El precio de la luz se dispara este viernes: las horas prohibitivas con la nueva tarifa

Malas noticias para los consumidores. El precio de la luz se dispara de cara a este viernes 24 de octubre. Concreamente crece un 289'28% respecto al día anterior. Mientras que para este jueves el coste promedio se ha situado en 23'59 EUR/MWh, para el viernes será de 91'83 EUR/MWh. Ahora es un 68'24 euros más cara. La situación se agraba si se compara con el mismo día del año anterior. El 24 de octubre de 2024 el precio de la electricidad era de 70'19 euros. Es decir, respecto hace un año, la luz ha aumentado su coste 30'83%.

Frente a este incremento los consumidores no están totalmente indefensos. Pueden intentar pagar lo mínimo posible en su factura y así ahorrar mucho dinero. Para ello hay que conocer la evolución del precio de la luz por tramos. De esta manera conoceremos qué horas son más baratas y así podremos aprovechar para encender nuestros electrodomésticos. También evitaremos las horas más caras.

El viernes el precio más alto tendrá lugar entre las 20.00 y las 21.00 horas con un coste de 1661'92 EUR/MWh para los clientes del mercado mayorista. En cambio, el momento del día en que la luz será más asequible será entre las 15.00 y las 16.00 horas. Tendrá un precio de 15'87 EUR/MWh.

El precio de la luz del viernes

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 101'85 euros 01.00-02.00 92'51 euros 02.00-03.00 88'63 euros 03.00-04.00 87'64 euros 04.00-05.00 87'84 euros 05.00-06.00 90'74 euros 06.00-07.00 105'9 euros 07.00-08.00 134'67 euros 08.00-09.00 160'68 euros 09.00-10.00 133'3 euros 10.00-11.00 93'69 euros 11.00-12.00 62'51 euros 12.00-13.00 46'22 euros 13.00-14.00 28'9 euros 14.00-15.00 16'13 euros 15.00-16.00 15'87 euros 16.00-17.00 31'94 euros 17.00-18.00 65'32 euros 18.00-19.00 102'48 euros 19.00-20.00 126'58 euros 20.00-21.00 161'92 euros 21.00-22.00 149'93 euros 22.00-23.00 114'69 euros 23.00-24.00 103'96 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

