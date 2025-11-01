El precio de la bombona de butano para la primera semana de noviembre con la bajada del 5%

Sara Bonillo Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:07 Comenta Compartir

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes utilizan gas butano en casa es siempre la misma: ¿cuánto cuesta ahora la bombona? La razón es sencilla: muchas viviendas dependen exclusivamente de este combustible para encender los fogones, el horno o el calentador de agua, entre otros usos.

Sin embargo, no siempre es fácil llevar la cuenta del precio real de la bombona, ya que varía con frecuencia y está sujeta a una regulación oficial. El precio del butano se actualiza cada dos meses, concretamente el tercer martes de los meses impares (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre), y el nuevo importe se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La última actualización entró en vigor el martes 16 de septiembre. Desde esa fecha, la bombona tradicional de 12,5 kilos pasó a costar 16,27 euros, frente a los 17,11 euros que costaba desde el pasado mes de julio. Esto supone una bajada del 5% respecto al precio anterior.

Este nuevo importe refleja la segunda bajada consecutiva. ¿El motivo? Descienden las cotizaciones de las materias primas un 1,6% y se aprecia el euro frente al dólar en un 2,3%, compensando el fuerte aumento de los fletes, que suben un 15,9%. Además, la oscilación por revisión está limitada al 5% tanto al alza como a la baja; cualquier exceso se acumula para periodos posteriores. La próxima revisión tendrá lugar el próximo 11 de noviembre.

Precio máximo

El máximo histórico sigue en 19,55 euros, pagados entre el 17 de mayo y el 14 de noviembre de 2022. A continuación, detallamos la variación de precios en los últimos años:

21 de enero de 2020: 13,37

21 de julio de 2020: 12,72

15 de septiembre de 2020: 12,09

17 de noviembre de 2020: 12,69

19 de enero de 2021: 13,30

16 de marzo de 2021: 13,96

20 de julio de 2021: 15,37

21 de septiembre de 2021: 16,13

16 de noviembre de 2021: 16,92

18 de enero de 2022: 17,76

15 de marzo de 2022: 18,63

17 de mayo de 2022: 19,55

19 de julio de 2022: 19,55

20 de septiembre de 2022: 19,55

15 de noviembre de 2022: 18,59

17 de enero de 2023: 17,67

18 de julio de 2023: 15,18

19 de septiembre de 2023: 14,43

16 de enero de 2024: 15,89

19 de marzo de 2024: 16,67

21 de mayo de 2024: 16,14

18 de julio de 2024: 15,34

17 de septiembre de 2024: 15,93

18 de noviembre de 2024: 16,61

20 de enero de 2025: 16,64

18 de marzo de 2025: 17,67

20 de mayo de 2025: 18,00

15 de julio de 2025: 17,11

16 de septiembre de 2025: 16,27

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico detalla los factores que mueven la tarifa en cada revisión. La Dirección General de Política Energética y Minas dicta la resolución que fija el tope y el BOE publica el precio máximo de venta. Por lo tanto, el consumidor sabe que paga una cantidad protegida y transparente.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.