El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 7 de noviembre

Botellas de aceite de oliva en un supermercado de la cadena Lupa en Cantabria.

Andoni Torres Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

El sector del aceite de oliva es un pilar fundamental en el sistema agroalimentario de nuestro país. España es líder mundial en superficie, producción, y comercio exterior gracias a su tradición olivarera. Sin embargo, la incertidumbre se cierne sobre el olivar andaluz. La falta de lluvia en los meses clave es, según COAG, la causa de que en general los olivares de secano en la provincia de Jaén se encuentren «agonizando» con aceitunas «arrugadas, momificadas, negras o directamente cayéndose», mientras que en muchos olivares de riego hay menos aceituna de la esperada.

En el mismo sentido, las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura sobre la producción de aceite de oliva para la campaña 2025/2026 apuntan a una producción de 1.371.938 toneladas, lo que representa una caída del 3% respecto a la campaña que finalizó el 30 de septiembre. Esta circunstancia podría afectar de forma negativa a los precios para el consumidor en los próximos meses.

Por el momento, el precio del aceite de oliva se ha reducido y acumula ya un descenso de más del 50% desde el pico alcanzado en abril de 2024, en línea con los precios en origen que ya se sitúan al nivel de los de 2022, previo al último periodo de sequía.

Lejos quedan los meses en los que el aceite de oliva virgen extra se vendía a entre 12 y 15 euros el litro en los supermercados españoles. Los precios empezaron a subir en abril de 2021 y su coste se disparó. Una botella del nuevo 'oro líquido' costaba en diciembre de 2023 más del doble que dos años antes.

La presión de los precios obligó al Gobierno a eliminar temporalmente el IVA para el aceite de oliva virgen extra, pero esta medida finalizó el pasado 1 de enero. Desde entonces, los precios han ido bajando hasta la barrera actual de los 4,5-5 euros el litro (en los supermercados).

Entre los cambios de precio de esta semana destaca que Carrefour ha rebajado de 23,95 a 19,95 la garrafa de 5 litros del Aceite De Oliva Virgen Extra Aromas Del Sur (oferta válida para compra online hasta el 13/11/2025).

A fecha de 7 de noviembre, es fácil encontrar ofertas por debajo de los cinco euros:

-Mercadona: 4,65 euros el litro (Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado botella de 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado 3 litros: 13,70 euros.

-Consum: 4,65 euros (Aceite Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

Aceite Oliva Virgen Extra Consum garrafa 3 litros: 13,70 euros.

-Carrefour: 4,64 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra Carrefour Extra 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Aromas Del Sur 5 litros: 19,95 euros.

-Eroski: 4,65 euros (Aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, botella 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Servihostel, Garrafa 5 Litros : 22,62 euros.

-Dia: 4,65 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar De Dia Garrafa 3 litros: 13,80 euros.

-Hipercor: 4,70 euros (El Corte Inglés Aceite De Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

El Corte Ingles Aceite De Oliva Virgen Extra Garrafa 5 litros: 22,85 euros.

-Alcampo: 4,83 euros (Fruto Del Sur Aceite De Oliva Virgen Extra botella de 1 litro).

Fruto Del Sur Aceite De Oliva Virgen Extra Garrafa De 5 litros: 23,91 euros.

-Lupa: 4,65 euros (Aceite Alteza Oliva Virgen Extra 1 litro).

Aceite Oliva Virgen Extra garrafa de 5 Litros Cieloliva: 23 euros.

Precios recogidos de super.FACUA.org, la página web de FACUA-Consumidores en Acción que vigila a diario la evolución del precio del aceite de oliva y otros productos básicos en seis grandes cadenas de supermercados. La web rastrea los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona. El precio de Consum y Lupa está recogido directamente de sus páginas web.

Los mejores aceites

Cinco aceites de oliva virgen extra españoles figuran entre los 10 mejores aceites del mundo de la campaña 2024/2025 en la décima edición de la Guía Evooleum, que reconoce a los 100 mejores AOVE del mundo.

El manchego Valdenvero Hojiblanco se ha colocado como el tercer mejor aceite del mundo. Su productora se alza también con el galardón a la Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara. Junto a este también figuran el cordobés Knolive Epicure, que ocupa la sexta posición, mientras que en la octava plaza está el jienense Señorío De Camarasa, noveno el cordobés Parqueoliva Serie Oro y en la décima, Rincón De La Subbética (Córdoba).