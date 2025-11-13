Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de este viernes deja 12 horas baratas con la llegada de la borrasca Claudia
El precio de la luz cambia este viernes. José Ramón Ladra

El precio de la luz de mañana viernes deja 12 horas baratas con la llegada de la borrasca Claudia

Consumo ·

La tarifa eléctrica se sitúa de media este 14 de noviembre en 34'53 euros/MWh

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

La borrasca Claudia, que este jueves ha dejado precipitaciones de casi 100 litros y vientos de 87 kilómetros hora (km/h), ha entrado en la península y sus efectos repercutirán en la factura de la la electricidad durante varios días. El viento y la lluvia abaratan la factura eléctrica por el mayor peso de las renovables y provoca que el precio de la luz de este viernes 14 de noviembre deje 12 horas por debajo de 25 euros/MWh y una tarifa media inferior a los 35 euros, similar a la del jueves pero casi la mitad que lo que se pagaba a principio de semana.

Durante 3 horas la tarifa eléctrica tendrá un coste igual o menor a los 10 euros/MWh para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista, en un día en el que los precios de la madrugada son singularmente bajos y que las horas más caras se concentran por la tarde-noche, aunque sin superar los 80 €/MWh.

En concreto, este viernes 14 de noviembre el precio de la luz se sitúa en 34'53 euros/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía. Las horas más baratas se encuentran entre las 3:00 y las 5:00 horas de la madrugada, con un mínimo entre 6'49 y 7 euros, mientras que el tramo más caro está entre las 18:00 y las 21:00 horas, con un pico de 77'75 euros/MWh de entre las 19 y las 20 horas.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 14,83 euros
01.00-02.00 17,76 euros
02.00-03.00 13,36 euros
03.00-04.00 7 euros
04.00-05.00 6,49 euros
05.00-06.00 11,27 euros
06.00-07.00 23,84 euros
07.00-08.00 50,24 euros
08.00-09.00 56,98 euros
09.00-10.00 48,84 euros
10.00-11.00 29,17 euros
11.00-12.00 17,18 euros
12.00-13.00 11,26 euros
13.00-14.00 10,08 euros
14.00-15.00 15,42 euros
15.00-16.00 23,19 euros
16.00-17.00 42,67 euros
17.00-18.00 59,27 euros
18.00-19.00 73,25 euros
19.00-20.00 77,75 euros
20.00-21.00 75,13 euros
21.00-22.00 61,34 euros
22.00-23.00 48,86 euros
23.00-24.00 33,59 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana
  8. 8 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  9. 9 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  10. 10

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la luz de mañana viernes deja 12 horas baratas con la llegada de la borrasca Claudia

El precio de la luz de mañana viernes deja 12 horas baratas con la llegada de la borrasca Claudia