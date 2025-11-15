El dueño de una almazara avanza el precio del aceite de oliva en Navidad: «El tiempo no estaba acompañando...»

El experto lanza su predición, que viene matizada por la llegada de la borrasca Claudia que deja precipitaciones abundantes

Nacho Ortega Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025

El precio del aceite de oliva se ha mantenido estable en las últimas semanas y ahora se aproxima una época de gran consumo, con la llegada de la Navidad, las comidas familiares y la preparación de platos especialmente... y excepcionalmente grasos. Sin embargo, la situación a principios de noviembre aporta buenas noticias para los consumidores y los expertos en el sector pronostican un periodo tranquilo.

Las organizaciones agrarias -Asaja, UPA y COAG- han coincidido en subrayar que la campaña de comercialización de aceite de oliva arrancó en otoño con muy buenas perspectivas y, por el momento, el precio del aceite de oliva se ha reducido y acumula ya un descenso de más del 50% desde el pico alcanzado en abril de 2024.

«De aquí a fin de año los precios seguirán estables, tanto en los supermercados como en las almazaras», asegura a IDEAL Antonio Velasco, socio fundador de la almazara Quaryat Dillar junto a su hermano José María, que ha concedido una entrevista al medio IDEAL. Esta previsión ofrece tranquilidad a los consumidores en un contexto marcado por la incertidumbre climática que atraviesa el sector oleícola.

Sin embargo, el experto lanzaba, antes de la llegada de la borrasca Claudia, una advertencia importante sobre las condiciones meteorológicas que se han vivido. «El otoño por ahora está siendo bastante seco y eso es algo que afecta a gran parte del olivar andaluz», explicaba Velasco, que solo veía un problema si no llegaban lluvias significativas, algo que podría afectar a la «estabilidad en los precios» y provocar en enero y febrero «un repunte de precios».

La borrasca Claudia

De momento, a mediados de noviembre la borrasca Claudia había dejado lluvias significativas en Andalucía, con precipitaciones abundantes previstas durante varios días en todas las provincias, incluidas Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada, lo que despeja las nubes negras que podrían ceñirse sobre la evolución de las tarifas.

El experto, no obstante, mandaba un mensaje apuntando que en caso de que subiera el precio «no sería muy elevado» y añade una garantía importante: «Lo que sí que está claro es que no vamos a volver a los precios tan altos como los de hace dos años en ningún momento. Los consumidores pueden estar tranquilos en ese sentido».

Los productores se encuentran ahora en la fase de inicio de la recolección masiva, cuando se recoge «el grueso» de sus aceitunas, una tarea que tradicionalmente se concentra en los dos últimos meses del año. «Esos meses se pondrá en marcha la producción y podremos ver mejor los precios que habrá en Navidad e inicios de 2026», concluye el socio fundador de Quaryat Dillar, señalando que será entonces cuando el mercado ofrecerá una fotografía más precisa del panorama que aguarda al aceite de oliva español.

Precio del aceite en los supermercados

A fecha de 12 de noviembre, es fácil encontrar ofertas por debajo de los cinco euros:

-Mercadona: 4,65 euros el litro (Aceite de oliva virgen extra Hacendado botella de 1 litro).

Aceite de oliva virgen extra Hacendado 3 litros: 13,70 euros.

-Consum: 4,65 euros (Aceite oliva virgen extra botella 1 litro).

Aceite oliva virgen extra Consum garrafa 3 litros: 13,70 euros.

-Carrefour: 4,64 euros (Aceite oliva virgen extra Carrefour Extra 1 litro).

Aceite oliva virgen extra Aromas Del Sur 5 litros: 23,95 euros.

-Eroski: 4,65 euros (Aceite oliva virgen extra Eroski, botella 1 litro).

Aceite oliva virgen extra Servihostel, Garrafa 5 Litros : 22,62 euros.

-Dia: 4,65 euros (Aceite oliva virgen extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro).

Aceite oliva virgen extra La Almazara Del Olivar De Dia Garrafa 3 litros: 13,80 euros.

-Hipercor: 4,70 euros (El Corte Inglés Aceite oliva virgen extra botella 1 litro).

El Corte Ingles Aceite oliva virgen extra Garrafa 5 litros: 22,85 euros.

-Alcampo: 4,83 euros (Fruto Del Sur Aceite oliva virgen extra botella de 1 litro).

Fruto Del Sur Aceite oliva virgen extra Garrafa de 5 litros: 23,91 euros.

-Lupa: 4,65 euros (Aceite oliva virgen extra 1 litro).

Aceite oliva virgen extra de 5 Litros Cieloliva: 23 euros.