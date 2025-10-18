Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El gemólogo Manuel Llopis analiza un diamante. Jesús Signes.

El precio del diamante natural en joyerías valencianas se desploma en tres años: «Uno de 18.000 euros ahora vale 12.000»

La elaboración de esta piedra preciosa en laboratorio y su popularización bajan hasta un 50% el coste de compra desde 2022

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:19

Comenta

El olimpo de las piedras preciosas en el que el diamante lleva incrustado desde tiempos inmemoriales está cada vez más cerca del común de los ... mortales. La dificultad para conseguir una de estas piezas brillantes que decora los cuerpos de las personalidades más ricas del mundo se ha reducido considerablemente en los tres últimos años, con una caída de precio de hasta el 50% en las variedades de mayor tamaño y de más del 30% en las pequeñas y medianas, según datos de la comunidad de diamantes y joyería PriceScope y de la empresa de análisis de datos experta en el sector Paul Zimminsky. Una oportunidad de oro para acceder a un mercado históricamente restringido a las grandes fortunas y para acariciar con las yemas de los dedos la morada celestial de las piedras preciosas.

