El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas: este es su nuevo coste

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo coste de estos productos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nuevo listado de precios de diferentes productos de tabaco, como cigarros, cigarritos o cigarrillos. La Resolución del 31 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir de este sábado 1 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

En las semanas anteriores también cambiaron de precio algunas marcas muy populares como Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield, entre otras. A continuación detallamos las marcas de tabaco que modifican sus precios en la península.

Península y Baleares

A) CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Reds American Blend KS RC 20s. 4,60

Reds American Blend White KS RC 20s. 4,60

B) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Harbour Red (150 g). 11,20

Harbour Red (20 g). 1,60

Harbour Red (500 g). 39,00

Ceuta y Melilla

A) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

A. FLORES

A. Flores Half Corona-Capa Madura Latas M (25). 3,25

CONSTANTINO GONZÁLEZ

Constantino González Corto 4 X 50 M (25). 2,75

Constantino González Robusto 5 X 52 M (25). 3,25

EL CRIOLLITO

DBL Magnum 6X60 C (24). 3,85

DBL Magnum Mazo (20). 3,60

Half Corona Mazo (20). 2,50

