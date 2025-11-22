El precio del aceite de oliva desde el 22 de noviembre Consulta el precio de este producto en los principales supermercados

Andoni Torres Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:15 | Actualizado 19:25h. Comenta Compartir

España es líder mundial en producción de aceite de oliva, con 1,4 millones de toneladas en la campaña 2024-2025, según datos del 'Informe Sectorial sobre aceite de oliva 2025' de Agrifood Comunicación y AgroBank. Sin embargo, no es un producto especialmente barato en nuestro país. Tanto es así que se le conoce como el 'oro líquido' tras dispararse su precio en los últimos años debido a la guerra de Ucrania y la sequía que afectó a las últimas cosechas.

Afortunadamente, entre los productos alimenticios que más se han abaratado en lo que va de año está el aceite de oliva (-34%), según los últimos datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En valores mensuales (octubre sobre septiembre), el 'oro líquido' se encareció un 2,7%, registrando así su primera subida mensual desde octubre de 2024 y la más elevada desde marzo del año pasado.

En cualquier caso, lejos quedan los meses en los que el aceite de oliva virgen extra se vendía a entre 12 y 15 euros el litro en los supermercados españoles. Los precios empezaron a subir en abril de 2021 y su coste se disparó. Una botella del nuevo 'oro líquido' costaba en diciembre de 2023 más del doble que dos años antes.

La presión de los precios obligó al Gobierno a eliminar temporalmente el IVA para el aceite de oliva virgen extra, pero esta medida finalizó el pasado 1 de enero. Desde entonces, los precios han ido bajando hasta la barrera actual de los 4,5-5 euros el litro (en los supermercados).

A fecha de 22 de noviembre, en los supermercados es fácil encontrar ofertas por debajo de los cinco euros:

-Mercadona: 4,65 euros el litro (Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado botella de 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado 3 litros: 13,70 euros.

-Consum: 4,65 euros (Aceite Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

Aceite Oliva Virgen Extra Consum garrafa 3 litros: 13,70 euros.

-Carrefour: 4,64 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra Carrefour Extra 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Aromas Del Sur 5 litros: 19,95 euros. (Precio en carrefour.es)

-Eroski: 4,65 euros (Aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, botella 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Servihostel, Garrafa 5 Litros : 22,62 euros.

-Dia: 4,65 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar De Dia Garrafa 3 litros: 13,70 euros (precio en dia.es).

-Hipercor: 4,85 euros (El Corte Inglés Aceite De Oliva Virgen Extra botella 1 litro. precio en hipercor.es).

El Corte Ingles Aceite De Oliva Virgen Extra Garrafa 5 litros: 23,85 euros.

-Alcampo: 4,83 euros (Fruto Del Sur Aceite de Oliva Virgen Extra botella de 1 litro).

Fruto Del Sur Aceite De Oliva Virgen Extra Garrafa de 5 litros: 23,91 euros.

-Lupa: 4,65 euros (Aceite Alteza Oliva Virgen Extra 1 litro).

Aceite Oliva Virgen Extra garrafa de 5 Litros Cieloliva: 23 euros.

Precios recogidos de super.FACUA.org, la página web de FACUA-Consumidores en Acción que vigila a diario la evolución del precio del aceite de oliva y otros productos básicos en seis grandes cadenas de supermercados. La web rastrea los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona. El precio de Consum y Lupa está recogido directamente de sus páginas web.

