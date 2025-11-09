El precio de la luz se dispara este lunes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para utilizar los electrodomésticos

Mario Lahoz Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:54 Comenta Compartir

El precio de la luz de este lunes, 10 de noviembre, trae malas noticias para los consumidores. Este inicio de semana reporta una gran subida hasta situar el mercado eléctrico en una media de 81,69 euros/MWh, que equivale a un aumento del 41,09% respecto a los 57,90 euros/MWh de este domingo. Por tanto, los usuarios de la tarifa reguladora deben estar más atentos a las horas del reloj para escoger el momento adecuado para utilizar la lavadora o el lavavajillas.

Tras un fin de semana más liviano, la tarifa eléctrica vuelve a alcanzar unos precios practicamente prohibitivos. Una buena forma de conseguir ahorrar un buen puñado de euros en la factura es seguir cuáles son los tramos con un coste mucho más económico. De este modo, los electrodomésticos gastarán lo mínimo posible, algo que repercute positivamente en la cuenta bancaria a final de mes.

Cabe recordar que estos 0 euros no se traducen como tal en la factura de la luz final. Y es que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor en 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan directamente a la tarifa.

Precio de la luz hoy domingo por horas

El precio de la luz del lunes, 10 de noviembre, tendrá las horas más baratas entre las 13:00 y las 14:00 horas, situado en 31 euros/MWh. Cabe destacar que el tramo de 14:00 15:00 horas es el segundo más económico con un coste de32,78 euros/MWh. Mientras que el tramo más caro queda registrado por la tarde, cuando alcanza los 143,68 euros/MWh entre las 19:00 y las 20:00 horas.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 89,33 euros 01.00-02.00 78,7 euros 02.00-03.00 66,35 euros 03.00-04.00 59,93 euros 04.00-05.00 59,68 euros 05.00-06.00 66,87 euros 06.00-07.00 91,21 euros 07.00-08.00 110,06 euros 08.00-09.00 111,6 euros 09.00-10.00 72,66 euros 10.00-11.00 44,11 euros 11.00-12.00 35,68 euros 12.00-13.00 37,72 euros 13.00-14.00 31 euros 14.00-15.00 32,78 euros 15.00-16.00 47,77 euros 16.00-17.00 70,15 euros 17.00-18.00 110,49 euros 18.00-19.00 131,57 euros 19.00-20.00 143,68 euros 20.00-21.00 136,88 euros 21.00-22.00 131,29 euros 22.00-23.00 107,02 euros 23.00-24.00 93,97 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.