El precio de la gasolina sufre el mayor cambio en meses y el diésel sube un 1% en solo 7 días La llegada del mes de noviembre arrastra un cambio radical de tendencia tras semanas de abaratamiento

Nacho Ortega Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

El precio de la gasolina y el diésel ha dado un giro radical con la llegada del mes de noviembre y ha registrado un movimiento al alza poco habitual. Tras varias semanas de descenso considerable, en las que se encadenó un mes de bajadas arrastrados por el abaratamiento del petróleo y la paz en Oriente Medio, el gasóleo A ha registrado la mayor subida en meses, mientras que la SP95 también cambia de tendencia.

El precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,408 euros esta semana, tras repuntar un 1%, según datos del Boletín Petrolero de la UE, mientras que el precio medio del litro de gasolina ha registrado una subida del 0,54%, después de cinco semenas de retrocesos, para alcanzar de media los 1,472 euros.

Dónde es más barato el gasóleo A

Pese a la subida de precio del gasóleo A, en las gasolineras low cost se sigue encontrando muy por debajo de la media. En tres provincias está por debajo del euro, en otras dos no supera los 1.10 euros y solo en 11 se puede comprar a menos de 1'20 euros/litro, frente a las 23 de la semana anterior.

Excluyendo las islas Canarias (en Las Palmas se paga a 0'94 euros/litro y en Tenerife a 0'95), Córdoba es una semana más la provincia donde se encuentra el diésel más barato de toda la península, a 96 céntimos, seguido de Murcia, donde se vende a un mínimo de 1'01, de Huesca (1'17) y de menos de media docena de provincias a 1'19, como en Teruel, Asturias, Sevilla, Ciudad Real o Toledo, donde se ha encarecido carios céntimos con respecto a hace siete días. En Melilla, en un ámbito más reducido, está a 1'09. La low-cost más cara se vende en Baleares, a 1.359.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,44 euros, unos 94 céntimos de euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 76,5 euros, y un euro más caro que la semana pasada.

Ampliar Precios más baratos del diésel el 6 de noviembre de 2025. MITECO

La gasolina más barata en la península

En cuanto a la gasolina Sin Plomo 95 las diferencias son menores que en el caso del diésel en la península. Canarias sigue siendo el lugar más barato (0.95 en Las Palmas y Tenerife) y el precio más bajo en la Península se sitúa en Murcia, donde se vende a 1'24 (la semana pasada el más barato estaba en Alicante, a 1'22).

En Valencia y Córdoba está a 1'25, a 1'26 en Tarragona y a 1'27 se vende en 10 provincias (Barcelona, Llieda, Navarra, Soria, Alicante, Albacete, Jaén, Granada, Badajoz y Sevilla). El precio más alto en las low-cost se paga en Baleares (1'438), más de dos céntimo más que en octubre.

Llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 80,96 euros, unos 2,8 euros menos que hace un año, cuando superaba los 82,77 euros..

Ampliar Precios más baratos de la gasolina el 6 de noviembre de 2025. MITECO

Las gasolineras más baratas de España

Pese al cambio de tendencia, con estos niveles de precios, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 3,6% respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido un 2,5% en lo que va de ejercicio. Según el Geoportal Gasolineras, que es la web del Ministerio que publica el precio de cada combustible en cada estación de servicio en España, la gasolina más barata de cada provincia a fecha 6 de noviembre de 2025 está en las siguientes gasolineras:

Madrid

En Madrid hay 922 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CARRETERA VALDEMAQUEDA KM. 0 con el Gasoleo A a 1.219 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.299, el Gasoleo Premium a 1.229 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.309.

SHELL en AUTOVIA A-I KM. 81 con la Gasolina 98 E5 a 1.469 €/litro.

RECESPAÑA en CL FRAY JOSE DE SAN JACINTO 10 con el Gasoleo B a 0.92 €/litro.

TIPSA en CALLE MAR EGEO, 1 con Adblue a 0.49 €/litro.

GALP en N-II km 29,000 con Diésel Renovable a 1.439 €/litro.

SCAT en CALLE VALPORTILLO II, 5 con los Gases licuados del petróleo a 0.679 €/litro.

BP TARAZA 365 en CALLE MARC GENE, 2 con el Gas Natural Comprimido a 1.099 €/litro.

CEPSA LAS ARENAS 365 en CALLE ARENAS (DE LAS), 2 con el Gas Natural Licuado a 1.099 €/litro.

MOEVE en CARRETERA M-610 KM. 19,8 con la Gasolina 95 E10 a 1.649 €/litro.

SHELL en AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 262 con el Biodiesel a 1.389 €/litro.

REPSOL en CR M-501, 48,2 (M-501 km 48,25) con Gasolina Renovable a 1.619 €/litro.

MITECO en PASEO CASTELLANA, 160 con Amoniaco a 1.005 €/litro.

Barcelona

En Barcelona hay 860 gasolineras, y las más baratas son:

E.SERVEIS TG en CARRER ALEMANYA, 32 con el Gasoleo A a 1.215 €/litro.

CAMPSA EXPRESS en AVINGUDA BERTRAN I GÜELL, 46 con la Gasolina 95 E5 a 1.275 €/litro.

BALLENOIL en CALLE CRAYWINKEL, 1 con el Gasoleo Premium a 1.229 €/litro.

BONAREA en AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 con la Gasolina 98 E5 a 1.343 €/litro.

GRUSVIP en CARRETERA CARDONA A SOLSONA KM. 64,5 con el Gasoleo B a 0.93 €/litro.

BENZOIL en AVENIDA SANTA EULALIA, DE, 240 con Adblue a 0.414 €/litro.

FERCAM en CALLE FERRALLA, 38 con Diésel Renovable a 1.479 €/litro.

BALLENOIL en CALLE CLOT, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.298 €/litro.

GALP en CALLE GUIPUZCOA, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.739 €/litro.

GALP en AUTOVIA A-2 KM. 573 con el Gas Natural Comprimido a 1.164 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.114.

REPSOL en CALLE SANT ADRIA, 81 con la Gasolina 95 E10 a 1.659 €/litro.

TAMOIL en AVINGUDA MARQUES DE MONTROIG, 125 con el Biodiesel a 1.274 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-251 KM. 5,5 con Gasolina Renovable a 1.639 €/litro.

PETROMIRALLES en CALLE GUIMARAES, S/N con Gasolina 95 E85 a 1.876 €/litro.

València

En València hay 718 gasolineras, y las más baratas son:

FAMILY ENERGY,SL en CARRETERA LLOSA DE RANES S/N KM. S/N con el Gasoleo A a 1.209 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.259.

BALLENOIL en CARRER MERCADERIA, 31 con el Gasoleo Premium a 1.245 €/litro.

COOP.+SAN+PEDRO en CALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 con la Gasolina 98 E5 a 1.408 €/litro.

NINGUNO en PARAJE LA CEJILLA, S/N con el Gasoleo B a 0.85 €/litro.

TRANSPORTES GENERALES ORTEGA SL en CARRETERA DEL RIU KM. 39 con Adblue a 0.47 €/litro.

GALP en C/SERRERÍA, 14 con Diésel Renovable a 1.469 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA BARCELONA, 49 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.296 €/litro.

GALP/3CAMINOS-VALENCIA en CALLE MILAGROSA, 15 con los Gases licuados del petróleo a 0.786 €/litro.

HAM en AVENIDA DELS FUSTERS, 42 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

SUMINISTROS MAZO en POLIGONO AVINGUDA DELS SERRADORS S/N, S/N con la Gasolina 95 E10 a 1.319 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA VP-3065 KM. 18,4 con el Biodiesel a 1.289 €/litro.

Sevilla

En Sevilla hay 515 gasolineras, y las más baratas son:

LEBRIJANA DE TRANSPORTES SCA en CAMINO CAMINO DEL FONTANAL, 15 con el Gasoleo A a 1.191 €/litro.

