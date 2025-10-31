El precio de la gasolina se desmorona y el diésel ya se vende a 94 céntimos en España

D. Merino Viernes, 31 de octubre 2025, 16:55 Comenta Compartir

El precio de la gasolina y el diésel vuelve a dejar una alegría en el bolsillo de los conductores españoles, una de las más grandes en varios meses, al registrar mínimos desde mediados de junio. De esta forma, el coste de los carburantes continúa la misma dinámica de otros productos como el aceite de oliva y permite arañar unos céntimos en el bolsillo de los consumidores a final de mes.

La gasolina SP95 ha registrado un descenso del 0,13% frente a la pasada semana, en su quinta bajada consecutiva, para retroceder hasta los 1,464 euros. Mientras que el precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,394 euros esta semana, tras caer un 0,14% con respecto a la pasada semana, consolidándose así por debajo de la cota de los 1,4 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

Cabe recordar que con estos niveles de precios, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 4% respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido un 3,4% en lo que va de ejercicio.

Hay que tener en cuenta que el precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Dónde es más barato el gasóleo A

Dependiendo del lugar donde reposte un conductor puede llegar a ahorrarse hasta 50 céntimos por litro a la hora de llenar el deposito. Y es que todo puede variar dependiendo de la gasolinera low-cost más barata y más cara, según datos del geoportalgasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, una plataforma en la que se registran los precios en tiempo real de las estaciones de servicio en España.

De esta forma, en Las Palmas de Gran Canaria vuelve a situarse la estación de servicio más económica de toda España para recargar el gasoil. Concretamente, en Moya en la carretera general del Norte en H2exagon donde se comercializa el gasóleo A a apenas 94 céntimos por litro. En el caso de Valencia, el combustible más barato lo encontramos en Museros en la estación de Ballenoil a 1,177 euros/litro. Por su parte, en Madrid el Plenergy de Meco es el que vende el diésel más barato de la provincia a tan solo 1,249 euros/litro.

Cuánto cuesta llenar el depósito en octubre de 2025

A pesar de estas últimas caídas, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 76,67 euros, unos seis céntimos de euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 76,61 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 80,52 euros, unos 2,36 euros menos que hace un año, cuando superaba los 82,88 euros.

Precio en España respecto a la Unión Europea

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,621 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,667 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,529 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,551 euros.

La evolución de los carburantes desde la guerra de Ucrania

El precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Asimismo, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 139 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

Temas

Gasolina

Diésel