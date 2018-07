¿Por qué hace huelga el personal de vuelo de Ryanair? Avión de Ryanair en Valencia. / AFP Los paros están previstos para los días 25 y 26 de julio TEO PEÑARROJA Miércoles, 25 julio 2018, 13:20

Anoche, después de las diez y media, los sindicatos de tripulantes de cabina USO y Sitcpla decidieron seguir adelante con la huelga convocada para los días 25 y 26 de julio por el personal de vuelo de Ryanair, al no alcanzar un acuerdo con la empresa.

Los huelguistas han explicado en un folleto los trece puntos por los que no acuden hoy al trabajo. Entre otros, señalan que no tienen una mutua de accidentes de trabajo ni una asistencia médica normalizada; que si se ponen enfermos y no pueden trabajar, no cobran; que cobran la nómina en Irlanda; que Ryanair no reconoce a sus delegados sindicales...

Además, acusan a la empresa de hacerlos trabajar en un «régimen de terror». Los delegados sindicales también han advertido de que Ryanair «tomará represalias» contra sus trabajadores, pero que estarán atentos para que se cumpla la normativa europea.

Mensaje repartido por los trabajadores de Ryanair justificando la huelga. / Teo Peñarroja