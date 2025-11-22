El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en decenas de marcas
Consumo ·El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo coste de estos productos
Valencia
Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:16
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nuevo listado de precios de diferentes productos de tabaco, como cigarros, cigarritos o cigarrillos. La Resolución del 21 de noviembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir de este sábado 22 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.
En las semanas anteriores también cambiaron de precio algunas marcas muy populares como Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield, entre otras. A continuación detallamos las marcas de tabaco que modifican sus precios en la península.
Península y Baleares
A) CIGARRILLOS
Euros/cajetilla
Denim Selected Blend 100 (20). 4,60
Elixyr X-Line (20). 4,70
B) CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/unidad
HORACIO
Horacio Maduro H1 (15). 14,30
Horacio Maduro H5 (15). 10,90
Horacio Maduro H8 (15). 8,90
JOYA DE NICARAGUA
JDN Antaño 1970 4x32 Tins 10ct (10). 2,70
JDN Joya Red 4x32 Tins 10ct (10). 1,95
TRINIDAD
Trinidad Robustos Extra (12). 75,00
C) CIGARROS Y CIGARRITO
Euros/envase
HORACIO
Horacio Estelí Club 0 - mazos (El envase de 8). 40,00
Horacio Estelí Club 1 - mazos (El envase de 8). 36,80
Horacio Estelí Club 3 - mazos (El envase de 8). 35,60
Horacio Estelí Club 5 - mazos (El envase de 8). 35,20
Horacio Estelí Club 6 - mazos (El envase de 8). 34,40
JOYA DE NICARAGUA
JDN Humidified Bag Clasico Go Pack 5 × 5 (El envase de 5). 29,95
JDN Humidified Bag Rosalones Go Pack 5 × 5 (El envase de 5). 29,95
D) PICADURAS DE PIPA
Euros/unidad
Hookain Fuggi Ninja (200 g). 16,95
Hookain Fuggi Ninja (50 g). 4,80
Kingstreet (19 g). 1,65
Kingstreet (95 g). 7,90
Rattray's British Collection 7 Old Gowrie (50 g). 18,00
Rattray's British Collection 7 Reserve (50 g). 16,00
Rattray's British Collection Bagpiper's Dream (50 g). 15,00
Rattray's British Collection Black Mallory Tobacco (50 g). 15,00
Rattray's British Collection Brown Clunee (50 g). 16,00
Rattray's British Collection Hal O' The Wynd (50 g). 16,00
Rattray's British Collection Marlin Flake (50 g). 18,00
Rattray's British Collection Red Rapparee Tobacco (50 g). 16,00
Robert McConnell Black Parrot (50 g). 16,00
Robert McConnell Boutique Blend (50 g). 16,00
Robert McConnell Covent Garden (50 g). 16,00
Robert McConnell Highgate (50 g). 25,00
Robert McConnell Marylebone (50 g). 16,00
Robert McConnell Oriental (50 g). 15,00
Robert McConnell Red Virginia (50 g). 16,00
Robert McConnell Scottish Ck (50 g). 16,00
Ceuta y Melilla
A) PICADURAS DE PIPA
Euros/unidad
Hookain Fuggi Ninja (200 g). 12,50
Hookain Fuggi Ninja (50 g). 3,60
Kingstreet (19 g). 1,65
Kingstreet (95 g). 7,90
Estancos abiertos 24 horas en Valencia
- Estación de servicio Repsol: Av. de les Corts Valencianes, 57, 46015