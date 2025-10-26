Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Análisis de la calidad de joyas en un establecimiento de compra de oro. Oscar Solorzano

El precio del oro cae después de semanas al alza

Durante dos días consecutivos su valor y el de la plata ha descendido

AFP

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:25

Los precios del oro y la plata cayeron por segundo día consecutivo este miércoles, lo que detuvo bruscamente la deslumbrante revalorización de estos metales preciosos desde el comienzo del año.

Utilizado en la joyería, la industria o como reserva, el oro siempre ha sido considerado por los inversores un «activo refugio», muy apetecido particularmente por conservar en buena medida su valor intrínseco.

El metal amarillo ha protagonizado un ascenso de más del 60% desde principios de 2025, y ha batido múltiples récords con la perspectiva incluso de que alcance los 5.000 dólares por onza.

El repunte se ha basado en factores como la debilidad del dólar, las expectativas de recortes de los tipos de interés, la caída de los rendimientos de los bonos y las compras de los bancos centrales.

Las persistentes preocupaciones sobre las perspectivas mundiales también han reforzado su condición de inversión segura.

Sin embargo, las compras se desplomaron el martes, cuando rozó una caída de hasta el 6%, y continuaron retrocediendo en Asia, afectadas por la recogida de beneficios y las esperanzas de una mayor distensión en la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

En un momento dado, el miércoles alcanzó un mínimo de 4.000 dólares por onza, después de registrar el lunes un máximo histórico de 4.381,51 dólares. La plata, que se había beneficiado del repunte, también se desplomó.

El retroceso afectó a las mineras y productoras de oro. Northern Star Resources, en Sídney, cayó más de un 8%; Perseus Mining cedió más de un 6%; o Zijin Gold International, que cotiza en Hong Kong, perdió más del 4%.

«La gloriosa subida del oro finalmente se topó con la gravedad. Tras meses de convicción unidireccional y entradas incesantes, el metal sufrió una caída del 6%», afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

«La volatilidad del oro ha superado ahora a la de las acciones, haciéndose eco del ritmo frenético que viene desde la pandemia» de covid-19, añadió.

