«Poner un tope al precio de los alquileres promoverá la aparición de fraudes»

Antón Costas, momentos antes de la entrevista. / damián torres El experto advierte de que la iniciativa del Consell puede generar corrupción y dice que la solución es aumentar la vivienda pública Antón Costas Catedrático y expresidente del Cercle d'Economia

El catedrático de Política Económica y expresidente de Cercle d'Economia, el equivalente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), advierte que la iniciativa del Consell de poner un tope a los alquileres puede promover «el fraude». Tras su participación en el seminario 'Desigualdades y Democracia', organizado por el Ivie y la Fundación Ernest Lluch, Antón Costas incide en la necesidad de que las autoridades y las empresas se esfuercen por redistribuir la riqueza. Sin embargo, Costas también aborda retos concretos de la economía valenciana, como su necesidad de industrializar los sectores del turismo y la construcción.

-¿Desde qué instituciones se ha de combatir la desigualdad?

-A todos los niveles; europeo, estatal, autonómico y local. Las ciudades tienen un papel muy importante sobre todo en lo relacionado a patologías asociadas a la pobreza en las ciudades, en concreto en niños y jóvenes. En algunos países nórdicos los jóvenes entre 17 y 19 años ya se emancipan porque hay ayudas muy potentes por parte del sector público para acceder a la vivienda, además de las ayudas para los estudios. Por contra, durante el periodo más duro de la crisis una de las cosas que se hicieron aquí fue retirar las becas comedor a las familias más pobres.

-¿Qué opina de la propuesta de la Conselleria de Vivienda de poner un tope a los alquileres?

-El problema sólo se puede resolver aumentando la oferta de vivienda pública, pero de tipología diferente. No es lo mismo la vivienda que necesitas cuando te tienes que ir de casa que cuando tienes una familia formada. Mientras, la regulación del precio en base a topes me genera muchas dudas sobre los efectos finales que puede ocasionar. En Suecia hay un problema de corrupción con eso. Todo tope al precio de los alquileres promoverá la aparición de fraudes.

-¿El Estado del Bienestar está desapareciendo sin remedio?

-No. El capitalismo no puede funcionar sin el sistema público de pensiones. Es el único sistema que funciona con el consumo de las clases medias y trabajadoras, no funciona con el consumo de los ricos. Si las clases trabajadoras, en este caso también los pensionistas, dejasen de tener ingresos, la economía de mercado se desploma. En la medida en que los ingresos por cotizaciones sociales no lleguen a cubrir de forma estable el gasto en pensiones, iremos viendo que se pasarán a los presupuestos públicos.

-¿Y cómo sugiere lograr una mejor redistribución de la riqueza?

-Necesitamos políticas fiscales y redistributivas mejores, pero a la vez, necesitamos cambiar las cosas en el seno de las empresas. El excedente que se crea en las empresas se está repartiendo mal, se está yendo a los altos directivos y se empobrece de manera sistemática a los trabajadores. La sociedad volverá a funcionar cuando en el seno de las empresas se reparta mejor la riqueza.

-¿Cree que la economía valenciana necesita reindustrializarse?

-Sí. La industria es más productiva que otros sectores y va asociada a mejores empleos y salarios. Lo que hay que hacer es industrializar otros sectores. No debemos demonizar la construcción y el turismo porque son dos fuentes muy importante de creación de riqueza y estables. El reto es industrializarlas.

-¿El proceso catalán ha pasado factura a la economía de Cataluña?

-A corto plazo no, del mismo modo que el 'Brexit' de momento no ha sido perjudicial para la economía inglesa. Las fábricas no se han ido de Cataluña. La pregunta es qué efecto puede tener la salida de sedes corporativas y fiscales a largo plazo. Pero viendo datos de empleo y PIB, por lo pronto la incertidumbre política no ha dañado la economía. Del mismo modo, suponíamos que las políticas de Trump iban a lapidar la economía norteamericana, cuando va espectacular, con el nivel de desempleo más bajo desde los 70.

-Pero las exportaciones tanto a Reino Unido como a EE UU caen en algunos sectores importantes...

-Es una pérdida de ritmo, no una crisis económica. Se ha estado creciendo cerca de un 3% y en 2019 se prevé que lo haga en un 2,5%, lo que sigue siendo una tasa importante. A día de hoy, la gran preocupación son los salarios. España tiene más margen que la mayoría de países europeos para elevar los sueldos. Por otro lado, vamos a ver un proteccionismo moderado por parte de Reino Unido y el de Trump probablemente no vaya a dañar la economía en los próximos años. No estamos comprendiendo bien lo que está ocurriendo en la política comercial de EE UU, no la veo como un retroceso sino como un ajuste de lo que eran los anteriores tratados multilaterales que ahora serán de tipo bilateral.