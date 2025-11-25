Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz repunta de cara a este miércoles 26 de noviembre: las horas más caras y las más baratas
Factura de la luz en una imagen de archivo EP

El precio de la luz repunta de cara a este miércoles 26 de noviembre: las horas más caras y las más baratas

Las 20:00h será la hora «prohibida» para poner los electrodomésticos este miércoles en España

Jaime Vázquez García

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

El precio de la luz sufre un repunte de cara a este miércoles 26 de noviembre. Tras un inicio de semana en el que el precio promedio de la luz rondaba la media de los 40 euros por megavatio hora (MWh), este miercoles la media sube hasta un 69,21 euros/MWh, lo que supone una subida de un 43,68% respecto a los 48,17 euros/MWh en el día de ayer. Unos 21,04 euros más.

No es, desde luego, la mejor forma de afrontar la recta final del mes de noviembre, que a esto se le suma que el frío ya se ha instalado en varias zonas de España, lo que hace que muchas personas empiecen a recurrir a la calefacción eléctrica.

Por ello, es muy importante conocer cuales son los tramos más baratos y mas caros para enchufar los electrodomésticos, los cuales son muy parecidos a los del martes, donde el tramo más económico es a medio día y las horas más caras serán por la tarde noche.

Precio de la luz por horas

Las horas más baratas para encender los electrodomésticos este miercoles entre las 12:00 y las 15.00 horas de la madrugada, cuando el pool marcará un mínimo de 3,56 euros/MWh. Mientras que la hora más cara se dará entre las 20.00 y las 21.00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 142,01 euros/MWh.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 78,14 euros
01.00-02.00 68,97 euros
02.00-03.00 62,38 euros
03.00-04.00 63,08 euros
04.00-05.00 61,99 euros
05.00-06.00 73,91 euros
06.00-07.00 81,05 euros
07.00-08.00 94,54 euros
08.00-09.00 104,67 euros
09.00-10.00 69,2 euros
10.00-11.00 33,79 euros
11.00-12.00 5,3 euros
12.00-13.00 3,58 euros
13.00-14.00 3,56 euros
14.00-15.00 4,05 euros
15.00-16.00 17,22 euros
16.00-17.00 69,96 euros
17.00-18.00 97,46 euros
18.00-19.00 120,43 euros
19.00-20.00 142,01 euros
20.00-21.00 124,83 euros
21.00-22.00 100,21 euros
22.00-23.00 91,89 euros
23.00-24.00 88,89euros

Noticias relacionadas

El precio de la gasolina y el gasoil desde el 25 de noviembre

El precio de la gasolina y el gasoil desde el 25 de noviembre

El precio del aceite de oliva desde el 22 de noviembre

El precio del aceite de oliva desde el 22 de noviembre

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  4. 4

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  6. 6 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  7. 7 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  8. 8

    Los pilares de la discordia
  9. 9 Multitudinaria reyerta en Albal con un centenar de implicados
  10. 10

    Consum comienza su desembarco logístico en el centro de la península

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la luz repunta de cara a este miércoles 26 de noviembre: las horas más caras y las más baratas

El precio de la luz repunta de cara a este miércoles 26 de noviembre: las horas más caras y las más baratas