertos 24 horas en Valencia

- Estación de servicio Repsol: Av. de les Corts Valencianes, 57, 46015