PERTROPRIX en CALLE METALURGIA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.285 €/litro.

FUENTES DE ANDALUCIA E.S. en CARRETERA CRTA- LA CAMPANA-FUENTES DE ANDALUCIA SE-220 KM. 9,750 con el Gasoleo Premium a 1.239 €/litro.

ENERPLUS en CARRETERA A392 KM. 19,900 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

SCA SAN ROQUE en INDUSTRIA 9 (CASCO URBANO) con el Gasoleo B a 0.875 €/litro.

COTREL en CARRETERA NACIONAL IV KM. 614,500 con Adblue a 0.363 €/litro.

REPSOL en CARRETERA SE-510 KM. 3,8 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

BALLENOIL en CALLE VIRGEN DEL CARMEN, S/N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.349 €/litro.

UNIÓN SEVILLANA DE SERVICIOS DEL TAXI S.C.A. en AVENIDA ROBERTO OSBORNE 16, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.799 €/litro.

HAM en CARRETERA DE EL COPERO KM. 0 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

ITALICA OIL en AVENIDA EXTREMADURA Nº1 (SE-184 km 1,2) con la Gasolina 95 E10 a 1.429 €/litro.

TAMOIL en CALLE PINO CENTRAL, 14 con el Biodiesel a 1.304 €/litro.

Alicante

En Alacant hay 512 gasolineras, y las más baratas son:

GASEXPRESS en CALLE MEDICO FEDERICO MARTINEZ PEREZ, 1 con el Gasoleo A a 1.199 €/litro.

GASOLINERA ALCOY en Alicante, 1 - P.I. Beniata con la Gasolina 95 E5 a 1.274 €/litro.

BALLENOIL en CALLE PRESBITERO CONRADO POVEDA, 1 con el Gasoleo Premium a 1.219 €/litro.

ALCAMPO en AVENIDA ANTONIO RAMOS CARRATALA, 56 con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

COOPERATIVA DIVINA AURORA en CALLE DR. SILVESTRE, con el Gasoleo B a 0.986 €/litro.

BEROIL en AVINGUDA PAIS VALENCIÁ, 37 con Adblue a 0.5 €/litro.

GALP en P.I. La Nucia - Parcela 16 con Diésel Renovable a 1.479 €/litro.

RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) en CR N-325, 5,8 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.325 €/litro.

POLAGAS en CALLE LOS MARINEROS, 1 con los Gases licuados del petróleo a 0.82 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP-7 KM. 613,2 con el Gas Natural Comprimido a 1.129 €/litro.

HAM en AUTOVIA A7 KM. 526 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

MOEVE en CARRETERA N-332 KM. 63,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.639 €/litro.

TAMOIL en CALLE ARTES GRAFICAS, 89 con el Biodiesel a 1.374 €/litro.

Murcia

En Murcia hay 507 gasolineras, y las más baratas son:

UTE ESTACION DE MURCIA en CALLE BOLOS EN MURCIA, 4 con el Gasoleo A a 1.018 €/litro.

GALP en MU-302 km 3,9 con la Gasolina 95 E5 a 1.244 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.364.

BALLENOIL en CAMINO ALMENDROS EN ESPARRAGAL, 2 con el Gasoleo Premium a 1.248 €/litro.

GREGAL en LOS PEREZ S/N con el Gasoleo B a 0.835 €/litro.

COTRAJU en CAMINO DE MURCIA, S/N con Adblue a 0.339 €/litro.

GASMOR E HIJOS S.L en CARRETERA GRANADA KM. 340 con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.335 €/litro.

RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) en CTRA. TENTEGORRA km 1,10 con los Gases licuados del petróleo a 0.888 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA A-30 KM. 170 con el Gas Natural Comprimido a 1.239 €/litro.

HAM en CARRETERA N-344 KM. 7 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

LA HITA-LO PAGAN en AVENIDA ROMERIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, 169 con la Gasolina 95 E10 a 1.385 €/litro.

ES DOSVILLAS SL en CARRETERA CEUTI EN LAS PULLAS KM. 8,600 con la Gasolina 98 E10 a 1.599 €/litro.

Toledo

En Toledo hay 348 gasolineras, y las más baratas son:

COOP. NTRA.SRA. DE LA SALUD en CARRETERA SAN PABLO DE LOS MONTES KM. 1,5 con el Gasoleo A a 1.2 €/litro y el Gasoleo B a 0.835.

COOP.NTRA.SRA.DEL EGIDO en CALLE DEL VINO, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.3 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA SOTO DE CAZALEGAS SECTOR 9-B, ANTIGUA NV - KM.108,6 KM. 108,6 con el Gasoleo Premium a 1.245 €/litro.

HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA en CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COOP. STMO.CTO.VERACRUZ en CARRETERA ESTACION KM. 2 con Adblue a 0.45 €/litro.

REPSOL en CR C-9, 31 (C-9 km 31,4) con Diésel Renovable a 1.563 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A-4 KM. 98 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.579 €/litro.

BP en AUTOVIA AUTOVIA A4 KM. 132 con los Gases licuados del petróleo a 0.86 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A-4 KM. 36,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

NINGUNO en CARRETERA QUINTANAR-ALCAZAR KM. 7600 con la Gasolina 98 E10 a 1.788 €/litro.

Málaga

En Málaga hay 345 gasolineras, y las más baratas son:

S.C.A. OLIVARERA DEL CAMPO «SANTA RITA» en CALLE IGLESIA, 52 con el Gasoleo A a 1.224 €/litro.

_ en PLAZA CONSTITUCION, 10 con la Gasolina 95 E5 a 1.315 €/litro.

E.S. LAS PALMERAS en CALLE DIDEROT, 66 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

ES COLOSO CHURRIANA en CARRETERA COMARCAL COIN-MALAGA KM. 89 con la Gasolina 98 E5 a 1.477 €/litro.

SCA.AGRIC.OLIV.NTRA.SRA.DEL ROSARIO en CARRETERA LLANO DE LA ESTACION KM. 0,1 con el Gasoleo B a 0.819 €/litro.

AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIAN, S.C.A. en AVDA. EL SAUCEJO, S/N con Adblue a 0.436 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CR DE MIJAR KM. 6 con Diésel Renovable a 1.609 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA VELAZQUEZ, 113 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.389 €/litro.

COLOSO en AVENIDA MANUEL FRAGA IRIBARNE, 17 con los Gases licuados del petróleo a 0.849 €/litro.

NATURGY ANTEQUERA en POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL ESTE, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

ESTACION DE SERVICIO COLOSO MARBELLA en CALLE MADERA-PG LA ERMITA, 1 con la Gasolina 98 E10 a 1.615 €/litro.

Badajoz

En Badajoz hay 336 gasolineras, y las más baratas son:

NOROIL en CARRETERA N-630 KM. 643,915 con el Gasoleo A a 1.22 €/litro.

SEDIMACAR S.L. en CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.276 €/litro.

LOGISTICA MORENO en CARRETERA EX-106 KM. 8 con el Gasoleo Premium a 1.256 €/litro.

E. S. SAN ISIDRO en CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 con la Gasolina 98 E5 a 1.485 €/litro.

CAMPIÑA SUR en CARRETERA EJIDO DEL VALLE KM. S/N con el Gasoleo B a 0.845 €/litro.

SETTRAN en CALLE CONSTRUCCION, SN con Adblue a 0.49 €/litro.

REPSOL en AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE BELEN, S/N con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

BALLENOIL en CALLE MINA DE BOCANEGRA, 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.296 €/litro.

MOEVE COMPLEJO LEO 24H en AUTOVIA A 66 KM. 730 con los Gases licuados del petróleo a 0.949 €/litro.

MOLGAS ENERGY en AUTOVIA A-66 KM.730 KM. 730 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro.

