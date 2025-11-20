El precio de la luz se desploma este viernes en plena ola de frío: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos Segundo día consecutivo de bajada y el coste se situará en los 60,14 euros por megavatio hora (MWh)

El precio de la luz para este viernes 21 de noviembre baja hasta los 60,14 euros por megavatio hora (MWh), según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Son buenas noticias para los consumidores puesto que es un 28,86% más barata que este jueves, cuando era de 84,54 euros.

Se trata del segundo día consecutivo de bajada en un momento en el que las temperaturas han caído en picado en España y será más necesario que nunca encender la calefacción. Además, si se compara con el mismo día del año pasado es 17,78 euros más económica.

Por lo tanto, aquellas familias que quieran ahorrar unos euros en la factura pueden aprovechar para mirar cuáles son las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos.

Precio de la luz por horas

La hora con el coste más bajo es entre las 10:00 y las 11:00, a 0,25 euros el megavatio hora. El tramo más caro estará entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 147,43 euros/MWh, respectivamente.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 73,18 euros 01.00-02.00 64,36 euros 02.00-03.00 62,35 euros 03.00-04.00 58,59 euros 04.00-05.00 58,28 euros 05.00-06.00 52,98 euros 06.00-07.00 59,50 euros 07.00-08.00 71,94 euros 08.00-09.00 73,86 euros 09.00-10.00 27,83 euros 10.00-11.00 0,25 euros 11.00-12.00 0,29 euros 12.00-13.00 0,75 euros 13.00-14.00 0,82 euros 14.00-15.00 1,94 euros 15.00-16.00 14,83 euros 16.00-17.00 41,46 euros 17.00-18.00 88,30 euros 18.00-19.00 113,38 euros 19.00-20.00 147,43 euros 20.00-21.00 135,34 euros 21.00-22.00 104,31 euros 22.00-23.00 99,19 euros 23.00-24.00 92,27 euros

El precio del 'pool' no refleja de manera exacta el coste final de la luz para quienes están bajo la tarifa regulada, ya que desde 2024 se implementó un nuevo método de cálculo del PVPC. Este sistema combina precios a medio y largo plazo para suavizar las grandes fluctuaciones, sin dejar de lado las referencias a corto plazo que incentivan el ahorro y un consumo eléctrico más eficiente.

De esta manera, la dependencia del precio del 'pool' se irá reduciendo gradualmente, dando mayor peso a los mercados de futuros. Mientras que en 2024 estos suponían un 25% de la referencia, en 2025 ya alcanzan el 40%, y a partir de 2026 se prevé que representen el 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

