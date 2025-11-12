Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz repunta este jueves con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos
El precio de la luz cambia este jueves. . Jose Ramón Ladra

El precio de la luz repunta este jueves con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos

Consumo ·

El mercado eléctrico presenta una pequeña subida y se sitúa en los 27,28 euros el megavatio hora

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:14

Malas noticias para los consumidores del mercado eléctrico. Y es que este jueves, 13 de noviembre, el precio de la luz cambia de tendencia y registra un pequeño aumento. Más concretamente, el coste de la tarifa eléctrica será de 31,90 euros el megavatio hora, por lo una subida de un 17,04% respecto a los 27,28 de este miércoles, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Por este motivo, los consumidores deben estar más pendientes de las horas el reloj ya que conocer cuáles son las horas más baratas para utilizar electrodomésticos como la lavadora o el lavavajillas puede suponer un buen ahorro en la factura a final de mes.

Precio de la luz hoy jueves por horas

El precio de la luz del jueves 13 de noviembre, tendrá el tramo más económico entre las 03:00 y las 04:00 horas, con un precio de 14,23 euros el megavatio hora. Mientras que el ciclo más caro será entre las 18:00 y 19:00 horas, a 53,96 euros el megavatio hora.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 24,52 euros
01.00-02.00 21,56 euros
02.00-03.00 17,26 euros
03.00-04.00 14,23 euros
04.00-05.00 13,9 euros
05.00-06.00 17,01 euros
06.00-07.00 30,19 euros
07.00-08.00 45,87 euros
08.00-09.00 50 euros
09.00-10.00 43,03 euros
10.00-11.00 30,39 euros
11.00-12.00 21,7 euros
12.00-13.00 22,26 euros
13.00-14.00 20,99 euros
14.00-15.00 21,81 euros
15.00-16.00 30,12 euros
16.00-17.00 38,85 euros
17.00-18.00 45,04 euros
18.00-19.00 53,96 euros
19.00-20.00 53,12 euros
20.00-21.00 49,19 euros
21.00-22.00 44,53 euros
22.00-23.00 33,38 euros
23.00-24.00 22,71 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

