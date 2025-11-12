El precio de la luz repunta este jueves con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos

El mercado eléctrico presenta una pequeña subida y se sitúa en los 27,28 euros el megavatio hora

El precio de la luz cambia este jueves. .

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Malas noticias para los consumidores del mercado eléctrico. Y es que este jueves, 13 de noviembre, el precio de la luz cambia de tendencia y registra un pequeño aumento. Más concretamente, el coste de la tarifa eléctrica será de 31,90 euros el megavatio hora, por lo una subida de un 17,04% respecto a los 27,28 de este miércoles, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Por este motivo, los consumidores deben estar más pendientes de las horas el reloj ya que conocer cuáles son las horas más baratas para utilizar electrodomésticos como la lavadora o el lavavajillas puede suponer un buen ahorro en la factura a final de mes.

Precio de la luz hoy jueves por horas

El precio de la luz del jueves 13 de noviembre, tendrá el tramo más económico entre las 03:00 y las 04:00 horas, con un precio de 14,23 euros el megavatio hora. Mientras que el ciclo más caro será entre las 18:00 y 19:00 horas, a 53,96 euros el megavatio hora.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 24,52 euros 01.00-02.00 21,56 euros 02.00-03.00 17,26 euros 03.00-04.00 14,23 euros 04.00-05.00 13,9 euros 05.00-06.00 17,01 euros 06.00-07.00 30,19 euros 07.00-08.00 45,87 euros 08.00-09.00 50 euros 09.00-10.00 43,03 euros 10.00-11.00 30,39 euros 11.00-12.00 21,7 euros 12.00-13.00 22,26 euros 13.00-14.00 20,99 euros 14.00-15.00 21,81 euros 15.00-16.00 30,12 euros 16.00-17.00 38,85 euros 17.00-18.00 45,04 euros 18.00-19.00 53,96 euros 19.00-20.00 53,12 euros 20.00-21.00 49,19 euros 21.00-22.00 44,53 euros 22.00-23.00 33,38 euros 23.00-24.00 22,71 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Temas

Consumo

Tarifa