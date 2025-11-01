Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas: este es su nuevo coste
Reparto de butano en una imagen de archivo. Europa Press

El precio de la bombona de butano para la primera semana de noviembre con la bajada del 5%

Consumo ·

Este nuevo importe refleja la segunda bajada consecutiva

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:07

Comenta

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes utilizan gas butano en casa es siempre la misma: ¿cuánto cuesta ahora la bombona? La razón es sencilla: muchas viviendas dependen exclusivamente de este combustible para encender los fogones, el horno o el calentador de agua, entre otros usos.

Sin embargo, no siempre es fácil llevar la cuenta del precio real de la bombona, ya que varía con frecuencia y está sujeta a una regulación oficial. El precio del butano se actualiza cada dos meses, concretamente el tercer martes de los meses impares (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre), y el nuevo importe se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La última actualización entró en vigor el martes 16 de septiembre. Desde esa fecha, la bombona tradicional de 12,5 kilos pasó a costar 16,27 euros, frente a los 17,11 euros que costaba desde el pasado mes de julio. Esto supone una bajada del 5% respecto al precio anterior.

Este nuevo importe refleja la segunda bajada consecutiva. ¿El motivo? Descienden las cotizaciones de las materias primas un 1,6% y se aprecia el euro frente al dólar en un 2,3%, compensando el fuerte aumento de los fletes, que suben un 15,9%. Además, la oscilación por revisión está limitada al 5% tanto al alza como a la baja; cualquier exceso se acumula para periodos posteriores. La próxima revisión tendrá lugar el próximo 11 de noviembre.

Noticias relacionadas

El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas: este es su nuevo coste

El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas: este es su nuevo coste

El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 31 de octubre

El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 31 de octubre

El precio de la luz baja este sábado 1 de noviembre: las horas más caras y las más baratas para enchufar los electrodomésticos

El precio de la luz baja este sábado 1 de noviembre: las horas más caras y las más baratas para enchufar los electrodomésticos

Precio máximo

El máximo histórico sigue en 19,55 euros, pagados entre el 17 de mayo y el 14 de noviembre de 2022. A continuación, detallamos la variación de precios en los últimos años:

21 de enero de 2020: 13,37

21 de julio de 2020: 12,72

15 de septiembre de 2020: 12,09

17 de noviembre de 2020: 12,69

19 de enero de 2021: 13,30

16 de marzo de 2021: 13,96

20 de julio de 2021: 15,37

21 de septiembre de 2021: 16,13

16 de noviembre de 2021: 16,92

18 de enero de 2022: 17,76

15 de marzo de 2022: 18,63

17 de mayo de 2022: 19,55

19 de julio de 2022: 19,55

20 de septiembre de 2022: 19,55

15 de noviembre de 2022: 18,59

17 de enero de 2023: 17,67

18 de julio de 2023: 15,18

19 de septiembre de 2023: 14,43

16 de enero de 2024: 15,89

19 de marzo de 2024: 16,67

21 de mayo de 2024: 16,14

18 de julio de 2024: 15,34

17 de septiembre de 2024: 15,93

18 de noviembre de 2024: 16,61

20 de enero de 2025: 16,64

18 de marzo de 2025: 17,67

20 de mayo de 2025: 18,00

15 de julio de 2025: 17,11

16 de septiembre de 2025: 16,27

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico detalla los factores que mueven la tarifa en cada revisión. La Dirección General de Política Energética y Minas dicta la resolución que fija el tope y el BOE publica el precio máximo de venta. Por lo tanto, el consumidor sabe que paga una cantidad protegida y transparente.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  4. 4 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  5. 5

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  6. 6 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  7. 7 «Al menos pudimos sacar a la mujer que estaba enganchada con el cinturón de seguridad»
  8. 8

    Los felices domingos del Rausell
  9. 9 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  10. 10 Los vecinos lo advierten: hay una nueva sustancia de moda en Micer Mascó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la bombona de butano para la primera semana de noviembre con la bajada del 5%

El precio de la bombona de butano para la primera semana de noviembre con la bajada del 5%