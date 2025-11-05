El precio de la luz repunta este jueves: las tres horas a 0 euros y los tres momentos prohibitivos para enchufar los electrodomésticos

La tarifa eléctrica sube hasta una media de 40 euros/Mwh pero registra cuatro horas muy baratas

D. Merino Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

El precio de la luz de este jueves, 6 de noviembre, deja una sensación agridulce para los consumidores españoles. Y es que el coste energético cambia de tendencia tras varias bajadas consecutivas hasta quedarse en una media de 40,25 euros/MWh, lo que supone una subida del 45%. Además, esto se traduce en un gasto extra de unos 12 euros para los clientes de tarifa regulada.

No obstante, no todo es tan negativo, puesto que la tarifa eléctrica de hoy deja varios tramos horarios a 0 euros/MWh, lo que muestra un momento propicio en el jueves para enchufar los electrodomésticos del hogar. Una situación ideal para aquellos consumidores que quieran arañar unos céntimos en la factura de la luz a final de mes.

Además, el coste energético también deja tres horas que superan la barrera de los 100 euros, por lo que los clientes de tarifa regulada deberán prestar especial atención hacia la tarde noche. Concretamente de 18 a 21 horas.

Cabe recordar que estos 0 euros no se traducen como tal en la factura de la luz final. Y es que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor en 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan directamente a la tarifa.

Precio de la luz hoy jueves por horas

El precio de la luz del jueves, 6 de noviembre, tendrá las horas más baratas entre las 11 y las 14 horas, cuando rondará los 0 euros/MWh, aunque el precio más bajo se dará de 12 a 13 horas, cuando estará en 0,65 euros/MWh. El tramo más caro se sitúa por la tarde, cuando alcanza los 119,58 euros/MWh entre las 19 y las 20 horas.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 20,84 euros 01.00-02.00 15,09 euros 02.00-03.00 15,37 euros 03.00-04.00 11,6 euros 04.00-05.00 7,86 euros 05.00-06.00 16,32 euros 06.00-07.00 39,18 euros 07.00-08.00 69,91 euros 08.00-09.00 61,17 euros 09.00-10.00 14,9 euros 10.00-11.00 3,52 euros 11.00-12.00 0,96 euros 12.00-13.00 0,65 euros 13.00-14.00 0,86 euros 14.00-15.00 1,51 euros 15.00-16.00 3,27 euros 16.00-17.00 18,15 euros 17.00-18.00 75,48 euros 18.00-19.00 101,16 euros 19.00-20.00 119,58 euros 20.00-21.00 109,62 euros 21.00-22.00 92,84 euros 22.00-23.00 87,52 euros 23.00-24.00 78,67 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Temas

Consumo

Tarifa