HAM en AUTOVIA A5 KM. 341 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

Granada

En Granada hay 324 gasolineras, y las más baratas son:

ALCAMPO MOTRIL en AVENIDA SALOBREÑA, S/N con el Gasoleo A a 1.219 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.279.

ALCAMPO en C.C. ALCAMPO. CRTA. JAÉN km 88 con el Gasoleo Premium a 1.267 €/litro.

AM97 PLUS S.L. en CARRETERA TOVARES KM. 1,4 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

COMOTRANS en CAMINO CAMINO DE LA VIA, 35 con Adblue a 0.401 €/litro y el Gasoleo B a 0.827.

REPSOL en CARRETERA POZO ALCON- HUESCAR KM. 30 con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

BALLENOIL en CAMINO DE RONDA, 117 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.339 €/litro.

ASOCIACION GREMIAL TAXI GRANADA en CALLE DE LA CONSTRUCCION, 15 con los Gases licuados del petróleo a 0.759 €/litro.

NATURGY ES GRANADA-PETROL&GO en AVENIDA AVDA DE ANDALUCÍA, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro.

HAM en AUTOVIA A92 KM. 225 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA A-92 KM. 282 con la Gasolina 95 E10 a 1.608 €/litro.

TAMOIL en AVENIDA ANDALUCIA, S/N con el Biodiesel a 1.287 €/litro.

CHT en CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,120 con la Gasolina 98 E10 a 1.561 €/litro.

Cádiz

En Cádiz hay 318 gasolineras, y las más baratas son:

EUCONSA - SELPE en POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE, 2 con el Gasoleo A a 1.23 €/litro.

PETROPRIX en CALLE RIO GUADARRANQUE, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.309 €/litro.

ALCAMPO en CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 con el Gasoleo Premium a 1.259 €/litro.

ES COLOSO en CARRETERA CARRETERA COMARCAL 233 KM. 5,8 con la Gasolina 98 E5 a 1.409 €/litro.

BLANCA en CARRETERA VILLAMARTIN-UBRIQUE KM. 2,100 con el Gasoleo B a 0.857 €/litro.

E.S. EL FRESNO en POLIGONO ZAL BAHIA DE ALGECIRAS AREA EL FRESNO, con Adblue a 0.656 €/litro.

REPSOL en CALLE MARTIN FERRADOR, SN con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DEL PERÚ ,P.I. RIO SAN PEDRO, 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.339 €/litro.

HEMEGAS en CALLE ALGECIRAS, 4 con los Gases licuados del petróleo a 0.879 €/litro.

REPSOL en CARRETERA A-381 KM. 11,500 con el Gas Natural Comprimido a 1.259 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.209.

TAMOIL en POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 con el Biodiesel a 1.349 €/litro.

E.S. SHELL LA FRONTERA en CARRETERA ARCOS-MEDINA KM. 9,200 con la Gasolina 98 E10 a 1.599 €/litro.

A Coruña

En A Coruña hay 302 gasolineras, y las más baratas son:

MAREXADA OIL en MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N con el Gasoleo A a 1.249 €/litro y Adblue a 0.39.

ALCAMPO FERROL en POLIGONO LA GANDARA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.329 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA CASTILLA, 12 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

GSM en CARRETERA AC 542 CARRETERA BETANZOS-MESON DO VENTO KM. 9 con la Gasolina 98 E5 a 1.498 €/litro.

GALP en CARRETERA FERROL-CAMPO HOSPITAL KM. 33,6 con el Gasoleo B a 0.974 €/litro.

REPSOL en CR A-55, 15,3 (A-55 km 15,39) con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

EASYGAS en CAMINO MARTINETE, 52 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.389 €/litro.

MACEIROA en CARRETERA AC-552 KM. 37,100 con los Gases licuados del petróleo a 0.73 €/litro.

MANZANEDA - SIONLLA en RUA PAIS VASCO, 63 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro.

HAM VILAR DO COLO en POLIGONO ESTRADA VILAR COLO, S/N con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

CEPSA en CARRETERA LC-402 KM. 74,1 con la Gasolina 95 E10 a 1.579 €/litro.

STAROIL en VIA CIERVA S/N (MERCAGALICIA)-POLIGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE con el Bioetanol a 2.499 €/litro.

Zaragoza

En Zaragoza hay 300 gasolineras, y las más baratas son:

FAMILY ENERGY en RONDA CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 8 con el Gasoleo A a 1.239 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.289.

COOPERATIVA SAN MIGUEL en CAMINO ABARQUILLO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.284 €/litro.

ALCAMPO en AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.448 €/litro.

COOP GALLOCANTA en CALLE AFUERAS, 0 con el Gasoleo B a 0.85 €/litro.

APROVISIONAMIENTOS JIMENEZ ZARAGOZA en POLIGONO MALPICA II, F, 57 con Adblue a 0.31 €/litro.

ES NTRA SRA OLIVAR en CARRETERA A-222 KM. 40,700 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

REPSOL en CALLE ORIENTE, 26 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.569 €/litro.

BP en AUTOVIA CTRA. CASTELLON ( A 68) KM. 233,150 con los Gases licuados del petróleo a 0.859 €/litro.

HAM en POLIGONO EL SACO, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

ALFA ENERGY en CARRETERA NACIONAL II KM. 341,2 con el Biodiesel a 1.59 €/litro.

Jaén

En Jaén hay 286 gasolineras, y las más baratas son:

VIBATRANS en CARRETERA LA CAROLINA KM. 0,300 con el Gasoleo A a 1.192 €/litro.

URBAN OIL en AVENIDA AVDA. DE BAILEN, S/N ESQUINA A C/ CAZORLA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.279 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 6 con el Gasoleo Premium a 1.229 €/litro.

S.C.A. NTRA. SRA. DE LOS REMDIOS en CARRETERA MANCHA REAL-CAZORLA KM. 17,4 con la Gasolina 98 E5 a 1.324 €/litro.

SDAD. COOP. AND. SAN ISIDRO en AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 220 con el Gasoleo B a 0.84 €/litro.

PICUALIA en CARRETERA MADRID-CADIZ KM. 299 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CORDOBA ALMERIA KM. 158 con Diésel Renovable a 1.539 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-321 KM. 68,5 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.299 €/litro.

BP BAEZA-SAN GONZALO en CARRETERA 326 KM. 12,1 con los Gases licuados del petróleo a 0.885 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL DEL GUADIEL, 288 con el Gas Natural Comprimido a 1.239 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.149.

S.C.A. SAN SEBASTIAN en CARRETERA JAÉN 3200 KM. 5,800 con la Gasolina 95 E10 a 1.349 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA N-IV KM. 339 con el Biodiesel a 1.299 €/litro.

Córdoba

En Córdoba hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

COTRANCO en CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 con el Gasoleo A a 0.96 €/litro.

AUTACOR en AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 con la Gasolina 95 E5 a 1.254 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.577.

BALLENOIL en AVENIDA CAMPO DE LA VERDAD S/N, S/N con el Gasoleo Premium a 1.229 €/litro.

FUELING en CL RONDA SAN FRANCISCO, S.N. con la Gasolina 98 E5 a 1.439 €/litro.

COOPERATIVA ARACELI en AVENIDA DE MADRID, 29 con el Gasoleo B a 0.859 €/litro.

COTRAVALLE en CARRETERA PEDROCHE KM. 0,1 con Adblue a 0.42 €/litro.

REPSOL en CALLE TRAJANO, 8 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

BALLENOIL en AVDA. LIBIA, 34 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.274 €/litro.

NATURGY en CALLE ARTESANOS (LOS), 7 con el Gas Natural Comprimido a 1.349 €/litro.

R.R. ESTACION DE SERVICIO en POLIGONO IND. LOS BERMEJALES, 36 con la Gasolina 95 E10 a 1.529 €/litro.

Girona

En Girona hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

BONAREA en POLIGONO PONT CREMAT, 2 con el Gasoleo A a 1.244 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.29.

