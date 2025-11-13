El precio de la luz de mañana viernes deja 12 horas baratas con la llegada de la borrasca Claudia

La tarifa eléctrica se sitúa de media este 14 de noviembre en 34'53 euros/MWh

Nacho Ortega Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

La borrasca Claudia, que este jueves ha dejado precipitaciones de casi 100 litros y vientos de 87 kilómetros hora (km/h), ha entrado en la península y sus efectos repercutirán en la factura de la la electricidad durante varios días. El viento y la lluvia abaratan la factura eléctrica por el mayor peso de las renovables y provoca que el precio de la luz de este viernes 14 de noviembre deje 12 horas por debajo de 25 euros/MWh y una tarifa media inferior a los 35 euros, similar a la del jueves pero casi la mitad que lo que se pagaba a principio de semana.

Durante 3 horas la tarifa eléctrica tendrá un coste igual o menor a los 10 euros/MWh para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista, en un día en el que los precios de la madrugada son singularmente bajos y que las horas más caras se concentran por la tarde-noche, aunque sin superar los 80 €/MWh.

En concreto, este viernes 14 de noviembre el precio de la luz se sitúa en 34'53 euros/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía. Las horas más baratas se encuentran entre las 3:00 y las 5:00 horas de la madrugada, con un mínimo entre 6'49 y 7 euros, mientras que el tramo más caro está entre las 18:00 y las 21:00 horas, con un pico de 77'75 euros/MWh de entre las 19 y las 20 horas.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 14,83 euros 01.00-02.00 17,76 euros 02.00-03.00 13,36 euros 03.00-04.00 7 euros 04.00-05.00 6,49 euros 05.00-06.00 11,27 euros 06.00-07.00 23,84 euros 07.00-08.00 50,24 euros 08.00-09.00 56,98 euros 09.00-10.00 48,84 euros 10.00-11.00 29,17 euros 11.00-12.00 17,18 euros 12.00-13.00 11,26 euros 13.00-14.00 10,08 euros 14.00-15.00 15,42 euros 15.00-16.00 23,19 euros 16.00-17.00 42,67 euros 17.00-18.00 59,27 euros 18.00-19.00 73,25 euros 19.00-20.00 77,75 euros 20.00-21.00 75,13 euros 21.00-22.00 61,34 euros 22.00-23.00 48,86 euros 23.00-24.00 33,59 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

