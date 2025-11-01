El precio de la luz de este domingo deja cinco horas gratis: las horas más baratas para encender los electrodomésticos

El coste de la electricidad baja este 2 de noviembre un 21,29% hasta situarse en los 40,02 euros el megavatio hora

El alza constante en el precio de la luz ha puesto a muchas personas en una encrucijada financiera. Los hogares se enfrentan a facturas que cada vez pesan más en sus bolsillos, lo que exige una gestión cuidadosa del consumo eléctrico. En medio de esta situación, ajustarse a las horas más económicas para encender los electrodomésticos se ha convertido en una estrategia crucial para conseguir ahorrar algunos euros en la factura.

Este domingo, 2 de noviembre, el precio de la luz experimentará una bajada hasta situarse en los los 40,02 euros el megavatio hora. Esto supone un descenso del 21,29% respecto al coste de la electricidad de este sábado, situado en los 45,58 euros/MWh, según los datos proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Por franjas horarias

Las horas más baratas para encender los electrodomésticos este domingo serán entre las 11.00 y las 15.00 horas, cuando el pool marcará un mínimo de 0 euros/MWh. Mientras que la hora más cara se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 110,62 euros/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 74,44 euros 01.00-02.00 53,89 euros 02.00-03.00 31,27 euros 03.00-04.00 16,71 euros 04.00-05.00 16,79 euros 05.00-06.00 17,79 euros 06.00-07.00 29,99 euros 07.00-08.00 37,25 euros 08.00-09.00 23,84 euros 09.00-10.00 7,69 euros 10.00-11.00 0,17 euros 11.00-12.00 0 euros 12.00-13.00 0 euros 13.00-14.00 0euros 14.00-15.00 0 euros 15.00-16.00 0 euros 16.00-17.00 5,13 euros 17.00-18.00 38,62 euros 18.00-19.00 80,49 euros 19.00-20.00 103,2 euros 20.00-21.00 110,62 euros 21.00-22.00 111,63 euros 22.00-23.00 103,24 euros 23.00-24.00 97,63 euros

Aunque su precio durante cinco horas sea de 0 euros o negativo, luego en la factura aparecerán otros costes, como peajes, impuestos o cargos fijos. Por eso, aunque la luz sea «gratis» en ese momento, al final de la factua se tendrá que pagar.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

