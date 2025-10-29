El precio de la luz cambia este jueves 30 de octubre: las horas más caras y las más baratas para usar los electrodomésticos El coste medio de la electricidad baja hasta los 89,26 euros el megavatio hora (euros/MWh)

Una factura de la luz en una imagen de archivo.

Tamara Villena Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:02 Comenta Compartir

El precio de la luz de este jueves 30 de octubre vuelve a cambiar y obliga a los consumidores a estar pendientes un día más de las horas más baratas para encender los electrodomésticos. Por suerte, este jueves la luz dará un respiro y bajará respecto al día anterior, aunque seguirá con un coste medio alejado de lo económico. Así que no queda otra que revisar bien el reloj antes de poner la lavadora o el lavavajillas, para tratar de que la factura de la luz a final de mes sea lo más barata posible.

En concreto, el precio medio de la luz para el jueves día 30 de octubre de 2025 será de 89,26 euros el megavatio hora (euros/MWh), según los datos que ha publicado el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esto supone unos 15,23 euros menos que el miércoles, cuando la media se situaba en 104,49 euros/MWh.

Precio de la luz por horas

De cara a este lunes el precio máximo se alcanzará entre las 20.00 y las 21.00 horas. Será de 135,73 euros/MWh. En cambio, el coste más bajo tendrá lugar entre las 14.00 y las 15.00 horas. El coste será de 15,46 euros/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 120,81 euros 01.00-02.00 113,04 euros 02.00-03.00 105,44 euros 03.00-04.00 103,72 euros 04.00-05.00 94,29 euros 05.00-06.00 92,82 euros 06.00-07.00 109,45 euros 07.00-08.00 122,43 euros 08.00-09.00 119,08 euros 09.00-10.00 110,87 euros 10.00-11.00 63,87 euros 11.00-12.00 39,32 euros 12.00-13.00 16,64 euros 13.00-14.00 17,51 euros 14.00-15.00 15,46 euros 15.00-16.00 25,45 euros 16.00-17.00 63,39 euros 17.00-18.00 109,06 euros 18.00-19.00 118,41 euros 19.00-20.00 121,25 euros 20.00-21.00 135,73 euros 21.00-22.00 120,80 euros 22.00-23.00 109,75 euros 23.00-24.00 93,65 euros

La OCU ha denunciado que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se situó el mes de septiembre alto. «Aunque los precios de la electricidad en el mercado mayorista bajaron un 11% durante septiembre hasta quedar en 61,4 €/MWh, la rebaja no se nota en las facturas de los consumidores con PVPC. El descenso real es inapreciable: la factura mensual de un hogar medio (4,6 kW contratados y 292 kWh de consumo mensual) con la tarifa PVPC ha bajado solo unos céntimos, del los 67,74 € en agosto a 67,61 € en septiembre. Por tanto, podemos decir que la tónica de precios elevados asentada durante el verano se ha mantenido en septiembre», explican..

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.