AVANZA OIL en AVENIDA JOAN CARLES, 44 con el Gasoleo Premium a 1.359 €/litro.

ENCO SANT JORDI en AV.GENERALITAT.25 con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro y el Gasoleo B a 1.02.

ESCLATOIL en CALLE DE LA BASSA DEL CANEM, 22 con Adblue a 0.439 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-260 KM. 63 con Diésel Renovable a 1.599 €/litro.

REPSOL en CALLE ORLINA, S/N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.609 €/litro.

EPSILON PLUS en AVENIDA PLATJA (DE LA), 34 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

PETREM en CALLE CORAL ROIG, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.09 €/litro.

SHELL en CARRER CARRER LA PIRETA PARCELA 11, 11 con el Gas Natural Licuado a 1.109 €/litro.

CEPSA en CALLE SANT PONS DE LA BARCA, 2 con la Gasolina 95 E10 a 1.659 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA C-25 KM. 240 con el Biodiesel a 1.359 €/litro.

Navarra

En Navarra hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSPORTES SAKANA SCL en CALLE DE LA ESTACION, 30 con el Gasoleo A a 1.212 €/litro.

PLENERGY en AVENIDA ZARAGOZA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.279 €/litro.

BALLENOIL en N-121 PAMPLONA-ZARAGOZA km 9,4 con el Gasoleo Premium a 1.269 €/litro.

ALCAMPO en POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.469 €/litro.

COOPERATIVA VALDORBA en C/ LAS ESCUELAS S.N con el Gasoleo B a 0.836 €/litro.

PLENERGY en CARRETERA A-68 KM. 99,82 con Adblue a 0.379 €/litro.

REPSOL en PS DE LA RIBERA, 215 (NA-134 km 19) con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

LA ROTXA ANSOAIN en CALLE BERRIOPLANO, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

REPSOL en CARRETERA AVD. GUIPUZCOA N-240 KM. 4 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

GALP en CTRA. A-1 km 391 con el Gas Natural Comprimido a 1.189 €/litro.

HAM en CARRETERA N-232 KM. 83 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

MLC en CARRETERA PAMPLONA-IRUN KM. 17,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.499 €/litro.

E.S. TIEBAS en NA121;CTRA FRANCIA km 11,3 con el Biodiesel a 1.8 €/litro.

Ciudad Real

En Ciudad Real hay 267 gasolineras, y las más baratas son:

VALDETRANS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM en CALLE TONEL, 15 con el Gasoleo A a 1.186 €/litro y Adblue a 0.357.

EE.SS VALLE PIQUERAS en CARRETERA CM 3127 km 12.600 con la Gasolina 95 E5 a 1.3 €/litro.

BALLENOIL en CALLE MANIGUA, 4 con el Gasoleo Premium a 1.239 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.339.

ALCAMPO en AVENIDA DEL VINO, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.45 €/litro.

VITIVINICOLA SAN JOSE en POLIGONO CALLE C P-1 B-1, S/N con el Gasoleo B a 0.859 €/litro.

REPSOL en CARRETERA NACIONAL 310, KM. 82,500 con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

DELFINCARFUEL en AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN con los Gases licuados del petróleo a 0.755 €/litro.

HAM en POLIGONO CAMPO DE AVIACIÓN, 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

E.S. LOGAFUELL en AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, 1 con la Gasolina 95 E10 a 1.325 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-430 KM. 304,42 con Gasolina Renovable a 1.559 €/litro.

Asturias

En Asturias hay 260 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSPORTES SETRALI en CALLE MARIE CURIE 54, 54 con el Gasoleo A a 1.198 €/litro.

ALCAMPO en AUTOPISTA AS -2 KM. 22 con la Gasolina 95 E5 a 1.379 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.544.

BALLENOIL en AVENIDA ROCES, N con el Gasoleo Premium a 1.307 €/litro.

ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L. en CARRETERA AS-228 KM. 13 con el Gasoleo B a 0.92 €/litro.

TRAKTOS AUTOMOCIÓN en POLIGONO ASIPO, 6 con Adblue a 0.54 €/litro.

PETRONOR en CARRETERA NACIONAL 634. KM. 78,8 con Diésel Renovable a 1.595 €/litro.

EASYGAS en CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.409 €/litro.

Q8 en CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 33 con los Gases licuados del petróleo a 0.859 €/litro.

REPSOL en AVENIDA DE LUGO, 24 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

HAM en AVENIDA OVIEDO, SN con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

CEPSA en CARRETERA AS-219 KM. 5,200 con la Gasolina 95 E10 a 1.539 €/litro.

ASIPO SERVICIOS en CALLE A - POLIGONO INDUSTRIAL DE ASIPO, 21 con Gasolina 95 E25 a 1.859 €/litro y Gasolina 95 E85 a 3.

Tarragona

En Tarragona hay 260 gasolineras, y las más baratas son:

VINICOLA DE SARRAL, SCCL en AVINGUDA DE LA CONCA, 33 con el Gasoleo A a 1.228 €/litro.

TRONOVA ENERGIA en CALLE LOIRA, 38 con la Gasolina 95 E5 a 1.268 €/litro.

ALAS en POLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 5 con el Gasoleo Premium a 1.275 €/litro.

ALAS en AVENIDA SANT BERNAT CALBO, 16 con la Gasolina 98 E5 a 1.469 €/litro.

COOPERATIVA en CTRA DE MORA, S/N (T-324) km 18.3 con el Gasoleo B a 0.88 €/litro.

BONAREA en CALLE FUSTERIES, S/N con Adblue a 0.419 €/litro.

PETRONOR en RONDA REMEI (DEL), S/N con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

COOP. LA GALERA en CALLE COOPERATIVA, 12 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.341 €/litro.

EXOIL en CALLE MERCURI, 15,17 con los Gases licuados del petróleo a 0.84 €/litro.

HAM BIONET en CALLE SOFRE, 5 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

MOEVE en CALLE ALT PENEDES-UR.MOLI SERRA, S/N con la Gasolina 95 E10 a 1.639 €/litro.

TAMOIL en AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 con el Biodiesel a 1.247 €/litro.

REPSOL en CR N-340, 1165 con Gasolina Renovable a 1.669 €/litro.

Almería

En Almería hay 249 gasolineras, y las más baratas son:

LA TARAMBANA en CR N-340; SALIDA BALERMA 6.50 con el Gasoleo A a 1.239 €/litro.

CAMPOADRA en AVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 2 con la Gasolina 95 E5 a 1.298 €/litro.

TRANSRUMAR en POLIGONO INDUSTRIAL. AREA DE TRANSPORTES, 0 con el Gasoleo Premium a 1.275 €/litro.

CAMPOEJIDO en CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 con la Gasolina 98 E5 a 1.461 €/litro.

E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO en CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 con Adblue a 0.45 €/litro y el Gasoleo B a 0.89.

REPSOL en CL PADRE MENDEZ, S.N. con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA MOJONERA (MO) KM. 37 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.322 €/litro.

S.A.T. PISAICA DE LA VIRGEN en PARAJE PISAICA DE LA VIRGEN S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.8 €/litro.

REPSOL en CARRETERA PUESTO RUBIO KM. 66 con la Gasolina 95 E10 a 1.499 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.659.

Pontevedra

En Pontevedra hay 231 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en URBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N con el Gasoleo A a 1.269 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.349, el Gasoleo Premium a 1.279 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.359.

ALCAMPO en AVENIDA AS CAROLINAS, 25 con la Gasolina 98 E5 a 1.469 €/litro.

CAMPODEZA, S.C.G. en LUGAR GRESANDE-GRESANDE, S/N con el Gasoleo B a 0.969 €/litro.

COAFOR en RUA REGUEIRA, 47 con Adblue a 0.577 €/litro.

REPSOL en AVENIDA PORTUGAL, S/N con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

PETROCASH SAIAR en CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 con los Gases licuados del petróleo a 0.829 €/litro.

