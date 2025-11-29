El precio de la luz se deshincha este domingo y desciende hasta una media de 75 euros/MWh: las horas más baratas para usar los electrodomésticos La tarifa eléctrica continúa en bajada y presenta un coste de 74,92 euros el megavatio hora

Mario Lahoz Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

El mercado eléctrico deja buenas noticias parea los consumidores este fin de semana. Si este sábado, el mercado energético presentaba un descenso considerable respecto a la media semana, el precio de la luz de este domingo 30 de noviembre sigue con la tendencia bajista y sitúa el coste en 74,92 euros el megavatio hora, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

La tarifa eléctrica registra este domingo un descenso del 8,90% respecto a los 82,24 euros/MWh del día anterior. Asímismo, cabe destacar que aunque el coste de la luz sea mucho más barato el fin de semana que de lunes a viernes, esto no quiere decir que se pueda ahorrar un buen puñado de euros a final de mes.

Para optimizar al máximo el mercado eléctrico, les muy recomendable estar pendiente de las horas del reloj y conocer de primera mano cuáles son las horas más baratas y económicas para enchufar los electrodomésticos como la lavadora o el lavavajillas.

Precio de la luz de este domingo por horas

El tramo ideal para enchufar los electrodomésticos este domingo será entre las 12:00 y las 13:00 horas, cuando el pool marcará un mínimo de 41,55 euros/MWh. Mientras que la hora más cara llegará entre las 19:00 y las 20.00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 106,81 euros/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 76,85 euros 01.00-02.00 70,76 euros 02.00-03.00 68,5 euros 03.00-04.00 66,4 euros 04.00-05.00 65,96 euros 05.00-06.00 66,45 euros 06.00-07.00 65,21 euros 07.00-08.00 69,37 euros 08.00-09.00 73,84 euros 09.00-10.00 77,83 euros 10.00-11.00 67,92 euros 11.00-12.00 56,16 euros 12.00-13.00 41,55 euros 13.00-14.00 48,8 euros 14.00-15.00 51,49 euros 15.00-16.00 60,44 euros 16.00-17.00 80,35 euros 17.00-18.00 99,27 euros 18.00-19.00 105,38 euros 19.00-20.00 106,81 euros 20.00-21.00 101,42euros 21.00-22.00 95,93 euros 22.00-23.00 93,6 euros 23.00-24.00 87,71 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Temas

Precios de la Luz