El precio de la luz de mañana domingo deja tres horas a 0 euros: las horas más baratas para encender los electrodomésticos

El coste de la electricidad baja un 48,13% este 23 de noviembre hasta situarse en los 39,88 euros el megavatio hora

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:59

El alza constante en el precio de la luz ha puesto a muchas personas en una encrucijada financiera. Los hogares se enfrentan a facturas que cada vez pesan más en sus bolsillos, lo que exige una gestión cuidadosa del consumo eléctrico. En medio de esta situación, ajustarse a las horas más económicas para encender los electrodomésticos se ha convertido en una estrategia crucial para conseguir ahorrar algunos euros en la factura.

Este domingo, 23 de noviembre, el precio de la luz experimentará una bajada hasta situarse en los 39,88 euros el megavatio hora. Esto supone un descenso del 48,13% respecto al coste de la electricidad de este sábado, situado en los 59,07 euros/MWh, según los datos proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Por franjas horarias

Las horas más baratas para encender los electrodomésticos este domingo serán entre las 12.00 y las 15.00 horas, cuando el pool marcará un mínimo de 0 euros/MWh. Mientras que la hora más cara se dará entre las 20.00 y las 21.00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 79,15 euros/MWh.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 73,28 euros
01.00-02.00 62,28 euros
02.00-03.00 41,87 euros
03.00-04.00 39,39 euros
04.00-05.00 34,63 euros
05.00-06.00 42,09 euros
06.00-07.00 47,43 euros
07.00-08.00 64,21 euros
08.00-09.00 58,06 euros
09.00-10.00 16,44 euros
10.00-11.00 1,64 euros
11.00-12.00 0,03 euros
12.00-13.00 0 euros
13.00-14.00 0euros
14.00-15.00 0 euros
15.00-16.00 0.28 euros
16.00-17.00 14,1 euros
17.00-18.00 58,81 euros
18.00-19.00 68,76 euros
19.00-20.00 73,51 euros
20.00-21.00 79,15 euros
21.00-22.00 72,65 euros
22.00-23.00 69,15 euros
23.00-24.00 43,26 euros

Aunque su precio durante tres horas sea de 0 euros, luego en la factura aparecerán otros costes, como peajes, impuestos o cargos fijos. Por eso, aunque la luz sea «gratis» en ese momento, al final de la factua se tendrá que pagar.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