REPSOL en CL EXPLANADA DE BOUZAS (2ª GLORIETA con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA AUTOVIA DE LAS RIAS BAJAS KM. 290 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

Lleida

En Lleida hay 221 gasolineras, y las más baratas son:

AGROPECUARIA DE JUNEDA en CARRETERA N-240 km 73 con el Gasoleo A a 1.218 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.279.

BALLENOIL en AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 con el Gasoleo Premium a 1.265 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.311.

BONAREA en CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 con la Gasolina 98 E5 a 1.348 €/litro.

SIN ROTULO en DEMOCRACIA S/NÚM. con el Gasoleo B a 0.703 €/litro.

BONAREA en CENTRO BONAREA, AVDA. GENERALITAT 10, (P. IND. NAVESMA) con Adblue a 0.419 €/litro.

REPSOL en CR N-230, 163,7 con Diésel Renovable a 1.479 €/litro.

PETROLIS DE BARCELONA en CTRA. MANRESA, C-55 km 77,50 con los Gases licuados del petróleo a 0.93 €/litro.

MOLGAS ENERGIA, S.A. en CARRETERA 230 KM. 6,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.119.

Castellón

En Castelló hay 218 gasolineras, y las más baratas son:

BONAREA en CARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,7 con el Gasoleo A a 1.24 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.287.

ALCAMPO en ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) con el Gasoleo Premium a 1.287 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.544.

TRANSPORTES RODOLFO Y VENTURA en CARRETERA TERUEL KM. 24 con el Gasoleo B a 0.964 €/litro.

TRAVOLCAS (TRAVOLPOWER) en AVENIDA MEDITERRANI, 134 con Adblue a 0.39 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N 340 KM. 1042,2 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DE LOS HERMANOS BOU, 201 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.328 €/litro.

COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. en AVENIDA CASTELLO, 75 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

HAM en CARRETERA VILLAREAL-ONDA KM. 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

CARCELLER ROYO S.L. en CTRA. RAMAL A CULLA km 3,900 con la Gasolina 98 E10 a 1.719 €/litro.

Albacete

En Albacete hay 188 gasolineras, y las más baratas son:

E.S. VILLARROBLEDO en AVENIDA REYES CATÓLICOS, 108 con el Gasoleo A a 1.219 €/litro.

LA REMEDIADORA en ALFREDO ATIENZA, 149-151 con la Gasolina 95 E5 a 1.279 €/litro.

COMBUSTIBLES DISPROSIO S.L. en CALLE NOBEL, 64 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

ALCAMPO en SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 con la Gasolina 98 E5 a 1.47 €/litro.

COOP SAN GREGORIO en CTRA DE LEDAÑA S/N km S/N con el Gasoleo B a 0.847 €/litro.

VINICOLA DE VILLARROBLEDO en CARRETERA MUNERA KM. 0,500 con Adblue a 0.39 €/litro.

REPSOL en CARRETERA DE HELLIN KM. 104 con Diésel Renovable a 1.539 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA MADRID, 11 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.409 €/litro.

A&A en AVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 con los Gases licuados del petróleo a 0.818 €/litro.

HAM en POLIGONO AVENIDA PRIMERA, 17 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Cuenca

En Cuenca hay 184 gasolineras, y las más baratas son:

SANCLEMENTINA DE TTAS. COOP. CONSUMO en CARRETERA LA ALBERCA KM. 0,46 con el Gasoleo A a 1.216 €/litro.

S. COOP. AGRARIA DE C-LM «SAN ISIDRO» en CALLE PRÍNCIPE, 153 con la Gasolina 95 E5 a 1.297 €/litro y el Gasoleo B a 0.838.

C.C ALCAMPO en CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.502.

SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLM en CALLE RAMON Y CAJAL, 42 con Adblue a 0.49 €/litro.

REPSOL en CALLE SAN ISIDRO, 67 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

PETRONOR en CR N-320, 56 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.559 €/litro.

VEN Y VEN OIL en POLIGONO SAN JOSE CALLE C/10 PARCELA, 14 con los Gases licuados del petróleo a 0.869 €/litro.

NATURGY en CARRETERA ALBACETE, N-320 KM. 72 con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA AUTOVIA DEL ESTE KM. 224 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

MOEVE en AUTOVIA N-III KM. 141,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.628 €/litro.

León

En León hay 180 gasolineras, y las más baratas son:

PONFEBUS en AVENIDA DE LA LIBERTAD, 15 con el Gasoleo A a 1.243 €/litro.

GASOLEOS VILLAGER en NACIONAL VI km 386.200 con la Gasolina 95 E5 a 1.369 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.499.

EASYGAS en CARRETERA N - VI KM. 351 con el Gasoleo Premium a 1.349 €/litro.

COOPERATIVA SAN BLAS en CALLE EL PARQUE, 9 con el Gasoleo B a 0.919 €/litro.

RIALCE, S.L. en CARRETERA MAYORGA KM. 1 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en AVENIDA ANCARES, 27 con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DEL PÁRROCO PABLO DIEZ, 487 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.409 €/litro.

GALP en AVENIDA PORTUGAL, 46 con los Gases licuados del petróleo a 0.889 €/litro.

ZEPXA ECO en CALLE BURDEOS EN PONFERRADA, 3 con la Gasolina 95 E10 a 1.369 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.55.

Cáceres

En Cáceres hay 175 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSTELLO S.L. en CALLE FUNDIDORES, 9 con el Gasoleo A a 1.259 €/litro.

SEDIMACAR, SL en CARRETERA EX-106 KM. 2,50 con la Gasolina 95 E5 a 1.3 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA JARANDILLA KM. 36 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

GALP en CARRETERA EX-108 KM. 95,600 con la Gasolina 98 E5 a 1.5 €/litro.

MESILLAS en FINCA MESILLAS LA VEGA Y LA SALUD (EX-392 km 3-7) con el Gasoleo B a 0.866 €/litro.

SAN ISIDRO DE MIAJADAS SCL en AVENIDA GARCIA SIÑERIZ, 172 con Adblue a 0.613 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-5 KM. 290,8 con Diésel Renovable a 1.549 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.559.

REPSOL en CARRETERA CC 054 KM. 2,300 con los Gases licuados del petróleo a 0.891 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A5 KM. 244,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.199 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.149.

Cantabria

En Cantabria hay 174 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en PASEO JULIO HAUZEUR, 2 con el Gasoleo A a 1.267 €/litro.

BALLENOIL en AVDA. JOSE ANTONIO, 46,0 (S-472 km 5,3) con la Gasolina 95 E5 a 1.345 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.28 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.346.

SHELL en P.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M con la Gasolina 98 E5 a 1.519 €/litro.

AGROCANTABRIA en BARRIO CHAROLA, SN con el Gasoleo B a 0.96 €/litro.

GASOLINERA ALISAL en AVENIDA VICENTE TRUEBA, SN con Adblue a 0.699 €/litro.

PETRONOR en CARRETERA N-611 KM. 163,2 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-611 (ANTIGUA) KM. 182 con los Gases licuados del petróleo a 0.939 €/litro.

REPSOL en BARRIO CAMARREAL, 150 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

AREA DE SERVICIO LA PALMERA en CALLE PROSPERIDAD, 61 con el Biodiesel a 1.509 €/litro.

VALLE DE LIENDO en N-634 km 165 con la Gasolina 98 E10 a 1.689 €/litro.

Valladolid

En Valladolid hay 174 gasolineras, y las más baratas son:

ESTACION AUTOBUSES VALLADOLID en CALLE PUENTE COLGANTE, 2 con el Gasoleo A a 1.226 €/litro y Adblue a 0.424.

PETROPRIX en CALLE CARRACA, 4 con la Gasolina 95 E5 a 1.299 €/litro.

