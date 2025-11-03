El precio de la luz del martes se desploma: las horas más baratas, por debajo de los 5 euros, para usar los electrodomésticos

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Consumo ·

La tarifa eléctrica se desploma este 4 de noviembre hasta una media de apenas 49,44 euros/MWh

D. Merino

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:04

El precio de la luz de este martes, 4 de noviembre, trae buenas noticias a los consumidores españoles al experimentar un desplome drástico y quedarse en una media de apenas 49,44 euros/MWh, lo que supone un descenso del 40% respecto al pasado lunes, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Además, esto se traduce en que los clientes de tarifa regulada tendrán un ahorro extra de 33 euros en comparación a la jornada anterior.

No obstante, el coste energético vuelve a dejar tramos horarios rozando los 100 euros/MWh, por lo que los consumidores deberán prestar especial atención si quieren arañar unos céntimos en la factura de la luz a final de mes. Además, las franjas centrales vuelven a dejar los momentos más económicos de la jornada.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

Precio de la luz hoy martes por horas

El precio de la luz del martes tendrá las horas más baratas entre las 11 y las 15 horas, con el precio más bajo de 13 a 14 horas, cuando estará en 3,52 euros/MWh, mientras que el tramo más caro se sitúa por la noche, cuando alcanza los 83,57 euros/MWh entre las 19 y las 20 horas.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 77,89 euros
01.00-02.00 68,38 euros
02.00-03.00 67,35 euros
03.00-04.00 56,37 euros
04.00-05.00 50,03 euros
05.00-06.00 55,45 euros
06.00-07.00 66,3 euros
07.00-08.00 79 euros
08.00-09.00 72,56 euros
09.00-10.00 33,13 euros
10.00-11.00 13,66 euros
11.00-12.00 4,54 euros
12.00-13.00 3,74 euros
13.00-14.00 3,52 euros
14.00-15.00 4,09 euros
15.00-16.00 12,3 euros
16.00-17.00 23,23 euros
17.00-18.00 57,37 euros
18.00-19.00 77,47 euros
19.00-20.00 83,57 euros
20.00-21.00 82,64 euros
21.00-22.00 78,12 euros
22.00-23.00 72,35 euros
23.00-24.00 43,53 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

