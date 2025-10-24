El precio de la luz se desploma este sábado: las horas más caras para enchufar los electrodomésticos

El coste de la electricidad será uin 11'90% más barato que la jornada anterior

A. Pedroche Viernes, 24 de octubre 2025, 20:14

Buenas noticias para los consumidores. El precio de la luz cae de cara a este sábado 25 de octubre. El viernes sufrió una subida del 289'28%. Para el sábado el coste promedio es de 80'9 euros por megavatio hora, tal y como muestran los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Es un 11'9% menos que el día anterior. Esto es una gran noticia dado que muchos españoles siguen la evolución diaria del mercado eléctrico. Es una manera de tratar de ahorrar lo máximo posible en su factura.

Conocer los tramos más caros y los más baratos nos permite saber en qué horas del día es más rentable enchufar los electrodomésticos. Por ejemplo, de cara a este sábado, entre las 20.00 y las 21.00 horas la luz costará 126'49 EUR/MWh. Es el precio más alto del día. El más bajo tendrá lugar entre las 15.00 y las 16.00 horas y será de 16'52 EUR/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 97'59 euros 01.00-02.00 93'08 euros 02.00-03.00 87'71 euros 03.00-04.00 84'47 euros 04.00-05.00 95'4 euros 05.00-06.00 96'39 euros 06.00-07.00 99'51 euros 07.00-08.00 108'14 euros 08.00-09.00 117'41 euros 09.00-10.00 104'38 euros 10.00-11.00 84'5 euros 11.00-12.00 56'79 euros 12.00-13.00 35'71 euros 13.00-14.00 28'96 euros 14.00-15.00 21'27 euros 15.00-16.00 16'52 euros 16.00-17.00 18'06 euros 17.00-18.00 47'04 euros 18.00-19.00 88'59 euros 19.00-20.00 113'12 euros 20.00-21.00 126'49 euros 21.00-22.00 114'04 euros 22.00-23.00 106'71 euros 23.00-24.00 99'78 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