BALLENOIL en CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

MAXPETROL en CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

NO TIENE en CALLE CALLEJUELAS, S con el Gasoleo B a 0.88 €/litro.

REPSOL en CR CL-601, 22,7 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

HAFESA OIL en CR N-122, 335,4 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.459 €/litro.

SHELL en CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) con los Gases licuados del petróleo a 0.879 €/litro.

REPOSTAR--ZARATAN en ADVA. GIJON, N-601 km 194,6 con el Biodiesel a 1.419 €/litro.

Huelva

En Huelva hay 161 gasolineras, y las más baratas son:

CUNA DE PLATERO en CM/ MONTEMAYOR, S/Nº con el Gasoleo A a 1.221 €/litro y el Gasoleo B a 0.825.

COSTAOIL en CALLE CAMINO DE LAS COLMENILLAS, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.321 €/litro.

SUMALCA en CALLE MOGUER, S/N con el Gasoleo Premium a 1.3 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA A-492 KM. 0,100 con la Gasolina 98 E5 a 1.567 €/litro y el Biodiesel a 1.347.

VIBE-CARBURANTES en CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 con Adblue a 0.679 €/litro.

REPSOL en CR N-431, 686 con Diésel Renovable a 1.588 €/litro.

GALP en AVENIDA ITALIA, 32 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.449 €/litro.

GAS AUTO en CALLE ISAAC ALBENIZ, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.829 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO POLÍGONO NUEVO, 38 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

E.S. LA CARRASCA en POLIGONO INDUSTRIAL LA CARRASCA, 17 con la Gasolina 95 E10 a 1.439 €/litro.

COLOSO en CR N-435, 219,9 con la Gasolina 98 E10 a 1.515 €/litro.

Burgos

En Burgos hay 152 gasolineras, y las más baratas son:

NO TIENE en AVENIDA PORTUGAL, 13 con el Gasoleo A a 1.24 €/litro.

E.S. RIVERA en CALLE CALLE SAN ROQUE (CARRETERA BURGOS-VILLARCAYO), 13 con la Gasolina 95 E5 a 1.349 €/litro.

NORPETROL ORY en CALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 12 con el Gasoleo Premium a 1.309 €/litro.

GALP en CTRA. DE SORIA, S/N (CRTA. DE SORIA, S/N) con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

SAN FORMERIO S.COOP. en CARRETERA DE AÑASTRO S/N con el Gasoleo B a 0.895 €/litro.

BEROIL en AVENIDA PORTUGAL, 82 con Adblue a 0.5 €/litro.

BEROIL, S.L. en N-I km 249 con Diésel Renovable a 1.399 €/litro.

GALP en CARRETERA N-623 KM. 0 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

LAS TERRAZAS en CARRETERA BURGOS-QUINTANADUEÑAS KM. 3 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

REPSOL en CR A-1, 187,7 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Gipuzkoa

En Gipuzkoa hay 152 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en CALLE ANTXITURRI, 1 con el Gasoleo A a 1.267 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.359.

ALCAMPO en CALLE ASTIGARRAKO, 4 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

ALCAMPO IRUN en PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

MLC en CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 con el Gasoleo B a 1.099 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.899.

BIDEKO ATERPE en CALLE MUGARRIEGI, 2 con Adblue a 0.435 €/litro.

REPSOL en CL ANTXOTXIPI , 15 con Diésel Renovable a 1.555 €/litro.

GALP en AVENIDA NAVARRA, 81 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.449 €/litro.

HAM en CALLE ANTXOTXIPI KALEA, 4 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Lugo

En Lugo hay 146 gasolineras, y las más baratas son:

LIBRE en POLIGONO SIGALSA FASE 1 NAVE 1, S/N con el Gasoleo A a 1.257 €/litro.

MASMAR OIL en RUA INDUSTRIA (DA), 103 con la Gasolina 95 E5 a 1.359 €/litro.

PETROCASH LUGO en AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N con el Gasoleo Premium a 1.349 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.799.

GALP en Avda. Los Deportes 12 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

AIRA OIL en CARRETERA SOBREIRA KM. 2,5 con el Gasoleo B a 0.979 €/litro.

CANDO en POLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44 con Adblue a 0.6 €/litro.

REPSOL en AVENIDA LUGO, 0 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

MOEVE en N-VI km 504 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A6 KM. 487 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

ORTEGAL OIL en RUA ILLA GAVEIRA, 81 con la Gasolina 98 E10 a 1.609 €/litro.

Bizkaia

En Bizkaia hay 141 gasolineras, y las más baratas son:

686 TLP en BARRIO SALCEDILLO, S/N con el Gasoleo A a 1.223 €/litro.

BIDEKO en POLIGONO PATAKON, 7 con la Gasolina 95 E5 a 1.369 €/litro.

ALCAMPO en CARRETERA ELORRIO KM. S/N con el Gasoleo Premium a 1.315 €/litro.

EUSKADILOWCOST en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 con la Gasolina 98 E5 a 1.497 €/litro.

AVIA AJARTE en AVENIDA AIXARTE, con el Gasoleo B a 1.07 €/litro.

AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. en CARRETERA 240 KM 126 KM. 126 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en CL RIBERA DE AXPE, 19 con Diésel Renovable a 1.588 €/litro.

GALP en CARRETERA BI-PL KM. 20 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.519 €/litro.

AVIA USOA en POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

HAM BILBAO en CALLE REFRADIGAS, 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Huesca

En Huesca hay 139 gasolineras, y las más baratas son:

AUTOTRANSPORTES MONZON en CALLE JOSE MARIA PEÑARANDA, 60 con el Gasoleo A a 1.17 €/litro.

BONAREA en POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.293 €/litro.

BALLENOIL en AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 con el Gasoleo Premium a 1.268 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.314.

ALCAMPO en CARRETERA N-240 KM. 160 con la Gasolina 98 E5 a 1.45 €/litro.

COOP. LAS ONTINAS en CARRETERA HU-861 KM. 2,550 con el Gasoleo B a 0.865 €/litro.

BONAREA en CARRETERA N-240 KM. 133 con Adblue a 0.419 €/litro.

REPSOL en AVENIDA RAMON Y CAJAL, 4 con Diésel Renovable a 1.509 €/litro.

REPSOL en CL AVENIDA HUESCA, 22 con los Gases licuados del petróleo a 0.939 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP2 KM. 86 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

CEPSA en CARRETERA FRAGA-MONZON KM. 12,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.499 €/litro.

Teruel

En Teruel hay 123 gasolineras, y las más baratas son:

COTRATUR en C/ POL.LA PAZ CALLE B PARCELA 122 con el Gasoleo A a 1.195 €/litro.

BONAREA en AVENIDA ZARAGOZA, 75 con la Gasolina 95 E5 a 1.299 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.356.

SERSUCO S. COOP. en POLIGONO INDUSTRIAL TORRE SANCHO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

COOPERATIVA PUEYOS en ESCATRON con Adblue a 0.33 €/litro y el Gasoleo B a 0.865.

REPSOL en CR N-211, 212,5 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

MOEVE en N-234 km 141 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N. 234 KM. 83 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

Salamanca

En Salamanca hay 121 gasolineras, y las más baratas son:

ESTACION DE AUTOBUSES en AVENIDA DE FILIBERTO VILLALOBOS, 71 con el Gasoleo A a 1.225 €/litro y Adblue a 0.417.

GMOIL en CALLE PRIMERA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.329 €/litro.

BALLENOIL en CALLE NEWTON, 13 con el Gasoleo Premium a 1.267 €/litro.

MONTE LA REINA en CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 con la Gasolina 98 E5 a 1.519 €/litro.

ARANPINO en SA-804 km 26 con el Gasoleo B a 0.854 €/litro.

ADS en PARC LOS MIRADORES, 29 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

IBERFUEL en CALLE RIO DUERO, 12 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

REPSOL en CARRETERA SA-CV-70 KM. 1,650 con los Gases licuados del petróleo a 0.929 €/litro.

