El precio de la luz llega este domingo con una factura de 25 horas y un tramo a menos de 5 euros/MWh

La tarifa eléctrica se sitúa de media este 26 de octubre en 51'28 euros/MWh

Nacho Ortega Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 19:23 Comenta Compartir

El precio de la luz ofrece este domingo 26 de octubre da un pequeño respiro a los consumidores. Durante 3 horas la tarifa eléctrica tendrá un coste inferior a los 5 euros/MWh para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista, en un día en el que desciente considerablemente la factura eléctrica después de un sábado con tarifas altas y que tiene 25 tramos horarios debido al cambio de hora, con dos precios diferentes entre las 2 y las 3 de la madrugada.

En concreto, este domingo 26 de octubre, el primero tras el cambio de hora y la entrada del horario de invierno, el precio de la luz se sitúa en 51'28 euros/MWh, por debajo de los 80,90 euros/MWh del sábado, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del domingo 26 de octubre tendrá las horas más baratas entre las 11:00 y las 18:00 horas, con varios horas por debajo de los 10 euros y un mínimo de 1'67 €/MWh entre las 12 y 13 horas. El tramo más caro será entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el precio alcanzará los 105,37 euros/MWh, mientras que desde las 7 de la tarde hasta la medianoche estará rondando los 100 euros/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 97,49 euros 01.00-02.00 87,5 euros 02.00-03.00 63,11 euros 02.00-03.00 57,35 euros 03.00-04.00 58,55 euros 04.00-05.00 57,58 euros 05.00-06.00 56,24 euros 06.00-07.00 52,02 euros 07.00-08.00 43,03 euros 08.00-09.00 36,51 euros 09.00-10.00 14,76 euros 10.00-11.00 5,26 euros 11.00-12.00 2,26 euros 12.00-13.00 1,67 euros 13.00-14.00 2,42 euros 14.00-15.00 4,98 euros 15.00-16.00 8,62 euros 16.00-17.00 19,63 euros 17.00-18.00 48,19 euros 18.00-19.00 82,97 euros 19.00-20.00 96,42 euros 20.00-21.00 105,37 euros 21.00-22.00 97,81 euros 22.00-23.00 92,51 euros 23.00-24.00 89,78 euros

La OCU ha denunciado que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se situó el mes de septiembre alto. «Aunque los precios de la electricidad en el mercado mayorista bajaron un 11% durante septiembre hasta quedar en 61,4 €/MWh, la rebaja no se nota en las facturas de los consumidores con PVPC. El descenso real es inapreciable: la factura mensual de un hogar medio (4,6 kW contratados y 292 kWh de consumo mensual) con la tarifa PVPC ha bajado solo unos céntimos, del los 67,74 € en agosto a 67,61 € en septiembre. Por tanto, podemos decir que la tónica de precios elevados asentada durante el verano se ha mantenido en septiembre», explican..

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.