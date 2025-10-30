Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El precio de la luz cambia este viernes. Eduardo Parra

El precio de la luz cae en picado este viernes 31 de octubre: las horas más caras y las más baratas para enchufar los electrodomésticos

El coste medio de la electricidad presenta un descenso notable hasta los 55,79 euros el megavatio hora (euros/MWh)

Mario Lahoz

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:48

El precio de la luz de este viernes 31 de octubre cambia de nuevo y condiciona a los consumidores a estar pendientes un día más de las horas más baratas para encender los electrodomésticos. Este viernes, el mercado eléctrico registra una bajada notoria respecto a este jueves y sitúa el coste de la luz en los precios más económicos de la semana. Aún así, la mejor opción es estar pendiente del reloj a la hora de usar la lavadora o el lavavajillas, para ahorrar lo máximo posible en la factura a final de mes.

En concreto, el precio medio de la luz para el jueves día 30 de octubre de 2025 será de 55,79 euros el megavatio hora (euros/MWh), según los datos que ha publicado el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esto supone un descenso del 37,5% respecto al jueves, cuando la media se situaba en 89,26 euros/MWh.

Precio de la luz por horas

De cara a este viernes el precio máximo se alcanzará entre las 20.00 y las 21.00 horas. Será de 93,74 euros/MWh. En cambio, el tramo más económico tendrá lugar entre las 14.00 y las 15.00 horas. El coste será de 15,7 euros/MWh.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 69,26 euros
01.00-02.00 54,36 euros
02.00-03.00 52,27 euros
03.00-04.00 50,81 euros
04.00-05.00 50,4 euros
05.00-06.00 50,81 euros
06.00-07.00 67,49 euros
07.00-08.00 77,44 euros
08.00-09.00 75,49 euros
09.00-10.00 58,9 euros
10.00-11.00 34,09 euros
11.00-12.00 18,12 euros
12.00-13.00 17,07 euros
13.00-14.00 15,92 euros
14.00-15.00 15,7 euros
15.00-16.00 21,75 euros
16.00-17.00 42,3 euros
17.00-18.00 65,82 euros
18.00-19.00 83,23 euros
19.00-20.00 90,36 euros
20.00-21.00 93,74 euros
21.00-22.00 87,8 euros
22.00-23.00 77,42 euros
23.00-24.00 68,49 euros

La OCU ha denunciado que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se situó el mes de septiembre alto. «Aunque los precios de la electricidad en el mercado mayorista bajaron un 11% durante septiembre hasta quedar en 61,4 €/MWh, la rebaja no se nota en las facturas de los consumidores con PVPC. El descenso real es inapreciable: la factura mensual de un hogar medio (4,6 kW contratados y 292 kWh de consumo mensual) con la tarifa PVPC ha bajado solo unos céntimos, del los 67,74 € en agosto a 67,61 € en septiembre. Por tanto, podemos decir que la tónica de precios elevados asentada durante el verano se ha mantenido en septiembre», explican..

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