HAM en CALLE PUERTO DE GOTEMBURGO, 1342 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Guadalajara

En Guadalajara hay 106 gasolineras, y las más baratas son:

SIMON GRUP en CALLE FRANCISCO ARITIO, 16 con el Gasoleo A a 1.249 €/litro.

FAMILY ENERGY en AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 con la Gasolina 95 E5 a 1.309 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.509.

BALLENOIL en CALLE COMERCIO, 2 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

SDAD COOP CAMPILLO DE DUEÑAS en DISEMINADO PG 15 PARCELA 29, S/N con el Gasoleo B a 0.919 €/litro y Adblue a 0.44.

REPSOL en CR CM-219, 4,9 con Diésel Renovable a 1.569 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA FONTANAR KM. 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.339 €/litro.

AREA DE SERVICIO A2 BP CABANILLAS 365 en AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 5 con los Gases licuados del petróleo a 0.799 €/litro.

SHELL en AVENIDA DE LA BARCA, 8 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

La Rioja

En La Rioja hay 100 gasolineras, y las más baratas son:

PLENERGY en AVENIDA DE ZARAGOZA, 97 con el Gasoleo A a 1.249 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.315.

ALCAMPO en C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N con el Gasoleo Premium a 1.323 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.479.

NINGUNO en CARRETERA CORERA, S/Nº con el Gasoleo B a 0.829 €/litro.

AUTOBUSES JIMENEZ en CALLE SANTA MARIA (POL. LA PORTALADA II), 8 con Adblue a 0.31 €/litro.

PETRONOR en AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.579.

REPSOL en CR LO-20 ,P.K. 10 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

REPSOL en CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

Zamora

En Zamora hay 99 gasolineras, y las más baratas son:

PLENERGY en CALLE VILLALPANDO, S/N con el Gasoleo A a 1.257 €/litro.

AGRINZA en CM HERRADO S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.34 €/litro.

BALLENOIL en CALLE SALAMANCA, 46 con el Gasoleo Premium a 1.277 €/litro.

REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO en CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

REPOSTAR GOMEZ OSORIO en CARRETERA BELBER-TÁBARA KM. 21,400 con el Gasoleo B a 0.879 €/litro.

FERTIBLEND en CARRETERA ZA-610 KM. 0 con Adblue a 0.413 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.822.

REPSOL en CARRETERA N-122 KM. 425,5 con Diésel Renovable a 1.609 €/litro.

|> ENERTRIX <| en CARRETERA CL-605 FUENTESAUCO KM. 10 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.455 €/litro.

HAM en CARRER CAÑADA BERZIANA, 9 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Ourense

En Ourense hay 98 gasolineras, y las más baratas son:

SUPERFUEL en CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 con el Gasoleo A a 1.297 €/litro.

PLENERGY en VÍA PISTA DE MORGADE, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.349 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.317 €/litro.

J.L E HIJOS en C-536 km 4,3 con la Gasolina 98 E5 a 1.527 €/litro.

GALIOR GASOLINERA 24H en RUA DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PAZOS, S/N con el Gasoleo B a 1.049 €/litro.

GALP en CARRETERA NACIONAL 540 KM. 0,70 con Adblue a 0.699 €/litro.

REPSOL en LUGAR RIOS, con los Gases licuados del petróleo a 0.943 €/litro y Diésel Renovable a 1.557.

REPSOL en CARRETERA N-525 KM. 165,18 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.529 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA RIAS BAIXAS KM. 188 con la Gasolina 95 E10 a 1.539 €/litro.

Araba

En Araba hay 86 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSARABA en CALLE JUNDIZ, 14 con el Gasoleo A a 1.22 €/litro.

GUGAS en CARRETERA LOGROÑO KM. 10 con la Gasolina 95 E5 a 1.359 €/litro.

ONAINDIA LOWCOST en CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

GM OIL en AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COCEFOR en ZUAZOBIDEA, 4 con el Gasoleo B a 0.834 €/litro.

EUROCAM en CALLE TRATADO DE PARIS, 6 con Adblue a 0.439 €/litro.

ADS en CALLE DEIDA, 6 con Diésel Renovable a 1.57 €/litro.

GALP en CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

REPSOL en CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

NATURGY en CALLE A-1 KM 342. POL. IND. SUBILLABIDE (SUVILLAVIDE BIDEA), 2 con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO OKITURRI, 3 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

CEPSA en N-622 km 20,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.709 €/litro.

Palencia

En Palencia hay 80 gasolineras, y las más baratas son:

BEROIL en CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 con el Gasoleo A a 1.279 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.369.

BALLENOIL en CALLE EXTREMADURA, 1 con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro.

AVIA en CR C-615, 96,4 con la Gasolina 98 E5 a 1.569 €/litro.

SOCOTEM S.COOP.LTDA. en CR. VILLALON , S/N km 11 con el Gasoleo B a 0.9 €/litro.

BEROIL en POLIGONO AGUILAR DE CAMPOO, 121 con Adblue a 0.5 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-615 KM. 2,3 con Diésel Renovable a 1.599 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-611 KM. 10,9 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.389 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-620 KM. 88,9 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

MOLGAS ENERGY en AUTOVIA AUTOVIA A-67, SALIDA KM. 94 KM. 94 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.139.

Ávila

En Ávila hay 77 gasolineras, y las más baratas son:

SIN ROTULO en CARRETERA 4 AV P 124A KM. 4 con el Gasoleo A a 1.265 €/litro y Adblue a 0.459.

ALCAMPO en CALLE LOS MACEROS, SN con el Gasoleo Premium a 1.295 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.339 y la Gasolina 98 E5 a 1.509.

****** en CALLE LARGA, 22 con el Gasoleo B a 0.88 €/litro.

REPSOL en AVENIDA MADRID, 4 con Diésel Renovable a 1.539 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 111 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.606 €/litro.

REPOSTAR en CALLE RIO DUERO, 11 con los Gases licuados del petróleo a 0.869 €/litro.

CEPSA en AV-512 km 0,750 con la Gasolina 98 E10 a 1.699 €/litro.

Segovia

En Segovia hay 77 gasolineras, y las más baratas son:

BEROIL en CALLEJA, CALLEJÓN HOSPITAL, 7 con el Gasoleo A a 1.329 €/litro.

CARLOS DIEZ SEGOVIA en CALLE LOS LLANOS, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.369 €/litro.

BALLENOIL en AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) con el Gasoleo Premium a 1.359 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.419.

G CANTALEJO en CARRETERA SEGOVIA KM. 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.539 €/litro.

A.N. GLUS en CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 con el Gasoleo B a 0.909 €/litro.

NAVATRANS en AUTOVIA A-601 KM. 75,9 con Adblue a 0.489 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.939.

REPSOL en CTRA N-110 PK 144,600 con Diésel Renovable a 1.578 €/litro.

HAM en CARRETERA TUREGANO-NAVAS DE ORO KM. 1 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

Soria

En Soria hay 47 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 con el Gasoleo A a 1.227 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.277.

BALLENOIL en CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 con el Gasoleo Premium a 1.237 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.287.

ALCAMPO en ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.47 €/litro.

UNION COMARCAL AGREDANA.S.C.L en CARRETERA DEVANOS KM. 0,500 con el Gasoleo B a 0.872 €/litro.

SIN DETERMINAR en AVENIDA VALLADOLID, 13 con Adblue a 0.45 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-122 KM. 102 con Diésel Renovable a 1.539 €/litro.

ORUCA en AVENIDA SORIA, 40 con los Gases licuados del petróleo a 0.889 €/litro.

Melilla

En Melilla hay 14 gasolineras, y las más baratas son:

SHELL ALFONSO XIII en CALLE ALFONSO XIII, 84 con el Gasoleo A a 1.099 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.139.

BP PUENTE en CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.172 €/litro.

