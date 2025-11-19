El precio de los huevos desde el 19 de noviembre Es difícil encontrar huevos frescos en los supermercados por un precio inferior a 3 euros la docena

Andoni Torres Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:53 | Actualizado 22:07h. Comenta Compartir

El Gobierno está dispuesto a 'topar' el precio de los huevos como hizo en su día con el del aceite de oliva. Esta situación se produce tras crisis de la gripe aviar en España, que ha obligado confinar las aves de corral en todas las granjas del país, lo que ha provocado que el coste de los huevos se dispare hasta niveles récord. Sólo en el último año, han subido un 22%.

A fecha de 19 de noviembre, es difícil encontrar huevos frescos en los supermercados por un precio inferior a 3 euros la docena:

MERCADONA:

-Huevos medianos, una docena: 3,10 euros.

-Huevos grandes, una docena: 3,30 euros.

-Huevos XL, una docena: 4,40 euros.

ALCAMPO:

-Huevos Mamá Gallina, clase M-L, una docena: 3,09 euros.

CARREFOUR:

-Huevos Frescos Carrefour El Mercado, una docena: 3,25 euros

HIPERCOR:

-El Corte Ingles Huevos Frescos de Gallinas Sueltas en El Gallinero, una docena: 3,29 euros.

DIA:

-Huevos Frescos categoría A clase M, una docena: 3,10 euros.

-Huevos Frescos categoría A clase L, una docena: 3,30 euros.

EROSKI:

-Huevo fresco M una docena: 3,10 euros.

-Huevo fresco L, una docena: 3,30 euros.

-Huevo fresco XL, una docena: 4,40 euros.

CONSUM:

-Huevos medianos M Monterde, una docena: 3,10 euros.

-Huevos grandes L Monterde, una docena: 3,30 euros.

LUPA:

-Huevos Alteza gallinas criadas en suelo moreno clase M, una docena: 3,10 euros.

-Huevos Alteza gallinas criadas en suelo moreno clase L, una docena: 3,30 euros.

Precios recogidos de super.FACUA.org, la página web de FACUA-Consumidores en Acción que vigila a diario la evolución del precio de los huevos y otros productos básicos en seis grandes cadenas de supermercados. La web rastrea los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona. El precio de Consum y Lupa está recogido directamente de sus páginas web.