Ceuta

En Ceuta hay 10 gasolineras, y las más baratas son:

ON365 en MUELLE ALFAU, S/N con el Gasoleo A a 1.259 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.254, la Gasolina 98 E5 a 1.284 y el Gasoleo Premium a 1.309.

MOEVE en AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 con Adblue a 1.205 €/litro.

Tenerife

En Tenerife hay 210 gasolineras. La más consultada es OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Tenerife son:

SHELL LOS REALEJOS en CARRETERA CRA.GRAL.LA ZAMORA 22 KM. 3,100 con el Gasoleo A a 0.959 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 0.959 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.089 €/litro.

OCÉANO en POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N con el Gasoleo Premium a 0.989 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 0.989 €/litro.

CANARY OIL, S.L. en CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 con Adblue a 0.980 €/litro.

REPSOL en CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 con Diésel Renovable a 1.142 €/litro.

CEPSA en CARRETERA ROSARIO (DEL) KM. 186 con los Gases licuados del petróleo a 0.727 €/litro.

DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 con el Gas Natural Comprimido a 1.541 €/litro.

Gran Canaria

En Gran Canaria hay 180 gasolineras. La más consultada es DISA BALOS en CALLE ALMENDRO, 29, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Gran Canaria son:

SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 con el Gasoleo A a 0.945 €/litro y la Gasolina 95 E10 a 0.940 €/litro.

H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 con la Gasolina 95 E5 a 0.950 €/litro.

OCÉANO en CALLE ALEGRIA, 2 con la Gasolina 98 E5 a 1.109 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.119 €/litro.

CEPSA EL CUBILLO en CALLE CUBILLO, 1 con Adblue a 0.799 €/litro.

PCAN en CALLE DELIOMA, 1 con los Gases licuados del petróleo a 0.719 €/litro.

REPSOL en CALLE GRANADOS, 50, 50 con Diésel Renovable a 1.269 €/litro.

OCÉANO en CALLE GARLOPA, 41 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.145 €/litro.

REPSOL en CARRETERA GC 292 KM. SN con la Gasolina 98 E10 a 1.299 €/litro.

Lanzarote

En Lanzarote hay 46 gasolineras. La más consultada es DISA MACHER en CARRETERA ARRECIFE YAIZA KM. 12, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Lanzarote son:

DISA NUEVA AEROPUERTO en CARRETERA ARRECIFE A AEROPUERTO KM. 1,4 con los Gases licuados del petróleo a 0.739 €/litro.

PCAN ARRIETA en CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 16,1 con el Gasoleo A a 0.999 €/litro.

DISA PUERTO DEL CARMEN en CALLE JUAN CARLOS I, 23 con el Gasoleo Premium a 1.119 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.099 €/litro.

PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 con la Gasolina 95 E5 a 1.039 €/litro.

Fuerteventura

En Fuerteventura hay 28 gasolineras. La más consultada es SANTANA DOMINGUEZ en AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo A a 1.040.

Las gasolineras más baratas en Fuerteventura son:

DISA EL MATORRAL en CARRETERA PUERTO ROSARIO - EL CASTILLO KM. 8 con los Gases licuados del petróleo a 0.739 €/litro.

PCAN GIL en CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 con el Gasoleo Premium a 1.048 €/litro.

CEPSA PUERTO ROSARIO en AVENIDA JUAN DE BETHENCOURT, 24 con la Gasolina 95 E5 a 1.099 €/litro.

DISA COSTA CALMA en GRAL. JANDIA km 64,5 con la Gasolina 98 E5 a 1.129 €/litro.

DISA en CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 con Adblue a 1.175 €/litro.

H2GO CORRALEJO en AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N con Diésel Renovable a 1.275 €/litro.

H2GO MORRO JABLE en POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N con el Hidrogeno a 9.900 €/litro.

La Palma

En La Palma hay 20 gasolineras. La más consultada es REPSOL en CARRETERA LP-114 KM. 78,50, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en La Palma son:

PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N con el Gasoleo A a 1.187 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.179 €/litro.

BP BAJAMAR en CARRETERA BAJAMAR KM. S/N con el Gasoleo Premium a 1.269 €/litro y Adblue a 1.709 €/litro.

PCAN en CARRETERA LP2 FUENCALIENTE KM. 24,6 con la Gasolina 98 E5 a 1.343 €/litro.

La Gomera

En La Gomera hay 7 gasolineras. La más consultada es OCÉANO PLAYA SANTIAGO en CARRETERA TF 713 KM. 38,5. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo A a 1.369, el Gasoleo Premium a 1.459, la Gasolina 95 E5 a 1.429 y la Gasolina 98 E5 a 1.489.

El Hierro

En El Hierro hay 4 gasolineras. La más consultada es DISA EL PINAR en TRAVESÍA DEL PINAR, 29. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo Premium a 1.499 y la Gasolina 98 E5 a 1.519.

La gasolinera más barata en El Hierro es:

DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55 con el Gasoleo A a 1.392 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.361 €/litro.

Mallorca

En Mallorca hay 173 gasolineras. La más consultada es BP PLAYA DE PALMA en CALLE MANUELA DE LOS HERREROS, 15, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Mallorca son:

AUTONETOIL en CALLE POIMA, 12 con el Gasoleo A a 1.359 €/litro.

BUGA 2000 en CARRER M.MEDITERRÀNIA, 24 con el Gasoleo Premium a 1.368 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.438 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-717 KM. 38 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.619 €/litro.

SHELL en CALLE GUADIANA, 45 con la Gasolina 98 E5 a 1.619 €/litro.

REPSOL BUTANO en CAMINO PUIG DE SANTA MAGDALENA, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.867 €/litro.

SET&GO en ZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31 con el Gasoleo B a 1.119 €/litro y Adblue a 0.799 €/litro.

CEPSA en CARRETERA C-715 KM. 42,5 con la Gasolina 95 E10 a 1.775 €/litro.

Ibiza

En Ibiza hay 23 gasolineras. La más consultada es REPSOL en CARRETERA PM-808 KM. 1,25. Es una de las más baratas de la isla con los Gases licuados del petróleo a 0.899.

Las gasolineras más baratas en Ibiza son:

COOPERATIVA SANTA EULALIA en CARRETERA PM-810 KM. 4,150 con el Gasoleo A a 1.379 €/litro y el Gasoleo B a 1.059 €/litro.

AUTONETOIL en CARRER ALCALDE BARTOMEU ROSELLO SALA, 9 con la Gasolina 95 E5 a 1.509 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.439 €/litro.

CEPSA en CARRER ALCALDE BARTOLOME ROSELLO SALA, 2 con la Gasolina 98 E5 a 1.759 €/litro y Adblue a 0.789 €/litro.

MOEVE en CARRETERA C-731 KM. 13 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.679 €/litro.

Menorca

En Menorca hay 21 gasolineras. La más consultada es GMOIL en CALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Menorca son:

EROSKI en AVENIDA TALAIOT, 1 con el Gasoleo A a 1.409 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.489 €/litro.

AUTONETOIL en CALLE FERRERS, 12 con el Gasoleo Premium a 1.459 €/litro.

REPSOL en CALLE PINTOR TORRENT, 10 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

BP en CARRETERA CTRA DE MAO A CIUTADELLA ME-1 KM. 23 con el Gasoleo B a 1.269 €/litro.

CARBURANTS LOW COST en CALLE B, 35 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

Formentera

En Formentera hay 2 gasolineras. La más consultada es CEPSA en CARRETERA PM-820 KM. 1,2. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo B a 1.449, el Gasoleo Premium a 1.724 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.815.

La gasolinera más barata en Formentera es:

REPSOL en CARRETERA LA SABINA- EL PILAR KM. 4,6 con el Gasoleo A a 1.579 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.659 €/litro.

De qué depende el precio de los carburantes El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

En Europa, más caro

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,626 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,673 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,55 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,574 euros.

